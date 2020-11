Die USA haben einen weiteren Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Donnerstag wurden 153 496 Fälle registriert. "14 Bundesstaaten melden Rekordzahlen an Menschen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden", so ZDF-Korresponden...

2 min 2 min 13.11.2020 13.11.2020 Video verfügbar bis 13.11.2021 Video herunterladen