Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Autofahrer sollten sich wappnen"

Nach den heftigen Schneefällen in Bayern und Österreich ist auch in den kommenden Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. "Die Autofahrer sollten sich am Wochenende auf einen Stau vorbereiten", so Stefan Heimlich, Vorsitzender des Auto Club Europa.