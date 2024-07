"Die neue Generation kommt"

16.07.2024 | 12:10 |

Donald Trump will mit J.D. Vance als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten in die Wahl im November ziehen. "Vance soll die rechte Bewegung, den Trumpismus, in die Zukunft tragen", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.