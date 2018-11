Probelauf für den Abstiegskampf

Der Bundestrainer hat das Testspiel gegen Russland und dann vor allem das mögliche Abstiegs-Endspiel in der Nations League gegen Holland (19. November, 20.45 Uhr/ARD) unter das Motto "Zurück in die Erfolgsspur" gestellt. Von den sechs Pflichtspielen 2018 hat Deutschland nur eins gewonnen. Gleich sechs Partien gingen in diesem Jahr verloren - Negativrekord in der 111-jährigen Länderspiel-Geschichte des DFB.