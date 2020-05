"In dieser Zeit braucht man Musik besonders"

Marlene Dietrich war eine "Frau der Zukunft", die uns mit Mut, Charme und Humor viel gegeben hat, sagt Ute Lemper. Ihr neues Album "Rendezvous mit Marlene" sei eine "Hommage an ihr großes Werk, an ihre Karriere, an ihre Legende".

Beitragslänge: 6 min Datum: 25.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.05.2021