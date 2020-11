Man sehe: "Wenn das Geld knapper wird, wird mit noch härteren Bandagen gekämpft", so Rettig. Und in einer Zeit, "in der der Fußball nicht durch positiven Schlagzeilen auffällt", wäre es ein "großartiges Zeichen gewesen, vom Branchenführer Bayern München voranzugehen und die Kleinen unterzuhaken und zu sagen: Solidarisch kommen wir durch die Krise". Das hätte mehr Mut gemacht, als "dieser egoistischer Alleingang", so Rettig.