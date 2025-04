"Angst vor einem Schwarzen Montag ist riesig"

07.04.2025 | 12:10 |

Nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump hält die Unsicherheit der Weltmärkte weiter an. „Die Angst vor einem ‚Schwarzen Montag‘ in den USA ist riesig“, so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates in Washington.