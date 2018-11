Olympia 2026: Bewerber dringend gesucht

Die Winterspiele 2026 bleiben damit für das IOC ein Sorgenkind. In Stockholm hat sich der neugewählte Stadtrat gegen eine Bewerbung ausgesprochen. Und für Mailand/Cortina d’Ampezzo fehlen bislang jegliche staatliche Zusagen. Zuvor waren Sapporo (Japan), Graz mit Schladming (Österreich) und Sion (Schweiz) aus dem Kreis der Bewerber ausgeschieden. Gut möglich, dass am Ende kein Bewerber für die Spiele 2026 da ist, wenn die Olympische Vollversammlung im Juni 2019 über die Vergabe entscheiden will.