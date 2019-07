Die Pflegeklasse

Patricia Kramer ist schon als Kind mit ihrer Mutter von Ort zu Ort gefahren und hat so gelernt, wie die Menschen in deren Zuhause gepflegt werden. In die Ausbildung bringt sie jahrelange Erfahrung mit: Erst als Beobachterin und später als Pflegehelferin in ihrer Einrichtung in Falkensee, in der sie bis heute arbeitet. “Hier will ich alt werden”, sagt Patricia. Gleichzeitig weiß sie schon jetzt, dass der Beruf der Altenpflegerin nicht ihre letzte Station sein soll: Sie will auch nach den drei Jahren Ausbildung weiter lernen und später ins Pflege-Management wechseln.