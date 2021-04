Bayern München hat in der Basketball-EuroLeague die Chance auf den Einzug ins Final Four gewahrt. Im dritten Spiel der "Best-of-five"-Serie gewannen die Münchener gegen den Mitfavoriten Armani Mailand und können am Freitag ein Endscheidungsspiel erzwing...

1 min 1 min 29.04.2021 29.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.05.2021 Video herunterladen