Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Modernes Trainings-Zentrum für die Veilchen

In die Playoffs würde auch die BG Göttingen gern mal wieder, wie zuletzt vor sieben Jahren. Und so tut man bei den Veilchen alles, um an gute alte Zeiten anzuknüpfen. Die neue Trainingshalle jedenfalls wäre schon mal mindestens Champions League-würdig.