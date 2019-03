Krämer: Als erste Amtshandlung nicht den Rauswurf

90 Fazit:

Nach einem mäßigen ersten Durchgang ohne große Torschüsse ist die Partie im zweiten Durchgang unterhaltsam geworden. Zunächst belohnten sich die spielerisch bemühteren und zu dem Zeitpunkt auch noch torgefährlicheren Wölfe mit dem Führungstor. Doch statt dann selbst sicherer weiter nach vorne zu spielen, waren es die Werder-Kicker, die plötzlich das Kommando übernahmen und ihren eigenen Offensivgeist belebten. In einer Druckphase belohnten sich die Gäste dann verdient mit dem Ausgleich und wollte zunächst dann auch mehr. Doch Wolfsburg fing sich dann aber wieder und so endet die Partie mit einem gerechten Remis.

Mit dem Punkt bleibt Wolfsburg nun weiter dran an den europäischen Plätzen, doch die Wölfe müssen nächste Woche zu den Bayern. Hier zeigt sich dann, wie stark die Wölfe auswärts auch dann noch sind. Bremen verharrt durch den Punkt im Mittelfeld und hat es nun schwer noch um Europa mitzuspielen. Mit dem dritten 1:1 nach 0:1-Rückstand in Folge zeigen sie aber, dass es im Mannschaftsgefüge weiterhin stimmt. Werder empfängt als nächstes die kriselenden Schalker. Das war es von hier. Tschüss!

90 Spielende

90 Und doch noch einmal ein Abschluss der Bremer! Kruse zieht von der Eckfahne noch einmal schön den Ball rum und flankt auf Pizarro. Der ist auch zur Stelle und gewinnt den Kopfball, kann das Leder aber nur auf und nicht in das Tor drücken.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89 Nun versucht es Werder nochmal spielerisch zu lösen, aber es sieht nur bis zum gegnerischen Strafraum gut aus. Dann holt sich Wolfsburg wieder das Leder.

86 Flanke oder Torschuss? Kruse lässt einfach mal eine Bogenlampe aus 25 Metern los, aber die ist sichere Beute für Pervan.

83 Wolfsburg hat nun seine Verunsicherung überwunden und sucht nun selbst wieder die Offensive. Freuen wir uns auf eine hoffentlich von beiden Seiten offensiv geführte Schlussphase.

82 Einwechslung bei Werder Bremen -> Kevin Möhwald

82 Auswechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

81 Augustinsson stoppt Mehmedi unsauber und es gibt eine gute Freistoßchance für den VfL gut 18 Meter vor dem Werder-Tor. Arnold führt aus und sieht auch die Lücke in der Mauer, aber sein Schuss kommt letztlich zu unplatziert, um Pavlenka zu überwinden, der in der Ecke steht und sicher zugreift.

80 Gelbe Karte für Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)



78 Klaus hat ein ordentliches Spiel gemacht und muss nun für den eigentlich etwas defensiveren Elvis Rexhbeçaj weichen. Vielleicht stellt Labbadia aber auch die Grundausrichtung um und zieht Mehmedi mehr in die Spitze.

78 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Elvis Rexhbeçaj

78 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Felix Klaus

77 Werder hat sich hier in kürzester Zeit den Ausgleich verdient, weil man nun beherzt nach vorne spielt und Wolfsburg vorne komplett von der Rolle ist und im Mittelfeld kein Bälle mehr halten kann. Im Augenblick sind die Hanseaten auch näher an einem Führungstreffer als die Wölfe.

74 Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Max Kruse

Eben verläuft sich ein Konter über Kruse noch im Sande, weil er nicht sauber angespielt wird. Doch Bremen setzt weiter nach und nach einer schönen Flanke von Maxi Eggestein läuft Kruse in den Fünfer und hält seinen linken Schlappen rein. Der Ausgleich!

72 Das Spiel macht nun richtig Spaß! Wolfsburg scheitert eben noch mit einem Kopfball von Weghorst, der aber zu zentral kommt, um Pavlenka wirklich in Bedrängnis zu bringen. Und dann hat Bremen im Gegenzug gleich dreimal die Chance aufs Tor zu schießen. Doch beim besten Versuch blockt Knoche erneut gut und beim letzten Anlauf schießt Kruse leicht mit dem Rücken zum Tor über den Kasten.

70 Es ist doch immer wieder erstaunlich wie ein Tor ein ganzes Spiel verändern kann. Nur sind es nicht die Hausherren, die nun mit mehr Selbstvertrauen zu Werke gehen, sondern die Gäste aus Bremen. Plötzlich werden hier die Zweikämpfe früher angenommen und die eigene Offensive ist aus dem Tiefschlaf erwacht. Doch noch stehen die Niedersachsen hinten auch gut und verwehren Werder den Ausgleich.

68 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

68 Auswechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

67 Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat die Gesänge des eigenen Fanblocks erhört und wird Claudio Pizarro bringen. Die Fans hatten ihn lautstark gefordert.

66 Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (Werder Bremen)

Für ein taktisches Foul sieht Eggestein nun die erste Karte des bislang sehr fairen Spiels.

64 Und auch die Ecke bringt Gefahr. Doch der Abschluss von Theodor Gebre Selassie landet genau in den Armen des neuen VfL-Keepers Pervan. Werder ist nun aber nah dran am Ausgleich, weil Wolfsburg sich hier gerade nicht mehr richtig befreien kann.

63 Co-Produktion der Gebrüder Eggestein. Johannes legt auf für Maximilian und der zieht aus 13 Metern ab! Doch der Ball kommt auf die Torwartecke und Pervan ist zur Stelle und lenkt den Schuss ins Toraus.

62 Jetzt geht es hier rauf und runter. Hereingabe Werder und Rashica lauert. Doch Knoche wirft sich in die Direktabnahme und verhindert, dass Pervan mal etwas zu halten bekommt. Bremen ist nun aber voll mit im Spiel und setzt den Wölfen jetzt zu.

59 Das Spiel gewinnt zunehmend an Tempo! Nun legt Felix Klaus im Sechzehner für Weghorst auf, doch der verliert etwas die Übersicht und den Ball. Doch Klaus schaltet schnell und geht direkt zum Abpraller und schießt einfach aus 8 Metern. Doch er ballert das Ding über das Tor!

58 Werder muss nun mehr riskieren und Eggestein versucht es mit einem Schuss, doch Arnold blockt in letzter Sekunde auf Kosten einer Ecke. Bremen drückt nun mal etwas, aber die Wölfe überstehen unbeschadet den Eckbstoß.

54 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch John Anthony Brooks

Haarige Szene! Nach einem Freistoß laufen gleich vier Wolfsburger ungestört an den Fünfmeterraum und Brooks steigt am höchsten und überköpft den herausgeeilten Pavlenka. Zwei der vier Wolfsburger standen im Abseits, nicht aber Torschütze Brooks. Es wird überprüft und der Keller in Köln kommt zu dem Ergebnis: Der Treffer zählt!

52 Dickes Chance für Klaus! Mehmedi setzt den Startelf-Debütanten ein und der taucht frei vor Pavlenka auf. Der Bremer Schlussmann macht sich aber breit und so kommt Klaus nicht an ihm vorbei! Eckball.

50 Huch! Da ist Rashica wohl selbst zu überrascht, dass ihm da noch das Leder so vor die Füße fällt. Nach einem tollen Pass von der Wolfsburger Grundlinie ist William eigentlich zur Stelle, doch der Brasilianer hat wieder einmal einen Aussetzer und so bekommt Rashica die Kugel. Doch er stolpert den Ball nur noch in Richtung Tor und so geht die Pille knapp neben dem Wolfsburger Gehäuse ins Aus.

49 Gleich fünf Spieler beraten sich, wer den Freistoß nun schießt. William ist es dann letztlich, der ausführt. Doch sein Versuch bleibt in der Mauer hängen.

48 Halb zog es ihn, halb sank er dahin. Nachdem Bargfrede zunächst Mehmedi etwas bearbeitet hat, fällt dieser dann ein paar Schritte später hin. Der Schiri pfeift und es gibt eine gute Freistoßchance für den VfL.

47 Mehmedi wird nach einer Kombination auf der rechten Seite angespielt und setzt sich gegen seinen Bewacher durch. Er flankt vor das Tor, aber dem Zuspiel fehlt etwas die Weite für Weghorst. Ein Bremer klärt per Kopf.

46 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Pavao Pervan

46 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Koen Casteels

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Nun kommen erste Informationen rein. Casteels hat sich wohl nicht gut gefühlt und ihm war wohl etwas schwindelig. Es soll nichts schlimmes sein, aber er konnte heute zumindest nicht weiterspielen.

46 Halbzeitschock beim VfL! Casteels muss in der Kabine bleiben und Pervan muss als Ersatzkeeper ran. Was es genau damit auf sich hat, ist leider noch nicht bekannt.

45 Halbzeitfazit:

Es ging munter und stimmungsvoll hier in Wolfsburg los, doch schnell pendelt sich das Spiel auf einem mäßigen Niveau ein und es gab immer wieder die gleichen Szenen zu sehen. Wolfsburg macht das Spiel und drückt, aber Bremen steht sicher und blockt immer wieder die Torschussversuche der Gastgeber. Nur selten kamen die Wölfe mal mit ihren Versuchen durch.

Werder dagegen lässt das eigene Offensivspiel bisher komplett schleifen und kam lediglich durch einen Kopfball mal gefährlich zum Abschluss. Hier ist noch Luft nach oben bei allen Beteiligten. Hoffen wir auf den zweiten Durchgang. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Klaasen versucht ein unsauberes Zuspiel zu retten und grätscht zum Ball, doch damit bedient er Gerhardt. Der zieht in Richtung Strafraum, aber wieder einmal blockt ein Bremer seinen Schussversuch. Es gibt nochmal Eckball, aber der bleibt harmlos. Dann ist Pause.

45 Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat es nochmal in sich. Wolfsburg kommt gefährlich nach vorne, kann aber erneut das schnelle Spiel in die Spitze nicht nutzen, weil Roussillon keinen Abnehmer findet. Aber fast im direkten Gegenzug kommt Bremen zur Flanke und Johannes Eggestein steigt höher als sein Bewacher und köpft nur knapp neben das Wolfsburger Gehäuse!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Langkamp ist schmerzerfüllt vom Platz gegangen. Das ist bitter, denn bisher hat er ein gutes Spiel gemacht.

42 Einwechslung bei Werder Bremen -> Miloš Veljković

42 Auswechslung bei Werder Bremen -> Sebastian Langkamp

42 Langkamp verletzt sich da in einem Zweikampf und scheint sich an der Schulter etwas getan zu haben. Er scheint nicht weitermachen zu können.

40 Nächster Eckstoß für den VfL und Mehmedi nimmt den Ball direkt. Doch erneut ist ein Bremer im Weg. Maximilian Eggestein blockt diesmal und verhindert den Torschuss.

38 Nun erhöhen die Wölfe die Schlagzahl! Erst scheitert Arnold mit einem strammen Schuss, den Augustinsson noch blocken kann. Und dann spielt Klaus wenige Sekunden später den Ball einfach mal scharf in den Fünfer und Weghorst rauscht um den Bruchteil einer Sekunde am Leder vorbei. Das war knapp!

36 Wieder eine Ecke für den VfL. Die ist allerdings etwas zu lang gespielt, aber Roussillon kommt noch ran und spielt zurück in den Fünfer. Dort will sich Guilavogui durchtanken und trifft da vielleicht einen Bremer an der Hand. Doch Schiri Siebert ist sehr aufmerksam und pfeift Handspiel Guilavogui. In der Tat hatte der Kapitän der Wölfe selbst nur den Ball behalten, weil er seine Hand zur Hilfe nahm. Gut gesehen!

35 Mittlerweile hat sich wieder das gewohnte Bild der ersten gut 25 Minuten eingestellt. Wolfsburg macht das Spiel und Bremen kommt nur selten mal an den gegnerischen Sechzehner. Doch in Sachen Torschüsse geizen hier beide Teams noch ordentlich.

33 Brooks sucht mit einem langen Ball Arnold, doch der ist nicht schnell genug, um das Leder noch sauber vor der Grundlinie zu stoppen. Es gibt Abschlag für Bremen.

32 Freistoß für die Niedersachsen nach einem Foul an Brooks. Arnold führt aus und schlenzt die Pille gut an den Fünfmeterraum. Doch Gebre Selassie ist zur Stelle und klärt volley vor dem abschlussbereiten Weghorst.

30 Mehmedi nimmt einen Pass aus dem Mittelfeld im gegnerischen Sechzehner an und versucht sich gegen Langkamp durchzusetzen. Doch der Verteidiger bleibt der Sieger und nimmt Wolfsburgs Offensivkünstler das Leder vom Fuß.

27 Nach munterem Beginn hat sich die Partie leider auf einem überschaubaren Niveau eingependelt. Zumindest agieren die Gäste aus Bremen nun mehr nach vorne. Vielleicht steigt dadurch auch wieder die Attraktivität des Duells.

25 Nun mal wenigstens ein Versuch der Hanseaten. Rashica hat das Leder kurz vor dem Strafraum und entscheidet sich für den Abschluss. Doch den trifft er nicht richtig und jagt die Kugel in den Nachthimmel von Wolfsburg.

24 Die Wölfe machen hier weiterhin das Spiel, sind aber wie jetzt bei einer Flanke vom französischen Linksverteidiger Roussillon vorne noch zu unpräzise. Die Werderaner stehen hinten sicher, ihr Offensivspiel findet aber noch nicht statt.

21 ...doch die scharf vor das Tor gezogene Hereingabe von Arnold faustet Pavlenka weg. Der Ball bleibt heiß, aber sowohl Roussillons hohes Zuspiel in den Sechzehner, als auch Guilavoguis Flachpass in den Fünfer wenige Augenblicke später kommen zu keinem Wolfsburger durch. Bremen steht sicher und klärt bislang immer bevor es brenzlig wird.

20 Nun mal ein Eckball für den VfL...

17 Ein 0:0 ist heute übrigens nicht unbedingt zu erwarten. Beide Teams haben sich bisher in 43 Bundesligaspielen erst einmal mit einem torlosen Remis getrennt. Das lässt noch einiges erhoffen, denn in diesen 43 Partien sind bislang 152 Tore im Duell beider Klubs gefallen.

15 Das erste Tor durch Weghorst, aber klares Abseits. Wolfsburg tankt sich über Arnold und Mehmedi bis zum Strafraum durch, aber beim entscheidenden Zuspiel auf den niederländischen Stürmer steht dieser locker ein bis zwei Meter im Abseits.

13 Beide stehen nun wieder. Pavlenka musste an der Nase behandelt werden, Mehmedi seine Sinne wohl erstmal wieder sortieren. Erstmal geht es glücklicherweise für beide weiter.

11 Bitterer Zusammenstoß zwischen Mehmedi und Pavlenka! Nach einem langen Ball in die Spitze eilt der Bremer Schlussmann aus seinem Tor und ist mit dem Kopf vor Mehmedi am Ball. Doch in der Folge kracht er mit voller Wucht in den Wolfsburger Offensivspieler und beide bleiben benommen liegen.

9 Holla! Klaasen wird auf der rechten Offensivseite nicht richtig gestört und passt scharf in den Fünfer. Dort steht Maximilian Eggestein schon einschussbereit, aber Roussillon verhindert schlimmeres und klärt noch soeben zu einem Mitspieler, der dann endgültig klärt.

7 Nun der erste kleine Abschluss aufs Tor der Bremer, aber kein Problem für Jiří Pavlenka, der die Kugel locker auf der Torlinie festhält.

6 Nun mal die Wolfsburger im gegnerischen Sechzehner, aber zunächst kommt Weghorst nach Flanke von Arnold nicht zum Abschluss und dann landet über drei Stationen der Ball erneut bei Arnold, dessen Flanke aber diesmal keinen direkten Abnehmer findet.

5 Erster kleiner Wackler bei den Wölfen, weil Guilavogui ein Bremer Zuspiel nicht sauber stoppt. Doch Knoche ist auch noch da und verhindert gekonnt, dass Kruse mit dem Ball in den Strafraum ziehen kann.

5 Wolfsburg versucht hier zunächst kontrolliert das Spiel zu machen, während Bremen sich ab der Mittellinie eng aufstellt und auf die ein oder andere Konterchance zu lauern scheint.

2 Beide Fanlager verbreiten hier gleich gute Stimmung. Zumindest die Rahmenbedingungen sind gut für einen schönen Fußballabend.

1 Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Einlaufen mal anders: Statt der üblichen Einlauf-Kinder begleiten heute mal Einlauf-Senioren die Teams auf den Platz. Dies ist eine Geste des VfL an seine in die Jahre gekommenen treuen Fans.

Bei Bremen wird auch zweimal getauscht. Şahin und Sargent müssen auf die Bank, während Johannes Eggestein und Philipp Bargfrede ins Team rücken.

Beim VfL Wolfsburg darf heute Felix Klaus zum ersten Mal in der Startelf ran. Klaus hatte in der Hinrunde mit einer langen Verletzung zu kämpfen und sich nun wieder in die Mannschaft gekämpft. Zudem rückt Mehmedi wieder zurück in die Anfangself. Bruno Labbadia verspricht sich von beiden mehr Variabilität im Angriff.

Wesentlich besser stehen dabei noch die Wölfe da. Doch auch sie sollten angesichts der nächsten schweren Auswärtsspiele in München, Dortmund und Leipzig und der Siege der Konkurrenz ihre Heimspiele gewinnen, wollen sie weiter voll oben mitmischen. Bei einem Sieg würden die Wölfe sogar an die Champions-League-Plätze ranrücken.

Werder ist seit sechs Spielen ungeschlagen, musste sich dabei aber auch viermal mit einem Remis begnügen und hat dadurch die angestrebten internationalen Plätzen schon etwas aus den Augen verloren. Angesichts der Siege von Leverkusen, Hertha und Frankfurt muss Bremen heute eigentlich gewinnen, will man den Anschluss nicht endgültig verlieren.

90 Fazit:

Der VfB Stuttgart sammelt mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen Hannover 96 wichtige Big-Points im Abstiegskampf. Die Begegnung war von Beginn an eine sehr einseitige Angelegenheit. Gomez nutzte nach einem Pfostentreffer nach vier Minuten seine zweite Chance zum 1:0. Der VfB agierte weiterhin sehr dominant und legte vor der Pause durch Kabak noch zwei Kopfballtreffer nach Ecken von Castro nach. Mit dem 3:0 waren desolate Hannoveraner (keine einzige Ballaktion im gegnerischen Strafraum vor der Pause) angesichts einiger Glanztaten von Keeper Esser beim Wechsel noch gut bedient. In Durchgang zwei schalteten die Schwaben etwas in den Verwaltungsmodus, blieben dabei aber weiter die gefälligere Mannschaft. 96 steigerte sich etwas, schaffte es aber kaum einmal Torgefahr auszustrahlen. Aus dem Nichts gelang Jonathas in der 68. Minute doch der Anschlusstreffer. Dies war allerdings nur ein Strohfeuer, denn Zuber stellte mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten den Endstand her. Mit dem auch in der Höhe vollkommen verdienten Sieg rücken die Stuttgarter auf zwei Punkte an den FC Augsburg auf Platz 15 heran. Gegner Hannover hat nach dem 24. Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg bereits fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz und sogar acht auf das rettende Ufer. Die Bundesligatauglichkeit ließ 96 heute ohnehin vollends vermissen.

90 Spielende

90 Die letzten Sekunden laufen. Eine lange Nachspielzeit ist angesichts des klaren Spielstandes nicht zu erwarten.

Bei Bremen war hingegen ein möglicher Abgang von Leistungsträger Maximilian Eggestein wieder ein Thema. Aktuell ruhen die Vertragsgespräche mit dem bis 2020 noch gebundenen Mittelfeldspieler und das Interesse aus Dortmund wird immer lauter. Sollte Werder den Spieler nicht halten können, gilt ein Wechsel im Sommer als wahrscheinlich, um noch einmal eine hohe Ablöse generieren zu können.

88 Der sehr fleißige Esswein hat auch etwas früher Feierabend. Anastasios Donis soll nun in der Sturmspitze wirbeln.

88 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Anastasios Donis

88 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Alexander Esswein

87 Albornoz flankt links aus dem Halbfeld. Am langen Eck taucht Kempf unter der Hereingabe hindurch, sodass Jonathas das Leder volley nehmen kann. Der Rechtsschuss aus 13 Metern kullert einen halben Meter links vorbei. Die Fahne des Assistenten war aber ohnehin oben.

86 Bei Hannover reiht sich nun wieder Fehlpass an Fehlpass. Die Verunsicherung ist bei jeder Aktion greifbar.

Bei den Wölfen ist nach einer bisher äußerst ruhigen und erfolgreichen Saison doch wieder etwas Unruhe einkehrt. Trotz Dementis von Trainer Bruno Labbadia und Vereinseite stehen die Zeichen auf Trennung. Labbadia hat bislang noch kein Gespräch mit den sportlich Verantwortlichen um Jörg Schmadtke über eine Verlängerung seines bis Sommer gültigen Vertrages geführt und machte zuletzt immer wieder Andeutungen, die einen Abschied nach Saisonende vermuten lassen. Auch von Vereinsseite gibt es keine klaren Bekenntnisse. "Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht", stellte Schmadtke unter der Woche klar. Deshalb gilt eine weitere Zusammenarbeit zwischen Labbadia und Schmadtke als unwahrscheinlich.

84 Zuber erhält seinen wohlverdienten Applaus und wird für die Schlussminuten von Erik Thommy vertreten.

84 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Erik Thommy

84 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Steven Zuber

81 Tooor für VfB Stuttgart, 5:1 durch Steven Zuber

Zuber mit dem Doppelschlag! Asano spielt einen kapitalen Fehlpass exakt in die Pressingfalle der Schwaben. So kann Gentner halbrechts in den Strafraum marschieren. Der Kapitän lässt Wimmer noch einmal mit einem Haken aussteigen und legt dann uneigennützig quer für Zuber. Der Mittelfeldspieler hat keine Mühe aus fünf Metern mit rechts flach ins linke Eck zu vollenden.

80 Esswein tankt sich links gegen Sorg zur Grundlinie durch. Zuber wird dann im Zentrum geblockt.

78 Tooor für VfB Stuttgart, 4:1 durch Steven Zuber

Da ist die endgültige Entscheidung! Castro zieht einen Eckball von rechts vom Kasten weg. Kabak gewinnt erneut sein Kopfballduell und legt noch einmal quer. Dort kommt allerdings Müller an den Ball, kann ihn aber nicht aus der Gefahrenzone bugsieren. 18 Meter vor dem Gehäuse kommt so Zuber an die Kugel und hält direkt mit rechts drauf. Abgefälscht von Jonathas segelt die Kirsche in hohem Bogen über Esser hinweg in den rechten Torwinkel.

75 Nicolai Müller kommt trotz eines unter der Woche erlittenen Handbruchs für die Schlussphase als Joker.

75 Einwechslung bei Hannover 96 -> Nicolai Müller

75 Auswechslung bei Hannover 96 -> Pirmin Schwegler

75 Gelbe Karte für Steven Zuber (VfB Stuttgart)

Zuber hatte vor dem Gerangel von Bakalorz und Esswein den Ball nicht freigegeben. Er sieht wegen Spielverzögerung eine Verwarnung.

75 Gelbe Karte für Alexander Esswein (VfB Stuttgart)

... Für den Zwist sehen beide Akteure die Gelbe Karte.

75 Gelbe Karte für Marvin Bakalorz (Hannover 96)

Bakalorz will das Spiel bei einem Freistoß schnell machen und liefert sich dabei ein Gerangel mit Esswein ...

73 Weinzierl will nun die Defensive etwas stabilisieren. Mit dem etatmäßigen Kapitän Christian Gentner kommt ein Mittelfeldspieler für Angreifer Gomez.

Herzlich willkommen zum Nordderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen!

73 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Christian Gentner

73 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Mario Gomez

71 Nach Flanke von links von Albornoz kommt Jonathas am zweiten Pfosten nicht ganz an die Kugel.

70 Jetzt scheint tatsächlich noch einmal etwas wie Nervosität bei den VfB-Spielern aufzukommen. Zieler und Insua klären innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal sehr unorthodox.

68 Tooor für Hannover 96, 3:1 durch Jonathas

Jetzt markiert Jonathas doch den Anschluss! Bakalorz steckt rechts zwischen Kempf und Insua für Haraguchi durch. Der Japaner flankt aus vollem Lauf hoch nach innen. Dort läuft Jonathas mit Wucht in den Ball und nickt das Leder wuchtig und platziert ins linke Eck. Zieler ist machtlos.

67 Sorg zieht von rechts eine Flanke mit links zum Tor hin. Wood verlängert am ersten Pfosten im Kopfballduell mit Kempf. Am langen Eck steht Jonathas völlig blank und nickt die Kirsche knapp rechts vorbei. Der Brasilianer stand aber ohnehin klar im Abseits.

66 Hannover kann sich nun etwas in der Stuttgarter Hälfte festsetzen. Noch entsteht dabei keinerlei Gefahr.

64 Sorg macht auf der rechten Bahn einen Schlenker nach innen vorbei an Insua. Die Linksflanke landet aber genau auf dem Kopf von Kempf, der mühelos klären kann.

62 Nach Ballverlust Castro ergibt sich für die Niedersachsen eine Umschaltchance. Haraguchi schenkt die Pille aber mit einem schlechten Zuspiel direkt wieder her.

60 Gelbe Karte für Oliver Sorg (Hannover 96)

Sorg grätscht Gomez auf Höhe der Mittellinie rüde von hinten ab. Der Rechtsverteidiger sieht zurecht seine fünfte Gelbe Karte der Saison und fehlt nächste Woche im Heimspiel gegen Leverkusen.

59 Die Gastgeber nehmen den Abstiegskampf heute viel besser an. Selbst Gomez grätscht in der eigenen Hälfte umher und erobert so einen Ball.

57 Das Spiel plätschert nun vor sich hin. Stuttgart hat in den Verwaltungsmodus geschaltet. 96 fehlen die Mittel um die kompakte Defensive der Hausherren zu knacken.

55 Hannover kommt nun zu mehr Ballbesitz. Stuttgart attackiert allerdings auch nicht mehr so hoch und lässt den Gegner etwas kommen.

54 Thomas Doll ist die Unzufriedenheit an der Seitenlinie anzusehen. Der 52-Jährige gestikuliert immer wieder wild und gibt seiner Mannschaft Anweisungen.

52 Esswein tänzelt sich rechts im Strafraum gegen drei Gegenspieler durch und legt ab für Ascacíbar. Der Direktschuss rutscht dem Argentinier über den linken Schlappen und fliegt so weit links vorbei.

51 Knaller Haraguchi! Hannover kommt zu seinem ersten Torschuss. Die Niedersachsen schalten über die linke Bahn einmal schnell um. Asano sucht Wood mit seiner Flanke, doch Pavard kommt dazwischen. Den zweiten Ball sichert sich allerdings Haraguchi und nimmt ihn aus 20 Metern aus der Luft. Die Murmel zischt knapp über den linken Winkel.

49 Asano versucht mit einem Außenristpass Jonathas einzusetzen. Das Zuspiel gerät aber viel zu lang und wird so leichte Beute für Zieler.

48 Noch ein wenig Statistik am Rande: Erstmals in dieser Spielzeit gelang dem VfB im ersten Durchgang mehr als ein Treffer.

47 Mit den Wechseln geht bei den Gästen auch eine Systemumstellung einher. Die Viererkette soll nun für mehr defensive Stabilität sorgen.

46 Der Ball rollt wieder! Thomas Doll reagiert nach der aus seiner Sicht katastrophalen ersten Halbzeit doppelt. Bakalorz und Jonathas ersetzen Felipe und Weydandt.

46 Einwechslung bei Hannover 96 -> Jonathas

46 Auswechslung bei Hannover 96 -> Hendrik Weydandt

46 Einwechslung bei Hannover 96 -> Marvin Bakalorz

46 Auswechslung bei Hannover 96 -> Felipe

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart führt zur Halbzeit des Kellerduells gegen Hannover 96 völlig verdient mit 3:0. Stuttgart zeigte von Beginn an, wer Herr im Haus ist und kam bereits in der Anfangsphase zu einigen guten Möglichkeiten. Zunächst traf Gomez nur den Pfosten, ehe er in der 4. Minute doch das 1:0 erzielte. Hannover fand überhaupt nicht in die Partie und wurde für seine erschreckende Passivität in der 16. Minute mit dem 2:0 von Kabak bestraft. Auch in Folge blieben die Hausherren dominant, ließen aber zunächst einige Geschenke von 96 liegen. Erst Kabak besorgte Sekunden vor dem Pausenpfiff erneut nach einer Ecke das überfällige dritte Tor. Die offensiv wie defensiv desolaten Gäste zeigten hier bislang keine Bundesligatauglichkeit und müssen sich selbst zur Schadensbegrenzung in Abschnitt zwei deutlich steigern.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Tooor für VfB Stuttgart, 3:0 durch Ozan Kabak

Nach der anschließenden Ecke ist die Kugel erneut drin! Castro schlägt die Ecke zum Tor hin. Kabak überspringt in zentraler Position am Fünfmeterraum Weydandt und nickt die Kirsche halbhoch ins rechte Eck. Esser kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

44 Esser verhindert das 0:3! Esswein ersprintet links einen langen Pass von Insua gerade noch vor der Torauslinie. Der Winterneuzugang legt zurück an den Strafraum, wo Ascacíbar mit der rechten Innenseite Maß nimmt. Esser streckt sich und lenkt die Kugel zur Ecke ab.

42 Glanztat Esser! Nach einer abgewehrten Ecke hat Pavard links alle Zeit der Welt zum Flanken. Die Hereingabe findet am rechten Fünfereck den Kopf von Gomez. Der 33-Jährige scheitert an einem starken Reflex der rechten Pranke von Esser. Einige VfB-Spieler wollen zudem noch ein Handspiel von Schwegler gesehen haben. Dankert lässt nach kurzer Abstimmung mit dem Videokeller weiterlaufen.

40 Nach vorne geht weiter gar nichts beim Vorletzten. Die Offensivreihe harmoniert noch überhaupt nicht miteinander und kann kein Kombinationsspiel aufziehen.

38 Albornoz lässt Beck stehen und kommt so nahe der Eckfahne zur Grundlinie durch. Die Linksflanke wird dann zwar von Zieler unterlaufen, doch Insua kann die Gefahr im Keim ersticken.

37 Zwischenzeitlich bringt die Weinzierl-Truppe etwas Ruhe ins Spiel und lässt auch mal den Ball in der eigenen Abwehrreihe zirkulieren.

35 Castro zieht den Standard von links zum Gehäuse hin. Esser bereinigt die Situation mit der Faust vor dem heranrauschenden Pavard.

34 Sorg kann einen schwach getretenen Castro-Freistoß zur Ecke klären.

33 Wimmer ist mittlerweile wieder auf dem Rasen und behauptet sich gleich stark im Defensivzweikampf mit Esswein.

31 Wimmer muss mit Nasenbluten draußen behandelt werden.

30 Hannover lässt zum wiederholten Mal das Mittelfeldzentrum komplett offen. So kann Ascacíbar die Pille über 50 Meter nach vorne treiben. Der Schnittstellenpass auf Zuber ist dann Zentimeter zu steil gespielt, sonst wäre es brandgefährlich geworden.

28 Nach einem Fehler von Pavard spritzt dem pressenden Asano die Kugel vor die Füße. Zieler eilt aber rechtzeitig aus seinem Kasten und kommt zuerst an den Ball.

26 Dem VfB geht derzeit auch etwas die Genauigkeit im Passspiel ab. Die Hausherren leisten sich einige leichte Fehlpässe.

24 Die Gäste können sich kaum aus der Umklammerung in der eigenen Hälfte befreien. Von der Doll-Elf kommt bislang erschreckend wenig.

22 Riesenchance Gomez! Anton spielt blind einen Rückpass auf Esser. Gomez hat das geahnt und spritzt energisch dazwischen. Aus acht Metern scheitert der Angreifer allerdings mit einem Rechtsschuss exakt auf den Körper von Esser.

20 Esswein läuft Esser im Vollsprint an. Der Keeper bekommt die Pille gerade noch rechtzeitig weg.

18 Weydandt marschiert rechts zur Grundlinie durch. Den Rückpass an die Strafraumkante findet keinen Abnehmer, weil das Mittelfeld zu lethargisch nachrückt.

16 Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Ozan Kabak

Die Hausherren legen nach! Castro zieht die Ecke von rechts vom Tor weg. Am zweiten Pfosten kann Kabak relativ ungestört hochsteigen und nickt die Murmel per Aufsetzer zu seinem ersten Bundesligator ins linke Eck. Esser streckt sich vergebens.

16 Beck setzt sich nach einem langen Ball auf der rechten Bahn gegen Albornoz durch. Die Hereingabe kann Schwegler zur Ecke klären.

14 Es ist bisweilen vogelwild was Hannover im eigenen Strafraum abliefert. Trotz Überzahl schafft es 96 nicht die Gegenspieler einigermaßen zuzudecken.

12 Der VfB ist viel näher dran an den Gegenspielern und geht wesentlich energischer in die Zweikämpfe. So lässt sich die Doll-Elf bislang den Schneid abkaufen.

10 Mit einem energischen 50-Meter-Sprint von Weydandt kommt 96 erstmals in die Hälfte der Gastgeber. Die hohe Hereingabe des Mittelstürmers kann Zieler mühelos aus der Luft pflücken.

8 Castro zieht einen Freistoß von der rechten Seite vom Tor weg. Im Zentrum klärt Felipe gerade noch vor Gomez.

6 Die Schwaben versuchen gleich nachzulegen. Ascacíbar probiert sich vom rechten Strafraumeck. Der Rechtshammer fliegt knapp zwei Meter links vorbei.

4 Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Mario Gomez

Jetzt trifft Gomez doch! Esswein lässt im zentralen Mittelfeld auf Zuber durch. Der Schweizer kann in aller Ruhe den Kopf heben und so den perfekten Steckpass durch die Lücke der Dreierkette spielen. Dort lauert Gomez mutterseelenallein, dreht sich um die eigene Achse und drischt die Kirsche aus 14 Metern mit links flach ins rechte Eck. Esser ist bei diesem nicht bundesligatauglichen Abwehrverhalten seiner Vorderleute schließlich chancenlos.

3 Die Hausherren agieren in den ersten Sequenzen sehr dominant . Hannover kommt kaum an die Kugel.

1 Pfostentreffer Gomez! Der VfB erwischt beinahe den perfekten Start. Esswein ist nach Weiterleitung von Gomez auf dem rechten Flügel auf und davon. Die Flanke spielt der Winterneuzugang an den Elfmeterpunkt, wo Gomez zunächst verstolpert. Über Anton erhält der Angreifer die zweite Chance und umkurvt Esser. Aus spitzem Winkel und mit einigen auf der Linie stehenden Leuten knallt Gomez das Leder an den rechten Außenpfosten.

1 Das Spiel läuft! Bastian Dankert hat die Begegnung angepfiffen. Hannover stößt an.

1 Spielbeginn

Angeführt von den Kapitänen Mario Gomez und Waldemar Anton betreten die Mannschaften in der gut gefüllten Mercedes-Benz Arena den Rasen. Gleich kann es losgehen.

Das Schiedsrichterteam wird an der Pfeife angeführt von Bastian Dankert. Der 38-Jährige aus Rostock leitet sein zehntes Bundesligaspiel in dieser Saison. An den Seitenlinien wird der Sportwissenschaftler assistiert von René Rohde und Markus Häcker. Vierter Offizieller ist Robert Kempter. Als Videoassistent fungiert Tobias Welz.

Im Hinspiel behielt Hannover mit 3:1 die Oberhand. Bobby Wood schoss 96 im ersten Durchgang mit einem Kopfballdoppelpack in Führung. Nach dem Wechsel gelang Mario Gomez der Anschlusstreffer, doch Ihlas Bebou setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt. Seit sechs Duellen wartet Stuttgart bereits auf einen Sieg gegen die Niedersachsen. Insgesamt spricht der direkte Vergleich allerdings für die Schwaben. Der VfB verließ in 65 Duellen 28-mal als Sieger den Rasen. Hannover behielt bei 13 Unentschieden 24-mal die Oberhand.

Diese Begegnung ist auch das Duell der schlechtesten Abwehrreihen der Liga. Im Gehäuse der Weinzierl-Elf schlug es bereits 51-mal ein. Hannovers Keeper Michael Esser musste nur einmal weniger hinter sich greifen. Auf der Gegenseite haben beide Teams Probleme in der Offensive. Beiden gelingt pro Partie im Schnitt nicht einmal ein Treffer. Mit 19 Toren hat der VfB den zweitschlechtesten Angriff, 96 mit 20 Treffern den drittschlechtesten.

Gästeübungsleiter Thomas Doll schöpft seinen Optimismus vor allem aus dem Sieg gegen den direkten Kontrahenten aus Nürnberg vor drei Wochen: "Es ist ja ein unmittelbarer Konkurrent - wenn wir gewinnen, sind wir aber auch noch nicht gerettet. Nichtsdestotrotz wissen wir - und das haben wir auch schon vor dem Nürnberg-Spiel gehabt - wie wir mit solchen Situationen umgehen. Die Jungs haben damals dem Druck standgehalten. Es wäre natürlich sehr wichtig, wenn wir uns so präsentieren in Stuttgart, dass wir die Chance haben, auch gewinnen zu können."

Stuttgart-Coach Weinzierl will den spielerischen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen: "Wir wollen zu Hause noch dominanter auftreten und gewinnen. Es gilt, sich durchzusetzen, den größeren Willen zu zeigen und zu liefern. Defensiv müssen wir ebenso stabil stehen wie gegen Bremen, aber das allein wird nicht reichen. Wir müssen Mut an den Tag legen. Wir wollen das Spiel an uns reißen und brauchen auch offensive Lösungen, um uns gegen einen geordneten Gegner Chancen zu erarbeiten.“

Bei Hannover gab es im wöchentlichen Training einen großen Schockmoment. Matthias Ostrzolek brach sich bei einem Zusammenstoß mit Keeper Michael Esser vier Rippen und fällt bis zum Saisonende aus. Ihn vertritt Miiko Albornoz als linker Außenverteidiger. Außerdem rücken Oliver Sorg und Bobby Wood für Marvin Bakalorz und Nicolai Müller in die Startformation. Schematisch stellt sich 96 in einer 3-3-2-2-Formation auf.

Markus Weinzierl vertraut im Abstiegskrimi auf bewährtes Personal. Es starten die gleichen elf Akteure wie beim 1:1 in Bremen. Damit setzt der 44-Jährige erstmals dreimal in Serie auf die identische Elf. Benjamin Pavard organisiert als Abwehrchef die zuletzt bewährte Dreierkette mit Ozan Kabak und Marc Oliver Kempf. Vorne soll Routinier Mario Gomez im Verbund mit Alexander Esswein für Torgefahr sorgen. Dem etatmäßigen Kapitän Christian Gentner bleibt erneut nur ein Bankplatz.

Hannover wartet seit Oktober 2017 und damit 23 Spielen auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga. Insgesamt wurden in dieser Spielzeit lediglich vier Punkte auf fremdem Geläuf erobert. Ausgerechnet heute beim Abstiegsgipfel in Stuttgart soll nun der Knoten platzen. Nach dem Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Thomas Doll hat sich bislang kein Aufwärtstrend eingestellt. Dem Erfolgserlebnis beim 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht Nürnberg folgte eine katastrophale Vorstellung beim 0:3 in Hoffenheim. Am vergangenen Wochenende konnte gegen Frankfurt zumindest die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet werden. In Durchgang zwei gab es mit drei Gegentreffern allerdings einen Einbruch und der dringend benötigte Befreiungsschlag wurde verpasst.

Stuttgart wartet noch auf den ersten Sieg in diesem Jahr. In sechs Partien konnten lediglich zwei Punkte verbucht werden. Seit dem Wechsel auf der Sportvorstandsposition von Michael Reschke zu Thomas Hitzlsberger zeigte zumindest die spielerische Tendenz auf dem Rasen leicht nach oben. Gegen die Spitzenmannschaft aus Leipzig agierten die Schwaben lange ebenbürtig und mussten sich nach zwei späten Gegentreffern unglücklich mit 1:3 geschlagen geben. In Bremen gelang beim 1:1 sogar ein Punktgewinn. Bei einer besseren Chancenauswertung in Abschnitt eins wäre durchaus auch ein dreifacher Punktgewinn möglich gewesen.

Dieses Duell ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den überraschenden Erfolg des Tabellen-15. FC Augsburg gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund hat sich der Druck auf beide Teams noch einmal zusätzlich erhöht. Der VfB Stuttgart rangiert derzeit auf dem Relegationsplatz und hat fünf Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Gegner Hannover hat noch einmal zwei Punkte weniger auf dem Konto. Mit einem Sieg im direkten Duell könnte der VfB im Klassement überholt werden. Außerdem kann der Rückstand auf Rang 15 auf vier Zähler eingedampft werden.

Hallo und herzlich willkommen zum Abstiegsknaller des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga! Der VfB Stuttgart empfängt Hannover 96 zum Kellerduell. Los geht's um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

90 Fazit:

Am Ende wurde es richtig deutlich. Borussia Mönchengladbach zieht auf heimischem Geläuf vor 54.022 Zuschauern gegen den FC Bayern München mit 1:5 den Kürzeren. Angesichts der Großchancen, die der Rekordmeister noch ausließ, hätte es für die Fohlen noch schlimmer kommen können. Andererseits hatten die Männer von Dieter Hecking gute Phasen, wo sie mutig agierten und zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzten. In der Summe jedoch reichte es nicht, gegen abgebrühte und über weite Strecken überlegene Münchener auf Dauer Paroli zu bieten und das Niveau über die gesamte Spielzeit zu halten. Somit wird es in der Tabelle für die Borussen langsam eng. Man rutscht auf Rang vier ab und das Polster nach hinten schmilzt auf drei Zähler. Der FC Bayern dagegen ist natürlich oben auf. Der Titelverteidiger zieht mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleich und sorgt für maximale Spannung im Kampf um die Meisterschaft.

90 Spielende

90 Tooor für Bayern München, 1:5 durch Robert Lewandowski

Natürlich lässt sich Robert Lewandowski diese Strafstoßchance nicht nehmen und verwandelt mit dem rechten Fuß auch überaus souverän, setzt die Kugel unten ins linke Eck. Mit seinem zweiten Treffer des Abends setzt der Pole den Schlusspunkt.

90 Elfmeter für den FC Bayern München! Woo-Yeong Jeong schickt Joshua Kimmich über rechts in den Sechzehner. Letzterer wird dort plump von Thorgan Hazard nieder gerungen. Klare Sache!

89 Woo-Yeong Jeong nimmt sich selbstbewusst den ersten Torschuss seiner noch jungen Bundesligakarriere. Aus halbrechter Position schießt der 19-Jährige mit dem linken Fuß aufs kurze Eck. Dorthin taucht Yann Sommer und hält.

87 Mit dem letzten Spielerwechsel verhilft Niko Kovač dem Südkoreaner Woo-Yeong Jeong zum Bundesligadebüt.

86 Einwechslung bei Bayern München -> Woo-Yeong Jeong

86 Auswechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

85 Jetzt darf auch der Gastgeber mal den Ball haben. Eine wirkliche Vorwärtsbewegung aber findet nicht statt. Die Borussen sind vor allem darauf bedacht, sich hinten nicht noch einen einzufangen.

84 Während Dieter Hecking sein Wechselkontingent längst restlos ausgeschöpft hat, nutzt Niko Kovač nun die Gelegenheit, großzügig noch ein wenig Spielpraxis zu verteilen und einigen Stammkräften Schonung zu verordnen.

83 Einwechslung bei Bayern München -> Alphonso Davies

83 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

82 Inzwischen ist die Luft spürbar raus. Der FC Bayern spielt das locker runter. Die Gladbacher Gegenwehr hält sich in Grenzen.

80 Einwechslung bei Bayern München -> Renato Sanches

80 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

77 Nun ist der Drops natürlich gelutscht. Im Borussia-Park kehrt Ernüchterung ein. Und auch die Körpersprache der Fohlen verheißt nichts Gutes. Da ist kein Glaube mehr erkennbar. Die Sache ist entschieden.

76 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Fabian Johnson

76 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Michael Lang

75 Tooor für Bayern München, 1:4 durch Serge Gnabry

Von der rechten Seite flankt Joshua Kimmich mustergültig auf den Kopf von Robert Lewandowski, der aus fünf Meter eigentlich das Tor machen muss. Wiederholt pariert Yann Sommer überragend, blockt dann auch den zweiten Versuch des Polen. Dann kommt Nico Elvedi zu Hilfe, bringt den Ball aber nicht weg. So ist es ein Leichtes für Serge Gnabry, die Kugel aus wenigen Metern in die Maschen zu befördert und seinen sechsten Saisontreffer erzielt.

73 Dann werden die Fohlen richtig hergespielt. Zentral in der Box steht Robert Lewandowski nach einem Zuspiel von Thomas Müller völlig frei, braucht aber etwas zu lange. Im allerletzten Moment fliegt Denis Zakaria heran und verhindert mit außerordentlichem Einsatz den vierten Treffer der Münchener.

72 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Raffael

72 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Jonas Hofmann

70 Gelbe Karte für Christoph Kramer (Bor. Mönchengladbach)

An der Seitenlinie fährt Christoph Kramer heftig in die Parade von Joshua Kimmich und räumt diesen ab. Für dieses Einsteigen hält Felix Zwayer umgehend die Gelbe Karte bereit. Für den Ex-Nationalspieler ist es die dritte Verwarnung der Saison.

69 Darüber hinaus bemühen sich die Gäste jetzt um Ballkontrolle, lauern auf ihre Chance - auf die Lücke, um den Sack zuzumachen. Die Ballsicherheit, um auch den Gegner laufen zu lassen, bringt der Meister natürlich mit.

68 Der eben eingewechselte Denis Zakaria hat direkt seine erste Szene. Rechts im Strafraum zieht der Schweizer mit dem rechten Fuß ab. Die Kugel zischt am langen Pfosten vorbei.

67 Natürlich bleibt der Rekordmeister stets gefährlich, spielt selbst immer wieder nach vorn. Die Gladbacher müssen extrem auf der Hut sein.

65 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Denis Zakaria

65 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

63 Nach einem Foul von Serge Gnabry an Alassane Pléa tritt Jonas Hofmann auf dem rechten Flügel zum Freistoß an und bleibt mit seiner Hereingabe an der Ein-Mann-Mauer Gnabry hängen.

61 Thiago setzt sich auf der rechten Seite gut durch, bedient Robert Lewandowski. Der Stürmer visiert im Sechzehner mit dem linken Fuß das linke Eck an. Im letzten Moment wirft sich Matthias Ginter dazwischen.

60 Inzwischen wird auch die Zuschauerzahl offiziell bestätigt. 54.022 Menschen werden Zeuge dieser Partie. Der Borussia-Park ist, wie bereits erwähnt, restlos ausverkauft.

59 München lässt sich tief hinten rein fallen und die Borussia gewähren. Und die schafft es zumindest bis an den Sechzehner, wo ein Schussversuch von Alassane Pléa abgeblockt wird.

58 Inzwischen wagen die Fohlen wieder mehr, beteiligen sich intensiver am Spiel. Allzu lang zögern dürfen die Gastgeber auch nicht mehr, schließlich gilt es, zwei Tore aufzuholen.

57 Gelbe Karte für Thiago (Bayern München)

Nahe der Mittellinie kommt Thiago mit einer Grätsche gegen Jonas Hofmann zu spät und fängt sich für dieses Foul seine vierte Gelbe Karte der Saison ein.

53 Nun geht es schon wieder in die andere Richtung. Zentral im Sechzehner gelangt James Rodríguez zum Abschluss. Der Linksschuss gerät zu mittig und wird eine Beute von Yann Sommer.

52 Den fälligen Freistoß aus etwa 17 Metern prügelt Oscar Wendt mit dem linken Fuß knapp am linken Torwinkel vorbei.

51 Gelbe Karte für Jérôme Boateng (Bayern München)

Aus kurzer Distanz blockt Jérôme Boateng den Ball, wird dabei am Arm getroffen und kassiert eine zu harte Gelbe Karte - seine erste in der laufenden Saison.

48 Erneut also gelingt dem Meister ein Blitzstart. Da war wie im ersten Durchgang nur etwas mehr als eine Minute gespielt. Wieder verschlafen die Borussen den Start.

47 Tooor für Bayern München, 1:3 durch Robert Lewandowski

Wiederholt gewinnt der Meister den Ball im Mittelfeld. Thiago schleppt die Kugel dann durchs Zentrum in Richtung Sechzener, steckt im Anschluss wunderbar in die Spitze durch. Elegant nimmt Robert Lewandowski den Ball mit, bliebt in einer geschmeidigen Bewegung und wuchtet das Spielgerät aus etwa neun Metern mit dem rechten Fuß unhaltbar unter die Querlatte zu seinem 14. Saisontreffer.

46 Erneut legen die Gäste los wie die Feuerwehr. Das aber spielt der Rekordmeister nicht gut aus. James Rodríguez schießt von der Strafraumgrenze knapp rechts vorbei.

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine gute halbe Stunde lang bahnte sich eine Menge Ungemach für Borussia Mönchengladbach an, denn der FC Bayern München legte einen Blitzstart hin. Der Sekundenzeiger hatte gerade gut eine Runde gedreht, das stand es bereits 0:1. Knapp zehn Minuten später legte der Rekordmeister nach. Es drohte eine frühe Vorentscheidung. Mit zwei Kontern hätte den Gäste weiter erhöhen müssen. Doch Robert Lewandowski und Serge Gnabry ließen diese Großchancen liegen. Mit anderen Worten. Yann Sommer hielt seine Mannschaft im Spiel, zeigte insgesamt drei glänzende Paraden. Seine Vorderleute fanden Mitte der ersten Hälfte dank größeren Mutes besser ins Spiel und zeigten dann durchaus ihr spieltechnisches Vermögen mit dem wunderbar heraus kombinierten Anschlusstreffer. Dieser bewahrt dem Spitzenspiel die Spannung.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ereignislos plätschert die Nachspielzeit vor sich hin. Da besteht beiderseits nur noch wenig Interesse.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Michael Lang verliert kurz den Überblick und verursacht so einen Eckstoß. Um den kümmert sich James Rodríguez. Die Hereingabe köpft ein Gästespieler aufs Tor, der Ball wird abgefälscht, dann aber bereinigen die Gladbacher die Situation.

43 Nun bemüht sich der FC Bayern wieder intensiver um den Ball, während sich die Borussia zurückzieht und erst einmal abwartet. Die Männer von Dieter Hecking aber lauern auf ihre Gelegenheiten, um richtig drauf zu gehen.

41 Eine solche hat nun Javi Martínez nach einem Eckstoß von James Rodríguez. Der Kopfball des Torschützen zum 0:1 kommt diesmal zu mittig. Genau dort steht Yann Sommer und greift entschlossen zu.

39 Somit sind die Fohlen wieder im Geschäft. Zugleich werden die Münchener aufmerken. Ganz so einfach wird das nicht über die Bühne gehen. Der Rekordmeister sollte schon konsequent zu Werke gehen - vor allem auch was die Torchancen betrifft.

37 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Lars Stindl

Das ist der erste richtig gute Angriff der Hausherren, es wird schnell gespielt. Dann steckt Thorgan Hazard den Ball in den Strafraum durch. Niklas Süle bekommt das Ding durch die Hosenträger. Der Pass kommt ideal in den Lauf von Lars Stindl, der im Tempo bleibt, aus sieben Metern und halblinker Position mit dem linken Fuß oben ins kurze Eck trifft und seinen dritten Saisontreffer markiert.

34 Dann setzten die Gastgeber mal wieder einen Akzent. Doch die Fohlen sind bei Weitem nicht so gefährlich. Lars Stindl wuchtet seinen Linksschuss aus zentraler Position weit über die Querlatte.

33 Sommer verhindert Schlimmeres! Wiederholt starten die Gäste zum Konter. Mit viel Auge schickt Robert Lewandowski den Kollegen Serge Gnabry auf die Reise. Weit und breit ist kein Gegenspieler mehr in Sicht. Der deutsche Nationalspieler nimmt etwas sehr lange mit dem rechten Fuß Maß und scheitert an der Glanztat von Yann Sommer.

30 Links im Strafraum sucht Serge Gnabry nach Zuspiel von James Rodríguez den Abschluss. Der Linksschuss gerät zu unplatziert und wird von Yann Sommer sicher gefangen.

28 Anschließend beruhigt sich das Geschehen. Für die Fohlen stellt sich die Situation schwierig dar. Sie müssen etwas wagen, wollen dabei aber dem Kontrahenten nichts anbieten. Das gleicht einem Ritt auf der Rasierklinge.

26 Einen hohen Ball von der linken Seite legt Thomas Müller hervorragend ab. So kommt Robert Lewandowski in nahezu zentraler Position zum Schuss und jagt das Kunstleder mit dem rechten Vollspann aus etwa 14 Metern deutlich übers Tor.

24 Mit dem Konter eben tritt den Gladbacher ins Bewusstsein, wie gefährlich der Gegner im schnellen Umschalten sein kann. Prompt nehmen sich die Borussen wieder zurück und überlassen den Gästen den Ball.

22 Nach einem langen Ball startet Robert Lewandowski durch, geht auf und davon. Im Strafraum angekommen, schließt der Pole mit dem rechten Fuß ab. Yann Sommer ist rechtzeitig am Boden, um den Flachschuss glänzend zu entschärfen.

21 Nach einer Ecke von Jonas Hofmann von der rechten Seite, wird Alassane Pléa im Sechzehner von Matthias Ginter eingesetzt. Der Stürmer steht frei und netzt ein, befindet sich dabei aber klar im Abseits.

19 Gladbach verlagert das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld. Dort spielt sich derzeit alles ab. Gladbach findet etwas besser in die Zweikämpfe. Doch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken darf sich der Meister auch mal eine Atempause gönnen.

16 Inzwischen also spielen die Fohlen ein wenig mit, sind nicht mehr ganz so sehr Spielball des Gegners. So richtige Durchschlagskraft bringen die Männer von Dieter Hecking nicht auf den Rasen.

14 Wenig später gelangen die Hausherren zu ihrem ersten Torschuss. Florian Neuhaus setzt eine Flanke von Oscar Wendt links neben das Gehäuse von Manuel Neuer.

13 Erstmals bringen die Gladbacher jetzt etwas Konstruktives zustande. Florian Neuhaus schickt Michael Lang steil. Das zumindest sieht mal vielversprechend aus - auch wenn Lang im Abseits steht und zurück gepfiffen wird.

11 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Thomas Müller

Der Rekordmeister ist richtig giftig und will es heute ganz offenbar wissen. Die Borussia attackiert nicht entschlossen. Aus Nähe des linken Strafraumecks darf Serge Gnabry in aller Ruhe flanken. Am Torrraum hält Thomas Müller den Fuß rein. Diesen Ball pariert Yann Sommer noch. Doch Gladbachs Keeper hat dann keine Chance, als Müller das Spielgerät im Nachsetzen aus zwei Metern zu seinem fünften Saisontor in die Maschen drückt.

9 Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Bor. Mönchengladbach)

Nach einem Foul an Joshua Kimmich sieht Jonas Hofmann früh die erste Gelbe Karte dieser Begegnung. Für den Mittelfeldspieler ist es die zweite Verwarnung der laufenden Saison.

8 Und scheinbar sind die Gäste stets in der Lage, das Tempo anzuziehen. Thomas Müller ringt rechts in der Box zur Grundlinie vor. Die Hereingabe in die Mitte aus vollem Lauf jedoch kommt nicht an.

5 In der Tat schaltet der Rekordmeister erst einmal einen Gang zurück - ohne dabei die Kontrolle übers Spiel aus der Hand zu geben. Der Meister hat alles im Griff.

3 Für den Moment behalten die Münchener den Fuß auf dem Gas. Weitere Chancen jedoch bleiben fürs Erste aus. Das bietet den Borussen eventuell Gelegenheit, sich irgendwie zu stabilisieren.

2 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Javi Martínez

Mit einem Blitzstart legen die Gäste los. Nach nicht einmal einer halben Minute hat Robert Lewandowski die erste Großchance, die Yann Sommer glänzend entschärft. Die fällig Ecke bringt James Rodríguez von der rechten Seite herein. Javi Martínez ist mit dem Kopf zur Stelle und setzt die Kugel aus wenigen Metern exakt und unhaltbar in den rechten Winkel. Eine kurze Überprüfung des Videoschiedsrichters Frank Willenborg, was einen Stoß des Torschützen gegen Elvedi betrifft, bleibt ohne Konsequenzen. Das Tor zählt. Für den Spanier ist das der zweite Saisontreffer.

1 In Mönchengladbach herrschen ungemütliche Witterungsbedingungen. Bei wolkigem Himmel zeigt das Thermometer keine zehn Grad mehr an. Es regnet ganz leicht. Dennoch gut bespielbar präsentiert sich der Rasen. Der Borussia-Park ist zum Gastspiel des Rekordmeisters natürlich mit 54.022 Zuschauern restlos ausverkauft.

1 Spielbeginn

Inzwischen versammeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Lars Stindl und Manuel Neuer stehen zur Platzwahl bereit. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Nun gilt es, das Unparteiischengespann vorzustellen. An der Pfeife agiert Felix Zwayer. Der 37-Jährige leitet sein 149. Bundesligaspiel. Unterstützung erhält der FIFA-Referee von den Assistenten Thorsten Schiffner und Norbert Grudzinski.

Dieter Hecking gibt seinen Männer folgendes mit auf den Weg: "Wir müssen das, was wir in den letzten Spielen gut gemacht haben, beibehalten und das, was wir nicht gut gemacht haben, wieder auf den Platz bringen. Wir müssen vor allem wieder über die volle Spielzeit konsequent verteidigen und vorne Effektivität an den Tag legen, weil man gegen Bayern München nicht viele Chancen bekommt. Außerdem wird es wichtig sein, eigenen Ballbesitz zu kreieren. Nur sich zurückzuziehen und abzuwarten, was Bayern uns anbietet, wird nicht unsere Aufgabe sein. Ich kann versprechen, dass wir mutig sein und nach vorne spielen wollen."

Darüber hinaus weiß Niko Kovač, "wir brauchen die drei Punkte unbedingt. Der Fokus liegt voll auf Gladbach, das Spiel ist sehr wichtig. Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel erwartet. Dort ist immer eine tolle Atmosphäre. Doch wir haben eine gute Phase. Aber wir müssen wieder gut verteidigen und auch nach vorne agieren."

In der Hinrundenpartie vom siebten Spieltag erlitt der FC Bayern München eine sehr schmerzliche 0:3-Heimniederlage gegen die Borussia. Alassane Pléa, Lars Stindl und Patrick Herrmann erzielten Anfang Oktober die Tore. Im Anschluss stand die Borussia in der Tabelle einen Zähler vor dem Rekordmeister. Für den gibt es also etwas gut zu machen.

Auf drei Hochzeiten tanzt der Meister. Im DFB-Pokal steht das Team von Niko Kovač bereits im Viertelfinale und möchte genau das auch in Champions League im Rückspiel gegen Liverpool erreichen. In der Liga feierten die Münchener zuletzt drei Siege in Folge – zu Hause gegen Schalke, in Augsburg und daheim gegen die Hertha. Letztmals leer ging man Anfang Februar in Leverkusen aus.

Spätestens in der Rückrunde trennten sich beider Wege. Keiner holte nach der Winterpause so viele Punkte wie der FC Bayern (15). Seither büßten die Borussen demgegenüber fünf Zähler ein. Federn ließ Gladbach insbesondere in den letzten drei sieglosen Spielen. Gerade zu Hause setzte es jüngst zwei 0:3-Pleiten gegen Hertha und Wolfsburg. Dazwischen lag ein 1:1 in Frankfurt. Den letzten Dreier fuhren die Fohlen Anfang Februar auf Schalke ein. Den letzten Heimerfolg gab es in der Woche zuvor gegen Augsburg.

Statistisch gesehen, bekommt es die mit lediglich zwei Niederlagen zweitbeste Heimmannschaft mit dem besten Auswärtsteam zu tun. Der Rekordmeister hat in der Fremde stattliche neun Siege eingefahren und nur dreimal verloren.

Tabellarisch also hat der Dritte den Zweiten zu Gast – so zumindest stellte sich das vor diesem Spieltag dar. Allerdings liegen bereits stattliche acht Punkte zwischen beiden Mannschaften. Darüber hinaus zieht die Begegnung zusätzliche Brisanz aus der gestrigen Dortmunder 1:2-Niederlage in Augsburg. Dadurch bietet sich beiden Teams die Möglichkeit, die Distanz nach vorn zu reduzieren. Der FC Bayern könnte hinsichtlich der Punkte sogar zum Spitzenreiter aufschließen.

Dreimal wird auch bei den Gästen nach dem vergangenen Spieltag getauscht. Die angedeuteten Ausfälle von David Alaba, Leon Goretzka und Franck Ribéry ziehen die Startelfeinsätze von Rafinha, Thiago und Thomas Müller nach sich.

Im Vergleich zum letzten Punktspiel gibt es auf Gladbacher Seite drei Veränderungen. Anstelle von Patrick Herrmann, Denis Zakaria und Fabian Johnson, die heute allesamt auf der Bank Platz nehmen, rücken Michael Lang, Jonas Hofmann und Alassane Pléa in die Startelf.

Nicht zur Verfügung stehen auf Seiten der Hausherren Ibrahima Traoré (Leistenoperation), Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Michaël Cuisance (Fersenprellung) und Josip Drmić (Muskelfaserriss im Oberschenkel). Die Gäste plagen noch größere personelle Sorgen, denn Niko Kovač fehlen Leon Goretzka (Sprunggelenksverletzung), David Alaba (Sehnenreizung), Franck Ribéry (Magen-Darm-Infekt), Kingsley Coman (Muskelfaserriss) sowie die langzeitverletzten Corentin Tolisso und Arjen Robben. Dafür ist Manuel Neuer nach einem überwundenen grippalen Infekt dabei.

Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga! Zum Samstagabend erleben wir ein Spitzenspiel. Um 18:30 Uhr empfängt der VfL Borussia Mönchengladbach im Rahmen des 24. Spieltages den FC Bayern München.

90 Fazit:

Und dann ist es vorbei! Frankfurt dreht in einer überragenden Schlussoffensive einen 1:2 Rückstand gegen Hoffenheim in einen 3:2-Sieg und schickt die TSG ohne Punkte nach Hause. Bereits die erste Hälfte war von Tempo-Fußball auf beiden Seiten geprägt. Zur Pause stand es durch die Tore von Filip Kostić (20.) und Joelinton (43.) 1:1. In Durchgang zwei fanden dann zunächst die Gäste besser zurück ins Spiel, testeten erst in Person von Ádám Szalai den Querbalken (54.) und netzen wenig später durch Ishak Belfodil zum 1:2 (60.). Zu diesem Zeitpunkt schien die TSG obenauf zu sein. Erst mit der Ampelkarte für Kasim Adams fünf Minuten später begann sich der Spielverlauf wieder zu drehen. In Überzahl warfen die Gastgeber alles nach vorne und belohnten sich spät durch die Tore von Sébastien Haller (89.) und Gonçalo Paciência (90. + 6). Damit schieben sich die Adlerträger wieder an Wolfsburg vorbei auf den fünften Rang und stehen in Schlagdistanz zu den CL-Plätzen. Die TSG dagegen geht trotz einer aufopferungsvollen Vorstellung leer aus und muss zudem mit Demirbay und Amiri zwei weitere Verletzte in einer ohnehin schon von Ausfällen gebeutelten Mannschaft hinnehmen.

90 Spielende

90 Fazit:

Nürnberg gelingt der Ausgleich nicht mehr und damit endet die Partie mit 1:0 für RB Leipzig. Für die Roten Bullen bedeutet das einen knappen Arbeitssieg. Dabei haben sich die Gäste im zweiten Abschnitt komplett darauf konzentriert die eigene Pausenführung zu sichern. Nur wenn sich wirklich mal die Möglichkeit geboten hat um zu kontern haben sie es versucht. Dadurch war der Club im zweiten Abschnitt deutlich besser im Spiel und drückte immer wieder nach vorne. Im letzten Drittel fehlten ihnen allerdings die Ideen und auch die Qualität um gegen die beste Defensive der Liga einen Treffer zu erzielen. Dadurch trauern die Franken dem verschossenen Elfmeter von Behrens natürlich noch mehr hinterher. Für Nürnberg wird es im Abstiegskampf immer enger. Schließlich werden die nächsten Gegner, mit Hoffenheim und Frankfurt, nicht viel einfacher. Leipzig festigt mit diesem Dreier den Champions-League-Platz und muss am nächsten Spieltag gegen Augsburg antreten.

90 Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:2 durch Gonçalo Paciência

Du kriegst die Tür nicht zu! Die SGE belohnt sich für diesen Sturmlauf zum Ende und netzt in der letzten Minute der Nachspielzeit zur 3:2-Führung! Hasebe spielt einen fantastischen Steckpass auf Haller auf der rechten Seite. Der Franzose fackelt nicht lange, hebelt den Ball an den langen Pfosten, wo Gonçalo Paciência angelaufen kommt und die Pille ins linke obere Kreuzeck nickt.

90 Fazit:

Feierabend auf Schalke! Vermutlich auch für Domenico Tedesco! Der Vizemeister FC Schalke 04 verliert nach erneut völlig indiskutabler Leistung mit sage und schreibe 0:4 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und ist damit endgültig im Abstiegskampf angekommen. In der Veltins-Arena herrscht eine Mischung aus Wut und Fassungslosigkeit, die sich in lauten Pfiffen äußert. S04 ist am Tiefpunkt angekommen und wird in irgendeiner Weise handeln müssen. Auch der heutige Auftritt war bis auf 15 engagierte Minuten nach der Pause mutlos und spielerisch eines Bundesligisten unwürdig. Auf der anderen Seite muss aber auch gesagt werden, dass Fortuna Düsseldorf hier ein großartiges Spiel gemacht hat. Die Gäste waren von Friedhelm Funkel perfekt eingestellt, spielten immer wieder strukturiert und schnell nach vorne und machten heute auch die Tore zu den richtigen Zeitpunkten. F95 darf damit so langsam für die nächste Bundesligasaison planen, während wir gespannt sein dürfen, was sich bei Königsblau in den nächsten Tagen tut. Der Einstand von Sportvorstand Jochen Schneider war ja nicht so toll. Weiter geht es für die Knappen am kommenden Wochenende in Bremen, Düsseldorf hat Frankfurt zu Gast. Tschüss aus Gelsenkirchen und noch einen schönen Samstag!

90 ...Willems nimmt sich der Sache an, findet mit der Flanke ins Zentrum aber nur den Kopf eines Hoffenheimers. Da kann man entschieden mehr raus machen.

90 Kostić holt am linken Sechzehnereck einen Freistoß gegen Brenet heraus und sorgt für eine aussichtsreiche Standardchance zwei Minuten vor Ablauf der Nachspielzeit...

90 Fazit

Eine muntere zweite Halbzeit entschädigt für das maue Duell im ersten Durchgang: Hertha BSC dreht einen 0:1-Rückstand und gewinnt letztlich verdient mit 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05. Anders hätte es wohl ausgesehen, wenn Onisiwo die einzige Torchance des ersten Abschnitts nicht ans Alumium genickt hätte. Bis dato haben die Hausherren nämlich überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden, man wirkte ideenlos und meilenweit vom ersten Heimsieg im Jahr 2019 entfernt. Überraschenderweise kam es ganz anders, Berlin riss das Spiel an sich und überzeugte mit Ballbesitzfußball. Eng wird es trotzdem noch, als Ujah (74.) erneut am Torgestänge scheitert. Am Ende können die Hauptstädter das Ergebnis aber als Kollektiv über die Zeit bringen.

90 Gelbe Karte für Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim)



90 Fazit:

Bayer Leverkusen ist nach der Niederlage in Dortmund wieder zurück in der Partie und schlägt den SC Freiburg mit 2:0. Die Werkself erwischte einen hervorragenden Start und erzielte früh das 1:0. Vor allem in der ersten halben Stunde spielte nur die Werkself, die dann etwas nachließ aber dennoch verdient mit einer Führung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel kam Freiburg etwas mehr auf, brachte es aber nur zu einer echten Torchance. Rund um das 2:0 beherrschte Leverkusen das wieder und stellte mit selbigem die Weichen zu einem souveränen Sieg. Dieser hievt die Werkself vorerst wieder ins internationale Geschäft.

90 Es gibt sechs (!) Minuten obendrauf! Jetzt scheint sogar der Sieg für Frankfurt noch machbar zu sein. Die SGE stürmt nach diesem Ausgleichstreffer weiter unerbittlich nach vorne und ist drauf und dran das Spiel erneut zu drehen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90 Einwechslung bei Hertha BSC -> Florian Baak

90 Spielende

90 Auswechslung bei Hertha BSC -> Ondrej Duda

90 Ähnlich wie vor dem 0:1 fängt Levent Öztunali einen Klärungsversuch der Berliner Abwehr ab, 20 Meter vor dem Kasten legt er sich den Ball zurecht. Seinen Linksschuss setzt der 22-Jährige neben den linken Pfosten, da war mehr drin.

90 Und auch den letzten Wechsel zieht Rangnick noch. Dadurch bleiben dem Club nur noch wenige Sekunden um den Ausgleich zu erzielen.

90 Einwechslung bei RB Leipzig -> Bruma

90 Auswechslung bei RB Leipzig -> Marcel Sabitzer

90 Spielende

90 Die Roten Bullen nehmen noch einmal Zeit von der Uhr und mit Nordi Mukiele kommt ein weiterer Defensivspieler.

89 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:2 durch Sébastien Haller

Dafür klingelt's auf der Gegenseite und das ist überfällig! Gacinovic kann von der linken Seite unbedrängt flanken und findet Haller im Zentrum. Der Franzose kommt frei zum Kopfball, da Brenet vor ihm nicht hochspringt und nickt das Leder rechts unten in die Maschen.

88 Frankfurt steht hinten jetzt extrem offen und Hoffenheim kann kontern. Reiss Nelson hat noch Kraft, hat noch Sprit im Tank, legt sich das Leder im Sechzehner aber zu weit vor.

90 Einwechslung bei RB Leipzig -> Nordi Mukiele

90 Es gibt vier Minuten Nachspielzeit, die sich vermutlich aus der Elfmeterentscheidung ergibt, aber dennoch etwas zu hoch angesetzt ist.

90 Auswechslung bei RB Leipzig -> Kevin Kampl

89 Ein Bild mit Symbolcharakter: Domenico Tedesco steht im strömenden Regen am Spielfeldrand und gibt Anweisungen, die offenbar niemand versteht. Es dürften seine letzten als Übungsleiter von S04 sein.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

87 Auch die TSG ist noch da! Von der linken Seite wird Kramarić im Sechzehner in Szene gesetzt, haut die Pille aber nur in die dritte Etage. Das wäre die Entscheidung gewesen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Auf der Gegenseite hat Volland nach einem langen Ball nochmal die Chance auf 3:0 zu erhöhen, vergibt aber freistehend mit einem strammen Linksschuß.

90 Virgil Misidjan mit dem ersten Schuss auf den Kasten von Péter Gulácsi. Der Abschluss ist allerdings viel zu zentral und der Keeper hat keine Probleme den Ball festzuhalten.

88 Langsam wird das hier auch rekordverdächtig. Schalke droht im dritten Bundesliga-Heimspiel in Serie ohne Tor zu bleiben und Düsseldorf liegt auswärts mit vier Toren in Front. Mehr haben beide in der Vergangenheit noch nicht geschafft.

89 Nach einer längeren Kombination geht der letzte Pass zu Duda, in zentraler Position kann der Mittelfeldmann das harte Anspiel von Ibišević nicht verarbeiten. Das Leder hüpft in die Arme von Müller.

89 So langsam rennt dem Club die Zeit davon. Ein Dreier ist kaum noch drin, aber ein Treffer würde reichen um sich zumindest einen Punkt zu sichern.

88 Günter ist mit dem 0:2 aber nicht einverstanden. Der Außenverteidiger nimmt sich die Kugel und marschiert durch. Mit seinem Abschluss aus 16 Metern scheitert der Linksfuß an Hradecky.

88 Gleich mehrere Flanken segeln in Strafraum der Gäste, aber Gulácsi und Konaté haben die Lufthoheit und lassen nichts anbrennen.

84 Nächstes dickes Ding für die SGE! Es hagelt Chancen im Minutentakt! Vpon links segelt der Ball an den kurzen Pfosten, wo Gaćinović per Drop-Kick abschließt, aber nur das Außennetz trifft.

87 Die Partie trudelt hier dem Ende entgegen. Es passiert herzlich wenig.

86 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marvin Ducksch

86 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dodi Lukebakio

87 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Paulinho

87 Halstenberg findet mit einer Ecke Sabitzer. Der ist am kurzen Pfosten ziemlich frei, aber bekommt den halbhohen Ball nicht auf das Tor.

87 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Pierre Malong

87 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Leon Bailey

87 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Giulio Donati

87 Gelbe Karte für Giulio Donati (1. FSV Mainz 05)

Mittelstädt legt den Ball an Donati vorbei, der Rechtsverteidiger bringt ihn zu Boden.

86 Damit setzt Ralf Rangnick natürlich ein klares Zeichen. Für den Angreifer Matheus Cunha kommt der defensive Stefan Ilsanker.

83 Baumann überragend! Der Schlussmann der Gäste hält den Dreier fest und pariert Hasebes Gewaltschuss aus 17 Metern mit einer ganz starken Parade.

84 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:4 durch Dawid Kownacki

Jetzt bricht S04 völlig auseinander! Alexander Nübel pariert einen straffen Schuss von der rechten Seite noch gut, doch die Kugel fällt genau vor die Füße von Dawid Kownacki. Der bleibt cool und netzt aus zehn Metern locker links unten ein. Düsseldorf führt mit 4:0! Unglaublich!

82 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Alfons Amade

84 Bezeichnende Szene für das Schalker Offensivspiel: Amine Harit gewinnt mal ein Eins-gegen-eins und hat Platz vor sich und spielt dann zwei Düsseldorfern den Ball einfach in die Füße.

86 Einwechslung bei RB Leipzig -> Stefan Ilsanker

82 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Nadiem Amiri

86 Auswechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

82 Die TSG hat ihren nächsten Verletzten! Amiri muss gestützt von seinen Betreuern den Platz verlassen. Nach Demirbay also der nächste verletzungsbedingte Wechsel bei den Hoffenheimern, die ohnehin schon schwer gebeutelt sind.

85 Für Willi Orban geht es bereits weiter. Ewerton bekommt noch einen Turban verpasst. Anscheinend hat er sich eine Platzwunde zugezogen.

85 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Dominik Kohr

85 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Kai Havertz

84 Bei einem Freistoß knallt Orban mit dem Kopf an den seines Gegners. Sowohl Ewerton, als auch der Kapitän der Leipziger müssen behandelt werden.

81 Adi Hütter bringt den nächsten Offensivmann. Gonçalo Paciência betritt den Rasen. Für den Mittelstürmer, der lange verletzt ausfiel, ist es erst der dritte Bundesliga-Einsatz. Der Portugiese ersetzt Rode für die letzten 10 Minuten.

83 Öztunali schickt einen dankbaren Schlenzer aus der zweiten Reihe ab, Jarstein kann den Abschluss im linken Eck festhalten.

80 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gonçalo Paciência

82 Auf dem Platz passiert derweil übrigens so gut wie nichts mehr. Schalke ist bemüht, nicht noch ein viertes Gegentor zu bekommen und Düsseldorf mittlerweile wohl auch mit drei zufrieden.

82 Obwohl der Winkel nicht optimal ist, will Duda einen Freistoß von der linken Seite direkt auf den Kasten schießen. Er bleibt in der Zwei-Mann-Mauer hängen.

80 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Sebastian Rode

81 Christian Streich bringt einen weiteren Offensivmann, muss allerdings zunächst einmal zusehen, wie sich sein Team vorrangig in der Defensive befindet.

78 Hoffenheims Top-Joker Reiss Nelson kommt auf den Rasen. Die Arsenal-Leihgabe, die bereits sechs Treffer auf dem Konto hat, kommt für Ishak Belfodil.

80 Jochen Schneider hat sich sein erstes Spiel bei Schalke 04 sicher anders vorgestellt. Aber es hat auch etwas Gutes: Nun weiß der neue Sportvorstand der Knappen gleich, was für eine schwierige Aufgabe vor ihm liegt.

81 Boris Schommers zieht seinen nächsten offensiven Joker. Törles Knöll soll in den letzten Minuten dabei helfen zumindest noch ein Remis zu holen.

81 Einwechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

81 Auswechslung bei SC Freiburg -> Amir Abrashi

81 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Törles Knöll

78 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Reiss Nelson

81 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Yūya Kubo

78 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ishak Belfodil

80 Beinahe das Eigentor von Lukas Mühl! Nach einem langen Ball guckt Mühl nur in Richtung Spielgerät. Dadurch sieht er nicht, dass Mathenia aus seinem Tor gekommen ist. Zum Glück für die Nürnberger geht die Kopfball-Rückgabe des Innenverteidigers am rechten Pfosten vorbei.

78 Zumindest eines gibt es noch zu feiern auf Schalker Seite: Breel Embolo gibt vier Monate nach seiner zweiten schweren Verletzung sein Comeback im königsblauen Dress und kommt für den abermals völlig blassen Mark Uth.

79 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Alexandru Maxim

76 Konterchance für Hoffenheim! Da fehlen Milimeter! Die TSG wagt sich für ihr Umschaltspiel aus dem eigenen Schneckenhaus und schickt die Pille von links in Person von Schulz in den Fünfer. In der Mitte verpasst Szalai hauchdünn.

79 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Danny Latza

77 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Breel Embolo

78 Lazaro legt in der rechten Strafraumhälfte für Maier auf, der Youngster hebt den Ball in die Mitte. Ibišević kommt im Rücken von Bell an die Kugel, kann sie aus sechs Metern aber nicht aufs Tor bringen.

77 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Mark Uth

77 Die Gastgeber haben nun natürlich alle Trümpfe in der Hand und waren ja schon vor dem 2:0 wieder am Drücker. Rund 15 Minuten vor dem Ende scheint die Partie entschieden.

78 So langsam wird sich Boris Schommers Gedanken machen wen er für eine Schlussoffensive noch bringen könnte. Mit Federico Palacios-Martínez und Törles Knöll hätte er auf jeden Fall noch zwei Stürmer in der Hinterhand.

74 Einbahnstraßen-Fußball in Frankfurt! Hoffenheim steht mit Mann und Maus am eigenen Strafraum und erwehrt sich gegen die angreifenden Adlerträger. Die versuchen's vorläufig mit Geduld und spielen das Leder in Handball-Manier von links nach rechts.

76 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Takashi Usami

77 Einwechslung bei Hertha BSC -> Mathew Leckie

76 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

77 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

75 Im Moment ist das Spiel ein wenig ereignislos. Nürnberg versucht viel, aber die beste Defensive der Liga zeigt was sie drauf hat. Da Leipzigs Konter auch nicht wirklich gefährlich werden geht es zwar hin und her, aber vor den Toren bleibt es bei beiden Mannschaften harmlos.

76 Richtig dickes Ding von Quaison! Die Sieben der Gäste kann einen hoppelnden Ball aus 15 Metern abnehmen, er drischt das Leder nur haarscharf neben den langen Pfosten.

75 Die Fortuna hat Bock auf mehr! Wieder einmal ist es der starke Benito Raman, der sich auf rechts durchtankt und eine Flanke an den Elfer Schlägt. Dort steht Lukebakio ziemlich allein, hat beim Kopfball aber zu viel Rücklage und zielt drüber.

74 Wieder Aluminium! Erneut scheitert ein Mainzer per Kopf an der Latte, Ujah nickt eine Aarón-Flanke an das Kreuzeck. Im ersten Durchgang war es noch Onisiwo, der nur einen Hauch zu hoch ansetzte.

74 Einwechslung bei SC Freiburg -> Jérôme Gondorf

71 Hacke, Spitze, Eins, Zwei, Drei! Über rechts kombiniert sich die SGE in sehenswerter Art und Weise in den Sechzehner. Am Ende bekommt Rode zentral nicht genügend Druck hinter die Kugel und schickt die Pille nur als Kullerball in Richtung Baumann.

74 Auswechslung bei SC Freiburg -> Mike Frantz

73 Gelbe Karte für Jeffrey Bruma (FC Schalke 04)

Bruma legt sich den Ball zu weit vor, packt die beidbeinige Grätsche aus und hat großes Glück, dass es nur Gelb sieht.

73 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Leon Bailey

War's das schon? Die Gastgeber kontern sich zum 2:0. Über Brandt und Havertz geht es blitzschnell nach vorne. Letzterer findet wieder Brandt, der das Leder in die Mitte hebt, wo Bailey im Zusammenspiel mit Volland die Kugel über die Linie drückt.

70 Frankfurts Coach reagiert auf die Unterzahl des Gegners und bringt Willems für Touré. Damit sind alle bei der Eintracht nördlich von Hasebe auf Offensive gebürstet. Das werden harte 20 Minuten für die TSG.

72 Mittelstädt hat Platz zum Flanken, in der Mitte winkt das Oldie-Duo. Zum Leid von Kalou und Ibišević trifft der Vorlagengeber das Spielgerät nicht richtig, es landet flach in den Füßen von Niakhate.

71 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> André Hoffmann

72 Eduard Löwen probiert es aus der zweiten Reihe. Sein Schussversuch geht allerdings in den zweiten Stock und wird nicht gefährlich.

71 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marcel Sobottka

69 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jetro Willems

69 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Almamy Touré

69 Innenpfosten und raus! Nach Fehlpass von Bell serviert Ibišević für Duda, aus 22 Metern zieht der Offensivmann knallhart ab. Müller bekommt noch die Fingerspitzen an den Ball, dann prallt das Leder an den linken Innenpfosten. Anschließend rollt es vor der Torlinie her, Mainz kann durchatmen.

67 Kostić! Der folgende Freistoß von Frankfurts Flügelflitzer ist richtig gut! Der ehemalige Stuttgarter hebelt die Pille über die Mauer in Richtung rechtes Kreuzeck, wo ihn Baumann mit einer starken Parade herauskratzt. Damit bleibt Kostić der zweite direkte Freistoßtreffer in diesem Spiel verwehrt.

70 Gelbe Karte für Kevin Kampl (RB Leipzig)

Nach einem Leipziger Eckball muss Kevin Kampl das taktische Foul ziehen. Ansonsten wäre ihm der eingewechselte Virgil Misidjan entwischt und es hätte sehr gefährlich werden können.

69 Im Moment ist komplett offen welchen Verlauf die letzten 20 Minuten noch zu bieten haben. Leipzig kontert immer wieder in Ansätzen gefährlich und der Club kann ebenfalls immer wieder aussichtsreiche Angriffsversuche starten. Es ist also alles offen!

70 Und Freiburg reagiert dementsprechend. Mit Niederlechner kommt ein frischer Stürmer für den wirkungslosen Waldschmidt.

68 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:3 durch Benito Raman

Jetzt wird es übel! Düsseldorf kontert über Lukebakio, der gleich drei Schalker bindet, während Benito Raman links ganz allein gelassen wird. Der Der Belgier geht von links auf Nübel zu und jagt das Ding in den rechten Giebel. Wenn's läuft, dann läuft's!

67 "Wir haben die Schnauze voll" skandieren die Schalker Fans immer lautstärker. Verdenken kann man es ihnen nicht. Ihr Team spielt zwar deutlich mutiger und besser als im ersten Durchgang, aber es bleibt zähe Kost.

68 Einwechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

68 Auswechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

68 Leverkusen ist mittlerweile wieder ganz klar spielbestimmend und dem 2:0 deutlich näher, als Freiburg dem Ausgleich.

65 Gelb-Rote Karte für Kasim Adams (1899 Hoffenheim)

Bringt das den Spielverlauf wieder durcheinander? Rode spielt einen tollen Steilpass in die Schnittstelle auf Haller, den Adams nur mit unfairen Mitteln stoppen kann und komplett abräumt. Die Ampelkarte für den bereits verwarnten Innenverteidiger ist folgerichtig.

67 Einwechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

67 Auswechslung bei Hertha BSC -> Davie Selke

66 Erster Wechsel der Partie. Der schnelle Virgil Misidjan soll frischen Wind in den Angriff der Hausherren bringen. Für ihn muss der heute eher blasse Sebastian Kerk weichen.

64 Fast das 0:3! Düsseldorf kommt über links und schlägt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Raman einschussbereit wartet. In allerletzter Sekunde fliegt Mendyl heran und klärt zur Ecke.

63 Jetzt muss die SGE eine Reaktion zeigen! Die Frankfurter lassen sich zu stark das Spiel durch die Gäste vorgeben und sind nun gezwungen mehr die Initiative zu ergreifen.

66 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Virgil Misidjan

65 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Mateta

65 Beinahe das 2:0! Volland hat im Mittelfeld viel zu viel Platz und kann sich das Leder in Ruhe auf den linken Fuß legen. Schwolow hat jedoch etwas dagegen und pariert den Schlenzer des Bayer-Kapitäns.

65 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Karim Onisiwo

65 Auch auf der anderen Seite wird mal zum Distanzschuss angesetzt, Danny Latza bleibt ähnlich erfolglos wie kurz zuvor schon Marko Grujić.

66 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Sebastian Kerk

63 Die Gelbe Karte für Ibrahima Konaté aus dem ersten Durchgang wurde wohl auf Hinweis aus Köln zurückgenommen und in der Halbzeitpause auch an alle weitergegeben. Das erklärt zumindest weshalb sich keine Spieler beschwert haben, dass es nicht den Platzverweis gegeben hat.

63 Berlin ist kurzzeitig in Unterzahl, Davie Selke hat sich über die Seitenauslinie geschleppt.

62 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Dawid Kownacki

Gleich der erste ordentliche Düsseldorfer Konter sitzt! S04 verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte, Raman tunnelt Mendyl und schickt Kownacki auf die Reise. Der geht von halblinks alleine auf Nübel zu und lupft die Kugel lässig über den Keeper hinweg ins Tor.

61 Nach einer guten Kombination hat Brandt im Mittelfeld etwas Platz und schließt aus 20 Metern einfach mal ab. Sein Schuss wird abgefälscht und geht knapp am Kasten vorbei.

61 Es geht allerdings auch ein Stürmer. Guido Burgstaller hat bei seinem Comeback wie immer viel geackert, konnte aber seine Stürmerqualitäten überhaupt nicht einsetzen.

62 Nürnberg drängt immer mehr auf den Ausgleich. Im letzten Drittel fehlt ihnen aber noch immer die Genauigkeit und die Durchschlagskraft.

61 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Ahmed Kutucu

60 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Ishak Belfodil

Oder auch nicht! Rode holt Joelinton kurz hinter der Mittellinie von den Beinen. Gräfe lässt den Vorteil laufen und Adams schickt den Ball im hohen Bogen auf die linke Seite. Dort hat Belfodil viel zu viel Platz, zieht nach innen und überwindet Trapp mit einem Flachschuss ins kurze Eck. Spiel gedreht!

62 Marko Grujić hat mal Platz für einen Distanzschuss, aus 23 Metern haut er den Ball in den Gästeblock.

61 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

59 Düsseldorf kommt jetzt kaum noch zu Entlastung und ist in der eigenen Hälfte gefangen. Schalke wird nochmal wechseln und den nächsten Stürmer bringen.

59 Auch wenn sich N'Dicka in dieser Szene auf der linken Außenbahn auf den Hosenboden setzt, scheint sich die SGE nun langsam aber sicher zu stabilisieren und den Sturmlauf der Hoffenheimer etwas stoppen zu können.

61 Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell setzt im Luftkampf mit Selke den Ellbogen ein.

57 Frankfurt muss sich wehren und macht das in Person von Luka Jovic. Der Serbe kommt nach einer Hereingabe von der linken Seite zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht entschieden genug drücken, sodass Baumann die Pille abfangen kann.

60 Tooor für Hertha BSC, 2:1 durch Niklas Stark

Hertha dreht das Spiel! Ein Eckball von der linken Seite rutscht bis auf den rechten Flügel durch, Lazaro nimmt die Murmel mit und düpiert Aarón mit drei Übersteigern. Dann spielt er das Leder halbhoch in den Rückraum, Stark bringt es aus kurzer Distanz im Tor unter.

58 Die Partie ist im zweiten Abschnitt absolut auf Augenhöhe, spielt sich aber größtenteils im Mittelfeld ab. Der Fernschuss von Haberer und der vermeintliche Strafstoß sind da die Ausnahmen.

57 Der Ball läuft nun viel besser bei den Hausherren, Kalou bedient Lazaro in der rechten Strafraumhälfte. Kurz vor der Torauslinie setzt der Österreicher zum Hackenpass an, Bell kann klären.

56 Dickes Ding! Daniel Caligiuri spielt mal einen schönen Steilpass in den Strafraum, wo sich Amine Harit gelöst hat und alleine vor Michael Rensing auftaucht. Der Düsseldorfer Keeper stürzt heraus und lenkt den Ball gerade noch über die Latte!

58 Gelbe Karte für Ibrahima Konaté(RB Leipzig)

Das schmeckt den Club-Fans überhaupt nicht. Konaté erwischt seinen Gegenspieler beim Kopfball mit dem Ellbogen. Dafür bekommt er gelb und alle denken der Innenverteidiger würde jetzt vom Platz gestellt. Doch dazu kommt es nicht und kurze Zeit später verkündet der Stadionsprecher, dass die Gelbe Karte aus der ersten Hälfte wohl zurückgenommen wurde.

55 Amiri darf auch nochmal! Die TSG bleibt auf dem Gaspedal und kann den nächsten Torabschluss verzeichnen. Sekunden nach dem Lattenkracher von Szalai kommt Amiri an der Sechzehnerkante zum Abschluss und schickt das Leder flach in die Arme von Trapp.

57 Gelbe Karte für Hanno Behrens (1. FC Nürnberg)

Knapp in der eigenen Hälfte zieht er Tyler Adams zu Boden und bekommt dafür die Gelbe Karte.

54 Szalai an den Querbalken! Der Vorlagengeber zum 1:1 hömmert die Pille aus 20 Metern Torentferneung ansatzlos an die Latte. Da hätte Frankfurts Keeper nichts ausrichten können.

56 Leipzig nutzt den Raum fast perfekt! Kampl kontrolliert den Ball im Mittelfeld sehr gut und leitet dann weiter in den Angriff. Dort bedient Poulsen den mit aufgerückten Laimer und der scheitert aus spitzem Winkel an Mathenia.

54 Der Mut ist jetzt da bei den Schalkern, aber die spielerische Verunsicherung bleibt. Steven Skrzybski bekommt den Ball auf dem Silbertablett serviert und kann einen Schalker Konter einleiten, spielt aber dem nächstbesten Düsseldorfer genau in die Füße.

55 Elfmeter für Leverkusen! Oder auch nicht! Der Videobeweis greift und verhindert hier den Strafstoß gegen die Freiburger. Aranguiz spitzelte die Kugel kurz vor seinem Gegenspieler weg und landete dann auf dem Fuß des Freiburgers. Dieser kann da natürlich nicht zu und so wird der Elfmeter zurückgenommen.

52 Die TSG drückt! Die Kraichgauer kommen besser aus der Kabine und bringen Frankfurts Hintermannschaft ins Schwitzen. Von der linken Seite gelangt die Pille über Umwege zu Amiri an der Sechzehnerkante, dessen Abschluss aber ebenfalls abgeblockt werden kann.

54 Andere Variante, weniger Erfolg: Duda zieht den nächsten Eckball auf den langen Pfosten, Torunarigha kann sich nicht gegen Bell durchsetzen.

50 Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Marko Grujić

Die Hertha gleicht aus! Nach einem Eckball von Duda kommt Grujić frei zum Kopfball, Müller entschäft seinen Abschluss aus acht Metern zunächst. Der Abpraller landet wieder beim Mittelfeldmann, aus sechs Metern stochert er den Ball ins Netz.

53 Die Ecken der Nürnberger fliegen mit einer ganz anderen Qualität in den Sechzehner als die der Sachsen. Während RB dadurch immer wieder für Gefahr sorgt verpuffen die Hereingaben der Nürnberger direkt.

49 Die beiden Teams haben weiter die Marschroute "Ab nach vorne"! Am kurzen Pfosten auf der linken Seite prüft Hinteregger seinen eigenen Keeper im Zweikampf gegen Szalai im kurzen Eck. Trapp passt auf und klärt zur Ecke.

52 Wir haben jetzt ein ganz anderes Spiel! S04 läuft vorne mit drei bis vier Leuten hoch an und lässt F95 gar nicht mehr zur Entfaltung kommen. Der erste Konteransatz der Gäste verläuft im Sande.

50 Schalke macht jetzt zumindest Dampf und erzwingt Standards. Daniel Caligiuri bringt eine Freistoßflanke von rechts auf den ersten Pfosten, wo sich zwei Knappen gegenseitig behindern.

48 Der Wechsel der Hausherren dürfte vor allem einer Vorsichtsmaßnahme von Adi Hütter angesichts des kommende Woche anstehenden Europa League-Spiels gegen Inter Mailand sein. Beim Achtelfinalhinspiel treten die Hessen vor heimischer Kulisse an.

46 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Niklas Stark (Eigentor)

Mainz führt! Eine Quaison-Flanke wird durch die Hintermannschaft an das rechte Strafraumeck geklärt, dort lässt Öztunali seinen Gegenspieler mit einer Finte ins Leere grätschen. Dann peilt er das lange Eck an, sein Schuss wird von Stark per Kopf in das rechte Toreck gelenkt.

51 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Nach einem Leipziger Eckstoß könnte der Club kontern. Doch Sabitzer zieht das taktische Foul, auch weil er vor dem Zweikampf weggerutscht ist, und bekommt dafür natürlich gelb.

50 Seit Wiederanpfiff sind vermehrt die Franken am Drücker. Es wirkt zwar so, als ob Leipzig sich mit Absicht etwas fallen lässt um dann mit einem Konter vielleicht schon für die Vorentscheidung zu sorgen. Aber das birgt natürlich auch immer ein gewisses Risiko.

50 Und sofort muss Hradecky eingreifen. Nach einem Freistoß fällt die Kugel Haberer vor die Füße, der aus 16 Metern einfach mal abzieht, seinen Meister aber im Schlussmann der Hausherren findet.

49 Freiburg ist gefühlt schon jetzt häufiger in der gegnerischen Hälfte zu finden gewesen als noch im ersten Abschnitt. Guter Auftakt der Breisgauer.

48 Schalke stellt dadurch hinten auf Viererkette um und erarbeitet sich gleich eine Möglichkeit. Mark Uth ist von einer Hereingabe an den Elfmeterpunkt aber zu überrascht und stolpert die Kugel mit rechts neben den Kasten.

46 Weiter geht's in Frankfurt! Schiedsrichter Manuel Gräfe eröffnet den zweiten Durchgang, zu dem bei der SGE Ante Rebić draußen bleibt und Luka Jović in die Partie kommt.

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Luka Jović

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Ante Rebić

46 Weiter gehts! Und Domenico Tedesco setzt zumindest mal ein personelles zeichen. Der gelbvorbelastete Verteidiger Nastasić geht raus und Stürmer Steven Skrzybski kommt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Steven Skrzybski

47 Zumindest ein erster Vorstoß der Gastgeber. Enrico Valentini misslingt die Flanke von der linken Seite allerdings und Péter Gulácsi kann den Ball locker herunter pflücken.

46 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Matija Nastasić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften sind unverändert aus den Kabinen gekommen. Besonders Nürnberg muss in den kommenden 45 Minuten etwas mehr machen. Der einzige Torschuss des Clubs war der Elfmeter von Hanno Behrens.

46 Der zweite Durchgang läuft und das mit den gleichen 22 Akteuren, die zum Ende der ersten Hälfte auch auf dem Rase stand.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Es kann nur besser werden... Der Ball rollt wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Es hagelt Pfiffe in der Veltins-Arena! Der FC Schalke 04 liegt zur Pause der als "Endspiel" deklarierten Partie gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 hinten und ist damit noch gut bedient! Denn neben dem Elfmetertor von Dodi Lukebakio hatten die Gäste eigentlich noch ein zweites Tor erzielt, das aber nach Videobeweis aufgrund eines vermeintlichen Fouls zuvor wieder aberkannt wurde. Von S04 kommt derweil einmal mehr absolut gar nichts. Spielerisch ist das erneut unterirdisch, was der Vizemeister gegen die defensivstarke Fortuna anbietet, aber auch ansonsten kommt einfach zu wenig. Männer und Malocher hatte Domenico Tedesco gefordert, doch es sind nur Meckerer und Mitläufer geworden, die da unten auf dem Rasen stehen. Wenn das Schalker Spiel im zweiten Durchgang dermaßen blutleer bleibt, dann könnte das heute sehr wohl Tedescos letztes Spiel für S04 gewesen sein. Düsseldorf auf der anderen Seite spielt das clever und setzt auf eine massive Defensive, aus der es immer wieder schnell nach vorne geht. Gleich gehts in die zweite Hälfte!

45 Halbzeitfazit

Müde Nullnummer im Olympiastadion, zwischen Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05 steht es zur Halbzeit 0:0. Ein anderes Ergebnis kommt für diese Partie bislang kaum in Frage, auch wenn die Gäste schon einen Aluminiumtreffer (34.) zu verbuchen haben. Die Initialzündung, die eine solche Chance ermöglichen kann, blieb aber leider aus. Gut möglich, dass insbesondere Pál Dárdai in der Halbzeit personell reagiert. Seine Kreativzentrale funktioniert überhaupt nicht, auf den Außenbahnen treffen die Berliner immer wieder die falschen Entscheidungen. Deshalb brauchen sich die Hausherren nicht wundern, dass sie den Gang in die Kabinen unter Pfiffen angehen müssen. Das war für ein Bundesliga-Heimspiel viel zu wenig.

45 Halbzeitfazit:

Mit einem verdienten 1:1 Halbzeitstand gehen Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim in die Pause. Beide Teams spielen bislang weitgehend mit offenem Visier und suchen nach Ballgewinn sofort den Weg in die Spitze. Zum ersten Mal klingelte es in der 20. Minute im Zuge eines Freistoßes der Eintracht, den Filip Kostić entscheidend abgefälscht von Ante Rebić im Kasten unterbrachte. In der Folge entbrannte Angriffswelle auf Angriffswelle, wobei allerdings zumeist die Präzision im finalen Abspiel fehlte. Erst kurz vor der Pause fuhr die TSG einen blitzsauberen weiteren Versuch, den Joelinton nach Hackentrick von Szalai zum 1:1 veredelte. Für die TSG endet die erste Halbzeit trotzdem mit einem Wehrmutstropfen, musste in der 38. Minute doch Kerem Demirbay angeschlagen den Platz verlassen. Damit wird das Lazarett der Hoffenheimer nicht unbedingt lichter. Für die zweite Hälfte ist bei diesem Stand weiterhin alles offen.

45 Halbzeitfazit:

Mit einer verdienten 1:0-Pausenführung für RB Leipzig geht es in die Kabinen. Nach einer kurzen Drangphase der Gäste kam Nürnberg sehr gut in die Partie. Hinte stand der Club gut organisiert und sie konnten, zumindest in Ansätzen, offensive Akzente setzen. In der zehnten Minute hatte dann Hanno Behrens die große Chance sein Team per Elfmeter in Front zu bringen. Doch der Kapitän scheiterte an der Latte. Im Anschluss war das Geschehen lange einigermaßen ausgeglichen, bis die Gäste kurz vor der Pause noch einmal das Tempo anzogen. Das setzte dem FCN ordentlich zu und in der 40. Minute fiel dann der überfällige Führungstreffer durch Lukas Klostermann. Da die Hausherren nichts zu verlieren haben werden sie im zweiten Abschnitt das Risiko erhöhen müssen. Leipzig kann allerdings hervorragend kontern. Die größere Räume dürften für die schnellen Gegenangriffe den nötigen Platz bieten. Von daher darf man sich bestimmt auf einen spannenden zweiten Abschnitt freuen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Bayer Leverkusen verdient mit 1:0 gegen den SC Freiburg. Wie schon in der Vorwoche erwischten die Hausherren einen guten Start in die Partie und konnten diesen in ein frühes 1:0 ummünzen. Vor allem in der ersten halben Stunde spielte fortan nur die Werkself, die das Spiel nach Belieben diktierte und immer wieder das Tempo anzog oder verschleppte. Zum Ende der Halbzeit hin wurden die Gastgeber jedoch etwas inaktiver und spielten sich somit keine großen Chancen mehr heraus. Dennoch kam Freiburg nicht in die Partie und wird sich im zweiten Durchgang steigern müssen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Inzwischen läuft die letzte Minute der Nachspielzeit, die aufgrund zahlreicher Verletzungsunterbrechungen mit drei Minuten noch ziemlich gering ausfiel.

45 Noch zwei Minuten bis zur vielleicht letzten Kabinenpredigt von Domenico Tedesco auf Schalke. Viel passiert gerade nicht auf dem Rasen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Nächster Aufreger! Gaćinović geht an der Sechzehnerkante im Zweikampf mit Adams zu Boden und bleibt erstmal liegen. Einen Elfmeter gibt's nicht. Der Serbe ist nur in den Abwehrturm der Gäste hineingelaufen. Allerdings ist Adams mit seinen knapp 90 Kilo eine etwas andere Gewichtsklasse. Das war ungefähr D-Zug gegen Granitwand.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ujah saugt einen langen Ball an seinen rechten Schlappen, umkurvt dann den zu passiven Torunarigha. Aus halbrechter Position zieht der Stürmer ab, sein Abschluss landet meilenweit neben dem langen Pfosten.

44 Mit der Katastrophe vor Augen haben Harit und Mendyl noch die Courage, sich den Ball am eigenen Fünfer unter Druck ein wenig hin und her zu spielen. Sehr mutig.

45 Ende 1. Halbzeit

45 60 Sekunden gibt es oben drauf. Der Ball ist aber weit weg von jeder Gefahrenzone und es dürfte nichts Besonderes mehr passieren.

42 Den fälligen Freistoß übernimmt Daniel Caligiuri und haut das Ding ziemlich inspirationslos halbhoch in die Mauer. das passt ziemlich gut zum Schalker Auftritt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Freiburg kommt weiterhin kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Dem Offensivspektakel der Vorwoche kann man heute bisher nicht folgen.

41 Gelbe Karte für Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

Kownacki kommt 25 Meter vor dem Tor zu spät und senst Harit um. Vertretbare Entscheidung.

40 Schalke ist komplett verunsichert! Stambouli und Co. produzieren einen Fehlpass nach dem anderen und kommen nicht mal in die Nähe des Düsseldorfer Strafraumes. Düsseldorf spielt derweil mit der Führung im Rücken immer sicherer und lauert auf Konter.

43 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Joelinton

Die TSG belohnt sich für ihre Anstrengungen in den letzten Minuten und netzt kurz vor der Pause zum Ausgleich. Auf der rechten Seite wird Brenet die Linie entlang geschickt und haut die Pille kurz vor der Auslinie quer nach innen. Am kurzen Pfosten packt Szalai einen ganz feinen Hackentrick aus, verlängert weiter nach innen, wo Joelinton einläuft und das Leder über die Linie bringt.

43 Der Führungstreffer für die Leipziger hatte sich in den Minuten davor immer mehr angedeutet. Besonders Halstenberg war mit seinem Freistoß kurz zuvor auch schon fast erfolgreich.

41 Freistoß aus dem rechten Halbfeld, Aarón schlägt das Leder scharf in die Mitte. Onisiwo läuft 13 Meter vor dem Kasten in die Hereingabe, trifft aber nur den Rücken von Torunarigha.

40 Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte gibt es nochmal eine Chance für die Gastgeber. Nach einem Eckball kommt Dragovic per Kopf an den Ball und legt auf Volland ab, dessen Fallrückzieher ein gutes Stück über das Tor geht.

38 Mainz steht nun einen Ticken höher, deshalb bieten sich den Hausherren nun gelegentliche Anspielstationen. Hlft aber nicht, wenn die Pässe misslingen. So beschwert sich Duda zurecht bei Grujić, dass er ihm im Angriff einen halbhohen Ball in den Rücken spielt.

38 Langsam aber sicher kippt die Stimmung in der Veltins-Arena. Bisher hatten die heimischen Fans ihren Klub trotz der erneut dürftigen Vorstellung unterstützt, aber langsam wird allen klar, dass das hier einfach viel zu wenig ist von S04!

40 Die Kraichgauer zeigen sich angefuchst von diesem nächsten Rückschlag und schieben mit Frust in die Offensive. Nach einem zunächst abgeblockten Steckpass ist es Schulz, der von der linken Seite rechts am Kasten vorbei verzieht.

39 Für Demirbay geht's nicht weiter! Der Mittelfeldregisseur in Hoffenheims Reihen läuft weiterhin nicht rund und muss den Platz verlassen. Sollte der Deutsch-Türke länger ausfallen, wäre das eine weitere immense Schwächung für das Team von Nagelsmann. Auf dem Feld ist nun der bereits angesprochene Ádám Szalai zu finden.

40 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Lukas Klostermann

Leipzig erzwingt den Führungstreffer! Nach einer Ecke von Halstenberg springt Konaté höher als alle Anderen. Allerdings touchiert er die Kugel nur leicht und verlängert dadurch ungewollt zu Klostermann. Der steht hinten im Strafraum komplett frei, nimmt die Pille noch kurz an und drischt den Ball dann in die Maschen.

37 Leverkusen ist weiterhin ganz klar tonangebend, war aber schon länger nicht mehr wirklich gefährlich. Freiburg steht mittlerweile etwas kompakter und immerhin steht es auch nur 1:0.

39 Kurz vor der Pause erhöht Leipzig nochmal die Schlagzahl. Nürnberg kann sich gar nicht mehr befreien und weiß sich häufig nur noch mit Fouls zu helfen.

38 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ádám Szalai

38 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kerem Demirbay

37 Latte RB! Marcel Halstenberg versucht es ganz frech direkt und zirkelt die Murmel perfekt über die Mauer in Richtung rechter Winkel. Christian Mathenia bekommt nur noch gerade eben seine Finger dazwischen und legt das Ding an die Latte.

37 Es brennt in beiden Strafräumen! Beide Teams stellen ihre Offensiv- und Konterstärke unter Beweis und kombinieren sich in die jeweiligen Hoheitsgebiete. Ein weiterer Treffer bleibt trotzdem aus.

35 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Dodi Lukebakio

Wieder macht es Dodi Lukebakio und diesmal zählt der Treffer! Der Belgier läuft lässig an, verzögert nochmal kurz und setzt das Leder dann platziert neben den linken Pfosten. Alexander Nübel war im richtigen Eck, konnte aber nichts mehr machen.

35 Gelbe Karte für Matija Nastasić (FC Schalke 04)

Nastasić sieht für die Verhinderung der Torchance die Gelbe Karte.

35 Elfmeter für Düsseldorf! Und das ist die richtige Entscheidung! Nastasić hatte Ramans Hereingabe Richtung Lukebakio mit der Hand entscheidend abgelenkt.

34 Plötzlich wackelt die Querlatte! Aarón wird die linke Seite runtergeschickt, kurz vor der Torauslinie erreicht er das Anspiel. Aus vollem Lauf kommt die Flanke an das linke Eck des Fünfmeterraums, Onisiwo nickt das Leder ans Aluminium.

34 Nächster Videobeweis! Hat Matija Nastasić den Ball im eigenen Strafraum an die Hand bekommen?

35 Die SGE schaltet nach Ballgewinn weiterhin blitzschnell um. Auf links nimmt Kostić Fahrt auf, bekommt den Pass ins zentrum jedoch nicht zu Sébastien Haller durchgesteckt.

33 Die hat dafür die Fortuna! Dodi Lukebakio schickt Niko Gießelmann links raus und dessen scharfe Hereingabe landet auf dem Fuß von Aymane Barkok. Der nimmt das Ding mit vollem Risiko direkt und zielt aus zwölf Metern einen Meter links vorbei.

36 Gelbe Karte für Tim Leibold (1. FC Nürnberg)

Tim Leibold kommt mit seiner Grätsche zu spät und bringt Klostermann rechts neben dem Strafraum zu Fall. Das gibt gelb und eine gefährliche Freistoßsituation.

35 Bei Leipziger Ecken bleibt es brandgefährlich. Halstenberg und Kampl führen den Standard kurz aus. Der Außenverteidiger bringt dann die Kugel scharf vor das Gehäuse, wo gleich mehrere Bullen nur knapp verpassen.

32 Dafür, dass das hier ein vermeintliches "Endspiel" für Schalke und Tedesco ist, kommt von Königsblau unter dem Strich eindeutig zu wenig. Kein Tempo, kein Risiko, keine Torchancen.

32 Aarón wechselt mal die Seite, damit er in die Mitte ziehen kann. Es folgt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld, die Onisiwo nie und nimmer erreichen kann. Das Spielgerät kommt hinter der Torauslinie runter.

33 Ante Rebic scheint sich leicht vertreten zu haben. Der Protagonist beim 1:0 setzt sich im Mittelfeld auf den Boden und muss behandelt werden.

33 Grifo zieht nun mal von der linken Seite in die Mitte und zieht einfach mal ab. Der Schuss saust gut einen Meter am Pfosten vorbei, aber zumindest haben sich die Breisgauer mal in der gegnerischen Hälfte angemeldet.

30 Seit dem zurückgenommenen Düsseldorfer Treffer ist die Partie ziemlich chaotisch. In jedem Zweikampf werden Karten und Fouls gefordert, Fußball wird eher wenig gespielt. Aus Schalker Sicht muss man nach einer halben Stunde feststellen, dass ein gewisses Bemühen durchaus erkennbar ist. Mehr aber auch nicht.

32 Das Blatt hat sich wieder gewendet. Leipzig hat die Spielkontrolle wieder vermehrt an sich gerissen und drängt die Franken hinten rein. Der Club steht aber weiterhin sehr gut und lässt, abgesehen von dem Distanzschuss von Kampl, nichts anbrennen.

30 Die TSG ist bemüht hier so schnell es geht den Ausgleich zu erzielen, scheitert aktuell aber an der stabilen Abwehrarbeit der Hessen. Eine Hereingabe von der linken Seite bolzt N'Dicka kompromisslos aus der Gefahrenzone.

28 Nun schaltet sich Bell mal ein, mit großen Schritten geht es durch das Zentrum. Als ihm der Begleitschutz von Maier zu gefährlich wird, versucht es der Mainzer mit einem Flachpass auf den rechten Flügel. Torunarigha läuft Ujah gekonnt ab.

27 Statt 0:1 also weiter 0:0. Und da dürfte dem FC Schalke 04 ein großer Stein vom Herzen fallen. Ansonsten hätten die Knappen wieder die Spielführung übernehmen müssen und das ist ja bekanntlich keine königsblaue Stärke.

30 Eine gute halbe Stunde ist gespielt und weiterhin ist die Führung mehr als verdient. Es spielt eigentlich nur die Werkself, die eine gute Mischung zwischen Tempofussball und kontrolliertem Aufbau haben.

29 Zweite Ecke für die Gäste und wieder wird es gefährlich! Dieses Mal bringt Kampl das SPielgerät hoch und weit an den zweiten Pfosten. Dort kann sich Poulsen gegen Behrens durchsetzen, aber bekommt keinen Druck mehr hinter seinen Kopfball und Mathenia ist zur Stelle.

25 Friedhelm Funkel ist an der Seitenlinie nicht mehr zu beruhigen. Und das kann man durchaus nachvollziehen. Den Zweikampf von Raman gegen Harit hätte man durchaus auch laufen lassen und das Tor geben können.

26 Torunarigha versucht es mal mit einem langen Ball auf Selke, der Stürmer kann sich an der Strafraumbegrenzung nicht gegen Niakhate durchsetzen.

27 Muss Nagelsmann den nächsten Verletzten hinnehmen? Demirbay sitzt am Boden und gibt das Zeichen zum Wechsel. Nach kurzer Behandlungspause kann der Deutsch-Türke zunächst weitermachen. An der Seitenlinie hatte sich Ádám Szalai bereits in Schale geworfen.

27 Den folgenden Eckball bringt Kampl an den ersten Pfosten. Dort steigt Konaté am höchsten, setzt seinen Kopfball jedoch etwas zu hoch.

23 Gelbe Karte für Mark Uth (FC Schalke 04)

Uth reklamiert nach dem vermeintlichen Gegentor zu heftig und kassiert die Verwarnung.

24 Während Mittelstädt einen Abnehmer für seinen Einwurf sucht, fällt Donati plötzlich auf den Rasen. Duda entschuldigt sich prompt beim Mainzer, weil er ihm auf den Fuß trat. Aytekin wählt warnende Worte für den Berliner.

25 Es geht rauf und runter! Nachdem Brenet sich in der gegnerischen Hälfte verdribbelt startet Frankfurt den Konter im eigenen Stadion, in dessen Zuge es Drei gegen Drei heißt. Haller setzt sich auf der linken Seite durch, zieht in den Strafraum ein, macht's dann aber nicht selber, sondern spielt den Querpass zu Rebić ins Zentrum, der nur bei einem Hoffenheimer landet.

26 Matheus Cunha wird kurz vor dem Strafraum noch entscheidend gestört. Doch der Ball springt direkt zu Kampl. Der fackelt nicht lange und zirkelt die Kugel wunderschön aufs rechte obere Eck. Doch Mathenia fliegt und lenkt das Leder noch gerade eben über den Querbalken.

26 Volland hat die große Chance auf das 2:0! Wieder geht es über die starke rechte Seite, von wo die Hereingabe allerdings zu unpräzise ist. Ein Freiburger macht das Leder dann aber nochmal scharf, doch Volland scheitert aus kurzer Distanz an Schwolow.

23 Doch der Videoassistent greift ein! Dr. Felix Brych sieht sich die Szene nochmal an und kommt zum Schluss, dass Raman Harit bei der Balleroberung regelwidrig angegangen hat. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Da kann sich S04 nicht beschweren.

22 Der Ball ist im Schalker Tor! Benito Raman klaut Amine Harit im Mittelkreis mit einem grenzwertigen Einsatz den Ball und schickt Dodi Lukebakio auf die Reise. Der lässt alle Schalker stehen, geht alleine auf Nübel zu und netzt trocken links unten ein.

25 Nürnberg verteidigt weiterhin sehr gut. Etwa ab der Mittellinie läuft Mikael Ishak die Leipzieger Hintermannschaft an. Hinter ihm wartet dann ein Fünfer-Mittelfeld und die eigene Viererkette.

23 Puh! Da fehlt nicht viel zum 2:0! Amiri leistet sich auf rechts am Sechzehner einen Ballverlust gegen Kostić und der ehemalige Stuttgarter haut die Pille nach innen. Dort ist Baumann noch so eben vor Da Costa zur Stelle.

20 Hier fehlt zumeist das Tempo, um in der gegnerischen Abwehrkette Lücken zu reißen. Dementsprechend versuchen es die beiden Mannschaften mit Flanken, Selke schlägt die Kugel von der linken Seite direkt ins Toraus.

22 Die Rückkehr von Kevin Kampl tut Rasen Ballsport sichtlich gut. Im SPielaufbau läuft jeder Ball über den Slowenen, der sich immer wieder leicht nach links außen fallen lässt.

23 Bender kann nicht weitermachen. Weiterhin stark blutend und sichtlich angeschlagen verlässt er den Rasen. Neu mit dabei ist nun Aleksandar Dragovic.

19 Beim FC Schalke 04 sind die massiven Probleme im Spiel mit dem Ball auch heute nicht zu übersehen. Gegen den Ball ist das wie immer ganz ordentlich und nach Ballgewinnen geht es auch mal schnell, aber der Aufbau aus der eigenen Abwehr bleibt ein großes Problem.

22 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Aleksandar Dragović

22 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Sven Bender

20 Konaté foult Leibold erneut und die Fans des FCN fordern direkt die zweite Gelbe Karte. Daniel Schlager belässt es aber bei einer letzten Ermahnung, was auch absolut in Ordnung geht.

20 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Filip Kostić

Und der bringt die Führung! Kostić schießt die Pille links an der Mauer vorbei und trifft seinen Teamkollegen Ante Rebić, der mit dem Schädel unhaltbar rechts unten in die Maschen abfälscht. Anschließend tippt sich der Kroate wissend an den Kopf. Schöne Freistoßvariante!

17 Auf der anderen Seite tritt Mittelstädt einen Flankenball in die Mitte, Kalou versucht an den zweiten Pfosten zu verlängern. Das Leder saust über den rechten Torwinkel hinweg.

20 Ein Bild, das man leider schon zu häufig gesehen hat: Sven Bender liegt mit blutendem Kopf am Boden. Der Defensivmann war mit seinem Gegenspieler zusammengeprallt und muss behandelt werden.

19 Die Frankfurter starten nun einen schnellen Sturmlauf nach dem anderen und Hoffenheims Abwehr gerät ins Wanken. Auf der rechten Seite zieht Da Costa den Sprint an und Posch läuft ihm wenige Meter vor dem Strafraum von hinten in die Hacken. Nächster Freistoß!

17 Gelbe Karte für Guido Burgstaller (FC Schalke 04)

Nach einem langen Schlag nimmt Burgstaller den Fuß sehr hoch und trifft Zimmermann um ein Haar im Gesicht. Gelb!

18 Die Roten Bullen setzen sich wieder ein wenig in der gegnerischen Hälfte fest. Im Moment bekommen sie einen Einwurf nach dem anderen auf der linken Angriffsseite.

17 Bayer hat hier weiterhin alles im Griff und legt sich die Freiburger zurecht, die kaum aus der eigenen Hälfte herauskommen. Jedvaj versucht es nun mal aus der Distanz, sein Schuss geht jedoch knapp am Pfosten vorbei.

15 Ein Fußballspektakel hat hier sicher niemand erwartet und so wird bisher auch niemand enttäuscht. Es wird Fußball gearbeitet auf dem Rasen der Veltins-Arena. Viele Zweikämpfe, viele Fehlpässe, viel Taktik. Torchancen hingen sind noch Mangelware.

16 Das war eng! Zentimeter fehlen zur Führung für den Gastgeber! Rode schlenzt den Freistoß scharf nach innen und N'Dicka nickt das Leder am langen Pfosten knappen neben das Aluminium.

15 Nach einem druckvollen Start der Leipziger übernehmen mittlerweile die Hausherren ein wenig die Kontrolle. Der verschossene Elfmeter hat sie keineswegs aus der Bahn geworfen. Es scheint viel mehr so, als ob Leipzig durch die Situation an Respekt vor dem Kontrahenten gewonnen hätte. Von daher ziehen sich die Sachsen ein wenig zurück und lauern jetzt ihrerseits auf Konter.

14 Jetzt findet Aarón einen Kopf in der Mitte, Ujah peilt mit seinem Kopfball aus zwölf Metern das rechte Eck an. Jarstein kann nur hinterherschauen, dann landet das Leder knapp neben dem rechten Torwinkel.

13 Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)

Unnötig! Sobottka holt sich 30 Meter vor dem gegnerischen Tor Gelb für ein taktisches Foul ab. So groß wäre die Gefahr allerdings nicht gewesen, wenn er Mark Uth da hätte laufen lassen.

15 Gelbe Karte für Kasim Adams (1899 Hoffenheim)

Kaum geschrieben, schon lässt sich Hoffenheims Adams auf der linken Seite nahe der Eckfahne zu einem ungestümen Foul an Rebic hinreißen. Den Gelben Karton gibt's völlig zu Recht.

13 Die SGE versucht ihre Gegner mit hohem Anlaufverhalten früh unter Druck zu setzen, hat damit bislang allerdings nur bedingt Erfolg. Die TSG weiß sich gut aus der eigenen Hälfte zu lösen und präsentiert sich hinten trotz der dünnen Personaldecke sehr souverän.

12 Da war mal Tempo drin bei S04. Nabil Bentaleb lässt Matthias Zimmermann mit einem feinen Trick aussteigen und schickt Amine Harit auf die Reise. Der Marokkaner will dann mark Uth in die Gasse schicken, doch der Pass gerät einen Tick zu lang.

12 Dem Club tut der verschossene Elfmeter natürlich besonders weh. Eine Führung hätte einerseits zusätzliches Selbstvertrauen gebracht und andererseits tut sich der FCN sowieso sehr schwer Treffer zu erzielen.

14 Über die rechte Seite setzen sich die Hausherren in der Freiburger Hälfte fest. Weiser holt mit einer Flanke nun einen Eckball heraus. Dieser bringt jedoch keine Gefahr.

11 Mit einem gekonnten Diagonalball verlagert Öztunali das Spiel auf die linke Seite, Aarón hat Platz für eine gefühlvolle Flanke. In der Mitte fehlt allerdings der Abnehmer, Lustenberger köpft das Leder aus dem Gefahrenbereich.

10 Bei der Fortuna gibt Marcel Sobottka beim Startelfcomeback den Sechser zwischen zwei Viererketten und vorne soll es Dodi Lukebakio richten.

9 Schalke geht das Spiel mit zwei Dreierketten an. Hinten bilden Salif Sané, Jeffrey Bruma und Matija Nastasić den Abwehrriegel, vorne gehen Mark Uth, Guido Burgstaller und Amine Harit ins Pressing. Der Rest bewegt sich den beiden Linien.

10 Leverkusen dosiert die Bemühungen. Es gibt nicht nur Vollgas-Fußball zu bestaunen, denn die Rheinländer lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren.

8 Die erste Chance für Berlin: Duda schlägt einen Eckball von der linken Seite auf das linke Eck des Fünfmeterraums, Torunarigha wird von den Verteidigern aus den Augen verloren. Der Berliner köpft aus kurzer Distanz neben den linken Pfosten.

10 Auch die Adlerträger spielen sich überwiegend über die linke Seite gefährlich nach vorne, lassen bislang aber die nötige Präzision im finalen Abspiel vermissen. Einen Abschluss konnte die Elf von Adi Hütter noch nicht verzeichnen.

8 Wieder Belfodil! Amiri schickt den Ball von der rechten Seite in die Sturmspitze, wo sich der Algerier erneut in die Höhe schraubt, allerdings klar das Tor verpasst.

7 Glück für Donati, nach Duda-Flanke von der rechten Seite ist der Italiener als Erster am Ball. Er schießt am Elfmeterpunkt Grujić ab, dann landet das Leder wieder auf seinem Fuß. Im zweiten Anlauf kann er klären.

10 Elfmeter verschossen von Hanno Behrens, 1. FC Nürnberg

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung. Zwar verlädt Behrens den Torhüter, aber er zielt zu hoch und sein wuchtiger Schuss knallt rechts oben an die Latte.

9 Elfmeter für die Hausherren! Konaté lässt im Duell mit Leibold das Bein stehen, der Nürnberger nimmt das gerne an und zieht das Foul. Der Unparteiische entscheidet zunächst auf Freistoß, doch vom Video-Schiedsrichter kommt die Nachricht, dass das Foul im Strafraum stattgefunden hatte.

6 Die Gäste machen das bisher sehr ordentlich und verzeichnen durch einen weiteren 30-Meter-Versuch von Barkok auch den ersten Torschuss. Schalke wirkt zwar engagiert, findet spielerisch aber noch gar nicht statt.

7 Es ist das erwartete Bild: Leipzig rennt an und sucht die Lücken in der Nürnberger Hintermannschaft. Der Club attackiert die Gegenspieler erst in der eigenen Hälfte und lauert dann auf Konter.

7 ...Demirbay hebelt das Leder ins Zentrum, wo Belfodil mit dem Kopf an den Ball kommt, ihn jedoch am langen Pfosten vorbeisetzt. Es bleibt beim 0:0.

7 Die Anfangsphase gehört eindeutig den Gastgebern, die schon in der Vorwoche loslegten, wie die Feuerwehr. Auch nach dem 1:0 bleibt die Werkself dran und hat durch Weiser die nächste gute Gelegenheit.

4 Lazaro erobert die Kugel in gefährlicher Position von Aarón, allerdings schalten die Kollegen nicht schnell genug. Er übergibt an Kalou, dessen Pass landet bei der Mainzer Hintermannschaft.

6 Die TSG sucht in dieser Anfangsphase weiter den Weg in die Offensive und erarbeitet sich in Person von Joelinton den ersten Eckball von der linken Seite...

4 Halstenberg bringt die Kugel scharf vor den Kasten. Am kurzen Pfosten verpasst ein Leipziger und Mathenia hat rutscht der Ball durch die Hände. Der Keeper sichert das Ding aber doch noch im Nachfassen und verhindert dadurch, dass Matheus Cunha das Spielgerät nur noch über die Linie drücken muss.

4 Am rechten Sechzehnereck scheitert Belfodil im Eins-gegen-Eins an Hinteregger, der sich sich schnell zurechtgefunden hat im neuen Dress. Der Ex-Augsburger war erst im Winter im Zuge des Zwists mit Trainer Manuel Baum nach Hessen gewechselt.

4 Der Freistoß kommt von Aymane Barkok, der das Leder bei seinem ersten Startelfeinsatz aber zu weit und direkt ins Toraus zieht.

3 Erste Annäherung der Mainzer, Karim Onisiwo erhält die Kugel am rechten Strafraumeck. Im Moment seiner Ballabgabe rutscht der Doppeltorschütze aus der Vorwoche weg, sodass die Kugel in den Beinen von Niklas Stark landet.

3 S04 will gleich ein Zeichen setzen und geht in diesen ersten Minuten mit bis zu vier Mann vorne drauf. Dadurch ergeben sich natürlich Lücken für die Fortuna und Dodi Lukebakio holt gleich mal einen Freistoß in ansprechender Position gut 30 Meter vor dem Tor heraus.

2 Bei den Adlerträgern rückt Rebic im Vergleich zum Spiel gegen Hannover eine Position weiter nach vorne an die Seite von Stürmer Sébastien Haller. Den Zehner gibt dafür Mijat Gaćinović.

4 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Charles Aránguiz

Das ging schnell! Nach einem Eckball klären die Freiburger das Leder in die Mitte, wo Aránguiz den Ball mit vollem Risiko volley nimmt. Der Schuss rauscht durch alle Abwehrbeine hindurch und ist so schwer zu halten für Schwolow.

2 Erste Möglichkeit für die Gäste. Nach einer Flanke von links kommt Matheus Cunha frei zum Kopfball. Den setzt der Stürmer allerdings an den Hinterkopf seines Gegenspielers. Klostermann bekommt zwar noch den Nachschuss, aber verfehlt den Kasten knapp.

1 Der Ball rollt! Schalke ist traditionell in königsblau und weiß unterwegs, Düsseldorf tritt heute ganz in rot an.

1 Spielbeginn

1 ...und los! Mainz hat in roten Trikots angestoßen, die Herthaner sind selbstverständlich in Blau unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Manuel Gräfe gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung zwischen der Eintracht aus Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim.

Mit leichter Verspätung schreiten die beiden Kapitäne Benjamin Stambouli und Oliver Fink zur Platzwahl. In wenigen Augenblicken gehts los!

2 Nürnberg spielt heute in rot und Leipzig komplett in weiß.

1 Auf geht's! Ishak stößt für den Club an. Die Hausherren probieren es anschließend direkt mit einem hohen Ball vorne rein, aber RB hat aufgepasst und kann klären.

1 Spielbeginn

1 Auf geht's! Leverkusen stößt an und zwar in Schwarz und Rot. Freiburg muss deshalb auf die hellblauen Trikots ausweichen.

Die letzten Töne des Vereinsliedes sind verklungen und die beiden Teams betreten den Rasen der Veltins-Arena! Erstmals auf der Schalker Bank sitzt der gerade erst aus Leipzig verpflichtete neue Sportvorstand Jochen Schneider. Gibt es ein erfolgreiches Debüt?

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Die Akteure betreten den Rasen. Es ist also angerichtet und kann gleich losgehen!

Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Die Stimmung in der Frankfurter Commerzbank-Arena ist fantastisch. Alles ist bereitet für einen spannenden Fußballnachmittag!

Die Spielleitung der Partie übernimmt Daniel Schlager. Der 29-jährige Bankkaufmann aus Rastatt wird an den Seitenlinien unterstützt von Sven Waschitzki und Sascha Thielert. Das Gespann wird komplettiert von dem vierten Offiziellen Dominik Schaal und dem Video-Referee Marco Fritz.

Schiedsrichter der Partie ist Dr. Felix Brych. An den Seitenlinien assistieren dem Juristen aus München Frederick Assmuth und Thomas Stein. Vierter Offizieller ist Alexander Sather und für den Videobeweis ist Günter Perl verantwortlich.

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Für den 40-Jährigen ist es bereits der zwölfte Saisoneinsatz im deutschen Oberhaus, die heutigen Kontrahenten pfiff er jeweils einmal: Berlin verlor am 10. Spieltag daheim gegen Leipzig (0:3), Mainz am 12. Spieltag gegen Borussia Dortmund (1:2). An den Seitenlinien assistieren Christian Dietz und Eduard Beitinger, vierter Offizieller ist Stefan Lupp. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Benjamin Brand und sein Assistent Dr. Martin Thomsen verantwortlich.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der 45-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin absolviert heute sein sage und schreibe 251. Bundesliga-Spiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Guido Kleve und Markus Sinn.

Die beiden Mannschaften stehen sich heute zum 40. Mal gegenüber. Die Statistik spricht hierbei für die Gastgeber, die 17. Mal als Sieger vom Rasen gingen. Zehn Duelle gingen an die Breisgauer. Die letzten beiden Partien endeten jedoch 0:0, ein Ergebnis, welches man als neutraler Beobachter nicht unbedingt sehen möchte.

Funkel glaubt fest daran, dass seine Negativserie gegen Schalke heute endet. "Wir wollen an die letzten neun Ligaspiele anknüpfen. Die verliefen recht ordentlich", sagte der Coach der Gäste und schöpfte trotz der zwei Pleiten gegen S04 in dieser Spielzeit Mut. "Wir sind sicher nicht chancenlos auf Schalke und wollen dort Punkten", gab sich der 65-Jährige optimistisch. Auch die Fortuna muss personell ein wenig umstellen. Morales fehlt gelbgesperrt, Stöger und Bodzek aus gesundheitlichen Gründen. Immerhin ist Keeper Rensing rechtzeitig fit geworden und kann den mit einem Handbruch ausfallenden Drobny ersetzen. Außerdem geben Sobottka und Bartok ihr Comeback bzw. Debüt und beginnen ebenso wie Fink.

Auch Ralf Rangnick verändert sein Personal, aber wahrscheinlich auch die Formation, im Vergleich zum 1:1 gegen Hoffenheim in der Vorwoche. RB dürfte heute wieder im gewohnten 4-2-2-2 spielen. Kevin Kampl und Tyler Adams übernehmen dabei den Part auf der Doppelsechs und rücken für Stefan Ilsanker und Diego Demme in die Startelf.

Auf Seiten der Frankfurter ist heute das goldene Sturmtrio unvollständig. Luka Jovic sitzt nur auf der Bank. Für ihn ist Mijat Gaćinović von Beginn an mit von der Partie. Ansonsten belässt Trainer Adi Hütter im Vergleich zum 3:0-Erfolg über Hannover alles beim Alten.

Bei der Fortuna ist die Stimmung derweil bestens. Das Winterpausentheater um Friedhelm Funkel ist ad acta gelegt und die Rheinländer stehen mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Bei zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und auch fünf Punkten Vorsprung auf den Gegner aus Gelsenkirchen kann F95 die Partie heute locker angehen. Gute Erinnerungen an Schalke hat man in Düsseldorf allerdings eher wenig. Coach Friedhelm Funkel ist seit sagenhaften 20 Spielen gegen Königsblau ohne Sieg. Beim 4:1-Sieg der Knappen im Pokal vor vier Wochen sowie beim 0:2 vor heimischem Publikum in der Hinrunde sah Düsseldorf auch nicht gerade gut aus.

Beim Club gibt es im Vergleich zur Niederlage gegen Düsseldorf drei Veränderungen in der Startelf. Für den rot-gesperrten Matheus Pereira kommt Sebastian Kerk. Außerdem ersetzt Mikael Ishak den verletzten Adam Zreľák und Patrick Erras kommt für Ondřej Petrák.

Die damit bereits angesprochene kritische Personalsituation der Hoffenheimer äußert sich in den Ausfällen von Ermin Bicakcic, Lukas Rupp, Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Dennis Geiger, Leonardo Bittencourt und dem gesperrten Pavel Kadeřábek. Mit Florian Grillitsch ist zumindest einer der bereits für's Wochenende abgeschriebenen Spieler rechtzeitig fit geworden. Im Vergleich zum 1:1 in Leipzig bringt Hoffenheims Coach lediglich Joshua Brenet für Pavel Kadeřábek auf der Rechtsverteidigerposition

Das Hinspiel in Mainz endete 0:0. Für die alte Dame war das beinahe ein Erfolgserlebnis, schließlich zog man zuvor in drei Vergleichen mit dem FSV den Kürzeren. Insgesamt liest sich die Bundesligabilanz aus Sicht der Hauptstädter aber (noch) positiv: In 21. Spielen setzte sich Berlin siebenmal durch, Mainz holte sechs Siege. Heute können die Gäste also gleichziehen.

Auch Christian Streich, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, sieht wenig Grund an seiner Startelf zu feilen. Einzig Christian Günter kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre ins Team zurück.

Für das richtungsweisende Duell gegen die Fortuna glaubt der S04-Coach eine schlagkräftige Truppe aufgestellt zu haben. "Unsere Aufgabe im Trainerteam ist es jetzt, gemeinsam mit der Mannschaft diejenigen zu identifizieren, die für diese spezielle Situation jetzt die Richtigen sind", hatte Tedesco schon unter der Woche gesagt und klargestellt: "Wir brauchen Männer, die Gas geben." Mit Guido Burgstaller, Benjamin Stambouli und Hamza Mendyl geben drei Spieler nach längerer Pause ihr Comeback. Auch Amine Harit rückt ins Team. Im Kasten steht wieder Alexander Nübel.

Allerdings erwartet Nagelsmann gegen die SGE alles andere als ein leichtes Spiel: "Frankfurt verteidigt extrem aggressiv in der eigenen Hälfte und spielt viele tiefe Bälle. Das ist aber kein Rumgebolze, sondern hat eine klare Struktur. Sie gehen auf die zweiten Bälle, das ist schwer zu verteidigen. Wir müssen elf gesunde Spieler finden und ihnen dann verklickern, dass wir uns wehren müssen. Wir haben einen Plan und werden ein gutes Spiel machen."

Betrachtet man die bisherigen Aufeinadertreffen der beiden Teams fällt auf, dass bisher immer die Heimelf gewinnen konnte. In vier Duellen in der 2. Bundesliga ist die Bilanz von daher ausgeglichen. Das einzige Match in der obersten deutschen Spielklasse konnte RB in der Hinrunde allerdings deutlich mit 6:0 für sich entscheiden. Die Torschützen für die Roten Bullen waren dabei: Kampl, Poulsen und die zwei Doppelpacker Sabitzer und Werner. Auch diese Begegnung beendete der Club nicht zu elft. Bemerkenswert ist dabei, dass sie nach dem Platzverweis von Leibold, in der 62. Minute, aber keinen Gegentreffer mehr bekommen haben.

Einen ähnlichen Anspruch dürfte auch Julian Nagelsmann besitzen, der als Perfektionist bekannt ist. Am vergangenen Wochenende spielte die Mannschaft in Leipzig bei dem baldigen neuen Arbeitgeber des 31-Jährigen 1:1 Unentschieden, kassierte allerdings erst kurz vor Schluss den bitteren Ausgleichstreffer. Für die TSG war es das vierte Mal in den vergangenen acht Partien, dass man nach Führung den Sieg noch aus der Hand gab. Diese Statistik dürfte dem Trainer der Kraichgauer ganz und gar nicht gefallen. Im Duell mit der Eintracht gilt es ähnliches heute zu vermeiden.

In Mainz will man die Punkte natürlich auch, um die Fastnachtsstimmung in der Stadt zum Kochen zu bringen. "Wir wollen dazu beitragen, dass das Grundgefühl ab Samstag noch positiver ist", verspricht FSV-Coach Sandro Schwarz. Deshalb will man sich in Berlin nicht verstecken, sondern mit ähnlichen Attributen wie gegen Schalke glänzen. Schwarz will seine Mannen "mit viel Leidenschaft kompakt gegen den Ball verteidigen" sehen, damit die gegnerischen Stürmer heute keinen Grund zum Lachen haben.

Bayer-Coach Peter Bosz ist mit dem Auftreten seiner Mannschaft scheinbar zufrieden gewesen. Der Niedeländer schickt dieselbe Startelf ins Rennen, wie in der Vorwoche. Dementsprechend fehlt allerdings auch weiterhin Lars Bender. Der Kapitän trainierte zwar unter der Woche wieder, ein Einsatz kommt dennoch zu früh.

Berauschend ist die Lage bei Königsblau zumindest in der Liga allerdings tatsächlich nicht. Mit nur 23 Punkten aus 23 Spielen sind die Knappen im unteren Mittelfeld angesiedelt und nur aufgrund der Katastrophensaisons von Hannover, Nürnberg und Stuttgart noch nicht komplett im Abstiegskampf angekommen. Im Jahr 2019 haben die Knappen aus sechs Partien nur einen einzigen Sieg geholt. Zuletzt gab es beim 0:0 gegen Freiburg und beim 0:3 in Mainz zwei arg enttäuschende Auftritte der Tedesco-Elf, der man die Verunsicherung deutlich anmerkt.

Als Maxime verlangt Frankfurts Chefcoach den größtmöglichen Einsatz von seiner Truppe: „Ich setze mir immer hohe Ziele. Die Chance, auch am Ende der Saison oben zu sein ist da, aber die Konkurrenz ist riesig. Frankfurt war letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt mit zwei Punkten mehr sogar Dritter. Für mich ist immer entscheidend, dass wir den absoluten Willen, alles für den Sieg zu tun, erkennen lassen. Ich möchte nicht nach der Saison sagen müssen, dass wir in diesem oder jenem Spiel nicht gepunktet haben, weil wir nicht alles aus uns herausgeholt hätten.“

Für die SGE gab es am vergangenen Wochenende nach vier Remis in Folge endlich wieder einen Dreier zu feiern. Im Duell mit Kellerkind Hannover 96 sorgten mit Ante Rebic und Luka Jovic erneut zwei der Protagonisten aus Frankfurts kongenialem Sturmtrio für die nötigen Treffer. Sebastien Haller ging diesmal leer aus. Stattdessen sorgte der in Hessen ebenfalls wieder aufblühende Filip Kostic mit seinem späten Treffer zum 3:0-Auswärtssieg für den Schlusspunkt. Damit ist die Truppe von Trainer Adi Hütter in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. In der Europa League zog man dank eines 4:1-Erfolgs im Rückspiel über Shakthar Donetsk unlängst ins Viertelfinale ein. Auch gegen Hoffenheim wollen die Adlerträger die wieder ansteigende Form heute auf den Platz bringen.

Leipzig ist im Moment in bestechender Form. RB hat fünf Ligaspiele in Serie nicht mehr verloren und sogar drei Auswärtssiege in Folge einstreichen können. Ein vierter Auswärtsdreier in Folge wäre neuer Vereinsrekord in der Bundesliga. Bei vier Punkten Vorsprung auf die Europa-League-Ränge hat Leipzig alle Trümpfe in der eigenen Hand, um in der nächsten Spielzeit in der Champions League vertreten zu sein. Dementsprechend positiv sieht das Fazit von RB-Coach Ralf Rangnick aus: "Ich bin mit unserer defensiven Stabilität in den letzten Monaten zufrieden. Und unser Ziel ist es am Samstag, stabil mit und gegen den Ball zu arbeiten und zu null zu spielen. Jeder in unserer Mannschaft möchte nächste Saison in der Champions League spielen. Jeder der Jungs ist extrem hungrig und will die bestmögliche Saison abliefern. Dementsprechend motiviert gehen sie ans Werk. Es geht allerdings auch darum, die Jungs - bevor sie den Platz betreten - so zu inspirieren, dass sie jedes Spiel gewinnen wollen."

Hertha BSC wartet noch auf den ersten Heimerfolg im Jahr 2019. "Wenn wir Wolfsburg außen vor lassen, waren unsere Heimspiele bis jetzt wirklich in Ordnung", findet Trainer Pál Dárdai. "Wir haben eine tolle Mannschaft - jetzt müssen wir einfach wieder unsere Chancen nutzen." Ob Vedad Ibišević dabei helfen wird, zeigt sich erst im Laufe des Spiels. Der Kapitän muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Schon Anfang März steht für S04-Trainer Domenico Tedesco das erste Endspiel an. Allerdings nicht für seine Mannschaft. Die wird auch bei einer weiteren Pleite vorerst zusammenbleiben müssen, während der Coach im Falle einer Niederlage gegen Düsseldorf schlechte Karten haben dürfte. Anderswo stünde der Trainer eines Vizemeisters, der im Pokalviertelfinale und im Achtelfinale der Champions League wohl trotz sehr bescheidener spielerischer Entwicklung noch nicht so sehr in der Schusslinie. Aber eben nicht in Gelsenkirchen, wie auch Manager Christian Heidel schon erfahren musste.

Nürnberg ist heute erneut auf Wiedergutmachung aus. Nachdem sie sich mit dem Remis gegen Dortmund für die Klatsche aus dem Hinspiel rehabilitieren konnten ist der Plan gegen Leipzig der Gleiche. Nach der 0:6-Abreibung aus der Hinrunde wollen sie heute eine bessere Figur gegen die Roten Bullen machen. "Unser Ziel ist Teil zwei der Wiedergutmachung hier zuhause zu bringen. Wir wissen, dass eine sehr gute Mannschaft auf uns zukommt, wie sie spielen und wir werden versuchen aus einer guten Ordnung heraus auch diese spielstarke Mannschaft im Griff zu behalten. Wir wollen trotzdem selbst Akzente nach vorne setzen über ein gutes Positionsspiel. Wir wissen aber auch, dass wir nicht die Fehler machen dürfen, wie im Hinspiel“, sagte Boris Schommers.

Vom internationalen Geschäft ist man beim SC Freiburg ein gutes Stück entfernt, die Stimmung bei den Breisgauern ist dennoch sehr gut. Gerade das 5:1 gegen Augsburg aus der Vorwoche ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Man liegt nun elf Punkte vor dem Relegationsplatz und ist daher vorerst relativ entspannt.

Mit den jüngsten Auftritten scheinen beide Trainer zufrieden zu sein, gewechselt wird heute nur aufgrund von Sperren. Pál Dárdai ersetzt Karim Rekik (Rot in München) durch Jordan Torunarigha, Sandro Schwarz bringt Robin Quaison für Jean-Paul Boëtius (Gelbsperre).

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der kriselnde Vizemeister FC Schalke 04 hat an diesem 24. Spieltag Fortuna Düsseldorf zu Gast. Um 15:30 Uhr ist Anstoß in der Veltins-Arena!

Für die Werkself endete mit dem 2:3 in Dortmund eine tolle Serie von vier gewonnenen Spielen in Serie. Beim Auswärtsspiel im Signal-Iduna-Park war sicherlich mehr drin, vor allem ob der ersten Hälfte. Dennoch steht das Team von Neu-Coach Peter Bosz gut da und hat auf Platz Sieben liegend alle Möglichkeiten auf das internationale Geschäft. Dennoch sollte man eine zweite Niederlage heute unbedingt vermeiden.

Drei Punkte trennen die Hessen (37 Zähler) und die Kraichgauer (34 Punkte) voneinander, die jeweils auf dem sechsten und achten Rang im Tableau liegen. Während die SGE mit einem Dreier wieder auf Tuchfühling mit den CL-Plätzen gehen könnte, würde sich die TSG im Falle eines Sieges an den Frankfurtern vorbeischieben und auf Europa League-Kurs begeben. Allerdings spielten zuletzt beide Teams sehr gerne Unentschieden. Mit 10 Remis ist die TSG gar der Liga-Krösus in Sachen Punkteteilung. Eine weitere Partie ohne Sieger würde keinem der beiden Teams weiterhelfen. Entsprechend motiviert dürften die Mannschaften die Begegnung heute angehen.

Hier duellieren sich heute zwei Tabellnachbarn, Hertha BSC und der 1. FSV Mainz 05 belegen derzeit die Plätze zehn und elf. Am vergangenen Sonntag rückte die Elf von Trainer Sandro Schwarz an die Hauptstädter ran, indem man sich gegen den FC Schalke 04 souverän mit 3:0 durchsetzte. Berlin verlor sein jüngstes Ligaspiel in München mit 1:0.

Guten Tag und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bundesliga. Der heutige Samstag hält wie gewohnt fünf Nachmittagspartien bereit. Unter anderem empfängt Bayer Leverkusen den SC Freiburg in der heimischen BayArena. Anstoß ist wie immer um 15:30 Uhr.

Der Club hat seit 17 Partien nicht mehr gewinnen können. Für die Franken bedeutet das einen Vereinsnegativrekord und den letzten Tabellenplatz. Allerdings zeigte die Formkurve unter dem neuen Coach, Boris Schommers, zuletzt nach oben. Gegen den BVB konnten sich die Franken ein überraschendes torloses Remis erkämpfen. Allerdings folgte am letzten Spieltag direkt wieder die Ernüchterung. Gegen Fortuna Düsseldorf verloren sie mit 1:2 und verpassten es wichtige Zähler für den Abstiegskampf zu sammeln. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass der Club bereits in der vierten Minute einen Platzverweis hinnehmen musste. Kurios: Der FCN hat in dieser Saison mehr Minuten in Unterzahl als in Führung gespielt.

Es ist das Duell der Gegensätze! Nürnberg stellt mit 18 erzielten Treffern die schlechteste Offensive der Liga und bekommt es heute mit der stärksten Defensive zu tun. Doch nicht nur deswegen gehen die Bullen als klarer Favorit in das heutige Aufeinandertreffen.

Hallo und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ab 15:30 kommt es im Max-Morlock-Stadion zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und RB Leipzig.

Herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bundesliga! In der Hauptstadt kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga! Ab 15:30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt die TSG 1899 Hoffenheim vor heimischer Kulisse. Im Fokus stehen wieder einmal die internationalen Plätze!

90 Fazit:

Der FC Augsburg schafft die Sensation und ringt Spitzenreiter Borussia Dortmund nieder. Mit 2:1 gewinnen die Fuggerstädter gegen den BVB und machen den Meisterkampf damit spannender denn je. Ist dieser Sieg verdient? Darauf lassen sich wohl zwei Antworten finden. Zum einen haben sich die Gastgeber diesen Dreier erkämpft. Mit hoher Laufbereitschaft und enormen Einsatz unterbanden die Hausherren das Dortmunder Spiel immer wieder und zwangen den BVB zu entscheidenden Fehlern. Vor diesem Hintergrund haben sich die Gastgeber diesen Sieg also schon verdient. Auf der anderen Seite brauchten die Mannen von Manuel Baum dafür auch eine ganze Portion Glück und die Hilfe des Gegners. Abgesehen von den beiden Toren, die aus Fehlern der Westfalen entstanden, kamen die Gastgeber kaum zu Chancen. Auf der anderen Seite hatte der BVB eine Hand voll Hochkaräter zu verzeichnen scheiterte aber immer wieder an Gregor Kobel. Gerade in der Schlussphase spielten die Gäste den Gegner an die Wand. Zuvor jedoch war der Favorit trotz der Chancen zu ideenlos. Einen Punkt hätte man dennoch verdient gehabt, was die Leistung und den Einsatz des FCA aber keinerseits mindert.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Der Marokkaner bekommt den Einwurf nicht und ist damit alles andere als einverstanden.

90 Es gibt vier Minuten oben drauf und diese vier Minuten dürften für den FCA ganz lang werden. Die Fuggerstädter versuchen gar nicht mehr zu kontern, sondern feuern das Leder stets soweit wie möglich aus der eigenen Hälfte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Einwechslung bei FC Augsburg -> Felix Götze

89 Auswechslung bei FC Augsburg -> Daniel Baier

87 Der FCA kann sich neben Ji vor allem bei Kobel bedanken, der gegen einen starken Flachschuss von Götze abtaucht und die Kugel parieren kann.

87 Augsburg zittert nun gewaltig, denn der BVB drückt mit allen Spielern auf die Abwehrkette der Gastgeber. Der FCA schafft keinerlei Entlastung mehr.

84 Gelbe Karte für André Hahn (FC Augsburg)

Beide kriegen dafür die Gelbe Karte.

84 Gelbe Karte für Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Nach einem Zweikampf zwischen Baier und Diallo kommt es zu einer Rudelbildung. In dieser tun sich vor allem Raphaël Guerreiro und Andre Hahn als besonders wild hervor.

83 Einwechslung bei FC Augsburg -> Sergio Córdova

83 Auswechslung bei FC Augsburg -> Dong-won Ji

81 Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Paco Alcácer

Augsburg patzt nun seinerseits und bringt die Gäste zurück in die Partie! Teigl verliert den Ball und Sancho sieht Götze. Dieser hat ebenfalls den Überblick und legt auf Paco Alcácer quer. Der Spanier bleibt vor dem Tor dieses Mal eiskalt und versenkt zum Anschlusstreffer.

76 Volle Offensive nun beim BVB die mit Philipp einen weiteren Stürmer bringen. Der größtenteils schwache Bruun Larsen geht vom Rasen.

76 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

76 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Jacob Bruun Larsen

74 Wieder spielt Götze einen überragenden Ball in die Mitte. Dieses Mal steht dort Alcacer, der das Leder volley nimmt, jedoch an einer unfassbaren Parade von Kobel scheitert.

70 Für den BVB wird es nun natürlich ganz ganz eng. Die Gäste liegen mit zwei Treffern hinten, hatten aber im zweiten Abschnitt schon Probleme, überhaupt Chancen für ein Tor herauszuspielen.

67 Tooor für FC Augsburg, 2:0 durch Dong-won Ji

Unglaublich! Ji schnürt den Doppelpack. Hakimi setzt den Gegenspieler mit einem haarsträubenden Fehlpass in Szene. Ji nimmt das Leder mit, geht ein paar Meter und hebt die Kugel herrlich über Bürki hinweg ins Netz. Toller Treffer!

66 Da ist der Doppelwechsel beim BVB. Reus ist bei seinem Comeback am Ende der Kräfte und wird vom Hinspiel-Torschützen Alcacer ersetzt. Zudem kommt Raphaël Guerreiro für Delaney.

66 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

66 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Thomas Delaney

66 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

66 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Marco Reus

62 Der BVB wird einzig über schnelle Gegenangriffe gefährlich. Diese werden von den Augsburgern jedoch minimiert, weil sie tiefer stehen und kaum Fehler machen.

59 Dortmund kommt kaum in Strafraumnähe. Favre müsste nun mal etwas verändern, vielleicht durch einen Wechsel. Bisher jedoch gibt es in der Hinsicht keine Anstalten.

56 Wenig los in dieser Phase. Dortmund beißt sich die Zähne aus an der FCA-Verteidigung, wirkt aber auch sehr ideenlos.

53 Dementsprechend unspektakulär laufen die ersten Minuten der zweiten Hälfte. Dortmund hat nun mehr Ballkontrolle, hat aber gegen nun tief stehende Gastgeber noch keine Mittel.

49 Augsburg ist in den ersten Minuten etwas abwartender als noch in Durchgang Eins. Die Gastgeber teilen sich ihre Kräfte also ein.

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften verzichten in der Halbzeit auf einen Wechsel. Mal schauen, wie sich das Ganze im zweiten Abschnitt taktisch aufstellt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Augsburg im heimischen Stadion mit 1:0 gegen Borussia Dortmund. Und die Führung der Fuggerstädter ist alles in allem nicht unverdient. Die Gastgeber investierten enorm viel und pressten hoch und vor allem mit vollem Tempo. Immer wieder zwangen die Augsburger die Gäste damit zu Fehlern. Aus einem solchen resultierte dann auch das 1:0 durch Ji. Natürlich kann man die Offensive des BVB nicht ganz ausschalten und so ergaben sich Chancen durch Sancho und vor allem durch Bruun Larsen, der kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Sollte der FCA jedoch diese Tempo durchhalten können, muss sich Dortmund eine Menge einfallen lassen, um diese Partie noch zu drehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42 Der BVB wird stärker. Götze mit einem überragenden weiten Ball in die Mitte auf Bruun Larsen, dessen erster Kontakt sogar noch besser ist. Mit dem zweiten Kontakt zieht der Däne ab, sein Abschluss ist jedoch zu zentral und so kann Kobel diese Großchance zunichte machen.

40 Nach einem Reus-Freistoß von der halblinken Seite verlängert ein Augsburger die Kugel unfreiwillig in die Gefahrenzone, wo Diallo und Delaney sich gegenseitig behindern und eine riesige Chance liegen lassen.

37 Augsburg ist weiterhin richtig giftig und presst mit hohem Tempo. Der Erfolg schlägt sich nicht nur im Ergebnis wieder. Die Frage ist jedoch: Können die Hausherren dieses hohe Tempo über die gesamte Spielzeit durchhalten?

34 Gregor Kobel hat Nerven. Von Reus und Götze angelaufen spielt der Schlussmann den Dortmunder Kapitän aus und wird die Kugel vor Götze noch los. Durchatmen für alle die es mit dem FCA halten.

31 Delaney legt die Kugel hinaus auf Diallo, der nun mal etwas Zeit hat. Die Flanke des Franzosen landet auf dem Kopf von Marco Reus, dessen Versuch jedoch einen guten Meter am Pfosten vorbeifliegt.

28 Die Dortmunder kommen oftmals nicht damit zurecht, dass ihnen sofort ein Augsburger auf den Füßen steht. Neben Zagadou haben auch Witsel und Bruun Larsen immer wieder Probleme, Bälle anzunehmen und zu behaupten.

24 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Dong-won Ji

Augsburg zwingt den BVB in leichte Fehler hinein und wird dafür belohnt! Hahn setzt Zagadou unter Druck. Dieser schlägt über die Kugel und Hahn ist vorbei. Die Flanke landet bei Ji, der zunächst an Akanji scheitert, im zweiten Versuch aber einnetzt.

21 Nach einem Freistoß von der rechten Seite kommt Manuel Akanji in der Mitte recht ungestört zum Kopfball. Der Schweizer befindet sich jedoch in Rückenlage und so ist der Versuch keine Gefahr für Kobel.

18 Für den Linksverteidiger ist nun Teigl mit von der Partie und scheint diesen Posten vorerst zu übernehmen. Kurz drauf stellt sich jedoch heraus, dass Max eine Position weiter nach hinten rutscht und Teigl im Mittelfeld zu finden ist.

17 Einwechslung bei FC Augsburg -> Georg Teigl

17 Auswechslung bei FC Augsburg -> Kostas Stafylidis

17 Das sieht nicht gut aus! Stafylidis sitzt auf dem Rasen und hält sich den Oberschenkel. Die Gastgeber müssen hier wohl wechseln.

14 Nach einem Fehler von Witsel kommt Max von der halblinken Seite zum Abschluss. Bürki fängt das Leder jedoch ab und leitet einen tollen Konter ein, an dessen Ende Hakimi den freien Sancho findet. Dessen Abschluss wird im letzten Moment von Danso geblockt.

10 Augsburg beginnt hier sehr mutig! Die Fuggerstädter versuchen das Kombinationsspiel der Gäste im Keim zu ersticken und pressen früh. Schon mehrmals konnten sie sich dadurch den Ballbesitz sichern, wenn Dortmund es jedoch schafft, die erste Reihe zu überspielen, wird es gefährlich.

7 Zagadou findet nun Götze, der sich dreht und sofort Bruun Larsen auf die Reihe schickt. Der Däne zieht zur Grundlinie und findet in der Mitte Reus, der das Leder nicht optimal annimmt und so an Kobel scheitert. Da war mehr drin für die Gäste!

4 Glück für den BVB und vor allem für Dan-Axel Zagadou! Der Franzose wird angelaufen und verliert die Kugel. Der Ball trudelt zu Ji, der frei durch ist und vom Innenverteidiger gelegt wird. Der Piff von Stieler kommt, allerdings hatte sich Ji im Abseits befunden, als Zagadou die Kugel vom Fuß gespitzelt worden war.

3 Die erste kleinere Chance geht auf das Konto der Schwarz-Gelben. Nach einem Patzer von Danso hat Götze die Chance, muss aber abbrechen, weil kein Mitspieler schnell genug nachgerückt war.

1 Auf geht's! Der FC Augsburg hat Anstoß und packt direkt mal eine verrückte Variante aus. Die Gastgeber feuern die Kugel nahe der Eckefahne ins Aus. Gebracht hat es nichts!

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften treffen am heutigen Abend zum 17. Mal aufeinander. Zehn der bisherigen 16 Spiele gingen an den BVB, nur einmal ging Augsburg als Sieger vom Rasen. Schiedsrichter heute ist Tobias Stieler, der von Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann unterstützt wird.

Nach drei Unentschieden in Serie gab es für die Dortmunder in der vergangenen Woche wieder einen Dreier zu bejubeln für die Schwarz-Gelben. Gegen ein starkes Bayern Leverkusen setzten sich die Westfalen mit 3:2 durch. Damit konnte man den Drei-Punkte-Vorsprung vor den Bayern halten. Dies dürfte, auch wenn die Verantwortlichen sich in Understatement flüchten, enorm wichtig gewesen sein.

Der Form von damals rennt der FCA aktuell allerdings hinterher. Erst in der Vorwoche setzte es mit einem 1:5 beim SC Freiburg eine ganz empfindliche Klatsche gegen ein Team, welches normalerweise auf Augenhöhe zu finden ist. Es war bereits die fünfte Niederlage im sechsten Bundesligaspiel des Jahres. Ob gerade heute gegen den wiedererstarkten BVB der Bock umgestoßen werden kann, bleibt abzuwarten.

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Mannschaften eines der spektakulärsten Spiele der Saison. Augsburg verlangte dem Spitzenreiter in Dortmund alles ab und ging gleich zwei Mal in Führung. Zwanzig Minuten vor dem Ende erzielten die Fuggerstädter das 1:2, ehe Dortmund dieses noch in ein 3:2 drehten. Es wurde jedoch noch verrückter, denn nun war es Augsburg, das den Ausgleich schaffte. Paco Alcacer, seines Zeichens dreifacher Torschütze in diesem Spiel versenkte mit dem Schlusspfiff dann einen Freistoß zum 4:3-Endstand.

Auf Seiten der Augsburger belässt es Trainer Manuel Baum trotz der 1:5-Pleite in Freiburg bei zwei Wechseln. Für den gesperrten Oxford ist heute Kevin Danso mit von der Partie. Zudem kehrt Andre Hahn nach Verletzung zurück in die Startelf und ersetzt Sergio Córdova im Angriff.

Lange haben die BVB-Fans gehofft, nun haben sie Gewissheit: Der Kapitän kehrt zurück! Marco Reus, der unter der Woche wieder mit der Mannschaft trainierte steht in der Startelf. Hinspiel-Held Alcácer muss für ihn weichen. Götze rückt von der 10 also wieder in die Sturmspitze.