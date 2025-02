Bayerns Innenminister Herrmann : "Täter konnte sofort überwältigt werden"

13.02.2025 | 12:10 |

In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Täter "handelt es sich um einen 24-jährigen Afghanen, der als Asylbewerber in unser Land gekommen ist", so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).“