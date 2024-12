"Heftige Angriffe gegen Lindner ungewöhnlich"

16.12.2024 | 12:10 |

In einer Rede im Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage erläutert und dabei Kritik an Christian Lindner geübt. "Diese heftigen persönlichen Angriffe gegen Christian Lindner sind ungewöhnlich", so ZDF-Korrespondentin Patricia Wiedemeyer.