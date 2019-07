Hoeneß will dann laut "kicker" aber seinen Sitz im Kontrollgremium der FC Bayern AG behalten. "Von unserer Seite gibt es dazu keinen Kommentar", sagte Mediendirektor Stefan Mennerich in Kansas City auf Nachfrage der dpa. Der FC Bayern befindet sich gerade auf einer zehntägigen USA-Tour.



Auch "Bild" berichtet, dass Hoeneß den Posten als Aufsichtsratschef abgeben will. Für dieses Amt hatte sich der 67-Jährige erst im vergangenen Dezember bis 2022 bestätigen lassen. Neben dem Wunsch, etwas kürzerzutreten, soll aber auch die Kritik an seiner Person auf der vergangenen Mitgliederversammlung zur Entscheidung dazu beigetragen haben, sich zurückzuziehen.