US-Regierung legt Investitionsplan vor

In Bahrain beginnt heute eine Konferenz für wirtschaftliche Investitionen in den Palästinensergebieten. Vorgesehen sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Die Palästinenser boykottieren die Konferenz.

