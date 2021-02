Bentele: "100 Euro sind gute Möglichkeit"

Der Sozialverband VdK drückt in der Debatte um einen Corona-Zuschuss für Menschen in Grundsicherung auf mehr Tempo. "100 Euro für Menschen in Grundsicherung sind eine gute Möglichkeit", so VdK-Präsidentin Verena Bentele.

5 min 5 min 03.02.2021 03.02.2021 Video verfügbar bis 03.02.2022 Video herunterladen