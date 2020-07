"Eine sehr starke Szene, die expandiert"

Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland steigt laut Verfassungsschutzbericht an. "Der Rechtsextremismus wird insbesondere aus dem Bereich der 'Neuen Rechten' angestachelt", so Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.

Beitragslänge: 3 min Datum: 09.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2021