Härtetest für FCB, letzte Chance für Bayer

"Das wird ein schwerer Prüfstein", sagte Rummenigge, der im Sommer die Teilnahme am Endspiel in Istanbul (30. Mai 2020) als Traumziel ausgegeben hatte. Doch die bisherigen Auftritte der Kovac-Bayern in der Bundesliga und beim glanzlosen Auftakt in der Königsklasse gegen Roter Stern Belgrad (3:0) lassen Zweifel zu. "Es gibt überall ein bisschen Verbesserungsbedarf", sagte Rummenigge, der "ein sehr anspruchsvolles Spiel" erwartet: "Wir werden dort einen guten Tag brauchen." Und zwar einen deutlich besseren als zuletzt in der Liga in Paderborn (3:2) oder gegen den 1. FC Köln (4:0).