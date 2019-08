WM 2006: Anklage gegen Ex-DFB-Funktionäre

Zwanziger, Schmidt und Linsi wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.



Nach jahrelangen Ermittlungen müssen sich die Organisatoren der Fußball-WM 2006 sich nun vor der Justiz verantworten und ihre Hoffnungen auf Verjährung wohl begraben. Spätestens im April 2020 soll ein erstes Urteil fallen, den Beschuldigten drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Niersbach und Zwanziger wiesen die Anschuldigungen umgehend energisch zurück und griffen die Ermittler verbal an. "Ich mache mir um diesen Vorgang gar keine Gedanken, weil er mit rechtsstaatlichem Vorgehen nichts zu tun hat", sagte der 74 Jahre alte Zwanziger der Deutschen Presse-Agentur. "Auch Unsinn hat seinen Marktwert. Die Schweizer Ermittler sind Getriebene, die Millionen für Ermittlungen in den Sand gesetzt haben", fügte Zwanziger an.