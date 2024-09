Latinos bei den US-Wahlen

von David Sauer 23.09.2024 | 12:10 |

In wenigen Monaten finden die US-Wahlen 2024 statt. In den sogenannten "Swing States" könnte es besonders knapp werden. Im "Swing State" Pennsylvania hat vor allem eine Wählergruppe an Bedeutung gewonnen: die Latinos.