"Sicherheitskonzept steht in der Kritik"

02.01.2025 | 12:10 |

Die Zahl der Todesopfer beim Anschlag in New Orleans ist auf 15 gestiegen. "Die Polizei und das Sicherheitskonzept stehen in der Kritik", so ZDF-Korrespondentin Heike Slansky.