"Ein eher taktisches Manöver"

Präsident Trump hat Zahlungen der USA an die WHO vorerst eingestellt. "Es liegt der Verdacht nahe, dass Trump (…) einen Sündenbock gesucht hat, um von den Versäumnissen der eigenen Regierung abzulenken", so ZDF-Korrespondentin Ines Trams.

