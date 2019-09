Holländer unter Druck

Herzlich willkommen zum 5. Spieltag in Gruppe G der EURO-Qualifikation zum Spiel Österreich gegen Lettland.



Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen konnte die ÖFB-Auswahl im Rennen um die begehrten EURO-Tickets bleiben. Nach vier gespielten Runden liegt die Truppe von Franco Foda zwar nur zwei Zähler hinter Rang zwei und Israel, allerdings bereits sechs hinter Spitzenreiter Polen. Dementsprechend muss heute gegen Lettland bereits der nächste volle Erfolg her, wenn man um den Gruppensieg noch ein Wörtchen mitreden möchte. Dies weiß auch der Teamchef: "Wenn man zur EM 2020 will, muss man seine Heimspiele gewinnen. Und wir werden alles daran setzen."



Zudem geht es mit Lettland gegen ein Team, das abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe G liegt. In vier Spielen konnten die Letten nicht nur keinen einzigen Zähler holen, sondern sehen sich auch mit einem Torverhältnis von 1:13 konfrontiert.

.

Anpfiff in Salzburg ist um 20.45 Uhr.

90 Fazit:

Nach einer hitzigen Schlussphase in Bukarest gewinnt Spanien unterm Strich verdient mit 2:1 in Rumänien und kann damit die perfekte Bilanz in der Qualifikation bewahren. Über 60 Minuten waren die Gäste aus Spanien eindeutig die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Roberto Moreno spielte einen super Fußball, vor allem in der ersten Hälfte. Dort ließen sie die Rumänen überhaupt nicht ins Spiel kommen und erzielten nach mehreren vom Keeper Ciprian Tătăruşanu gehaltenen Schüssen in der 29. Spielminute den Führungstreffer durch Sergio Ramos. Nach dem Pausentee ging die Partie so weiter, wie sie aufgehört hatte: Spanien überrannte die rumänische Abwehr und konnte durch den schön herausgespielten Treffer von Paco Alcácer erst einmal Ruhe in der Arena schaffen. Nach einer Stunde kamen die Rumänen dann aus dem Nichts zurück ins Spiel, weil der eingewechselte Florin Andone per Kopf einnetzte. Die Schlussphase wurde nochmal hitzig. Llorente sah wegen einer angeblichen Notbremse die Rote Karte. Am Ende zitterte die Furia Roja den Sieg über die Ziellinie, auch weil George Pușcaș in der Nachspielzeit eine Riesen-Chance vergab.

90 Spielfazit:

Am Ende heißt es 1:1 Unentschieden zwischen Irland und der Schweiz im EM-Qualifikationsspiel. Die Marschroute der Gastgeber sah heute so aus: Verteidigen, rigoros verteidigen. Das klappte über weite Strecken sehr gut und stellt die Eidgenossen vor große Probleme im Angriff, weil die Anspielstationen fehlten. Hinzu kam noch eine gewisse Ungenauigkeit im Schweizer Spiel, wodurch viele Angriff schon vor dem Tor scheiterten. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe der vermeintlich erlösende Treffer fiel. Fabian Schär netzt nach Embolos Vorlage und brach den irischen Abwehrriegel. Jedoch schlugen die Boys in Green kurz vor Schluss durch McGoldricks Kopfball zurück (85.) und sicherten sich noch einen Punkt. Irland bleibt auch im fünften Qualispiel ungeschlagen und ist weiterhin Tabellenführer. Die Schweiz ist trotz des einen Zählers ein Verlierer, denn Dänemark gewinnt gegen Gibraltar und kann sich von der Nati absetzen, die Dritter ist. Am Sonntag empfängt die Schweiz dann Gibraltar, Irland muss erst im Oktober wieder ran auf dem Weg zur EM 2020.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Fabian Schär (Schweiz)

Das Foul von Duffy regt Schär so sehr auf, dass er sich den Iren vorknöpft und mit ihm Stirn an Stirn geht. Der Schiedsrichter löst die Situation auf und verwarnt den Schweizer ebenfalls.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Shane Duffy (Irland)

Ein Freistoß segelt weit in den Sechzehner und Sommer schnappt sich den Ball aus der Luft. Duffy springt ebenfalls in die Flanke, räumt dabei aber den Keeper unnötigerweise um.

90 Gelbe Karte für Kepa (Spanien)

Der Keeper nochmal mit einem Zeitspiel beim Abstoß.

90 Fast der Ausgleich! Ianis Hagi flankt von rechts außen hoch in den Fünfmeterraum, wo sich George Pușcaș durchsetzt und das Leder wuchtig aufs Tor köpft. Kepa hält den Ball mit einer Riesen-Parade! Auch der Nachschuss aus spitzem Winkel sitzt nicht.

90 Einwechslung bei Schweiz: Edimilson Fernandes

90 Auswechslung bei Schweiz: Kevin Mbabu

90 Drei Minuten der Nachspielzeit sind rum. Die Nati drängt auf die erneute Führung, doch Irland macht das, was es die ganze Zeit über gemacht hat: Sie stehen am eigenen Sechzehner.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Einwechslung bei Irland: Alan Browne

90 Auswechslung bei Irland: David McGoldrick

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Entlastung und Zeitgewinn für Spanien: Es gibt einen Eckball, den die Gäste natürlich kurz ausführen, um dann wieder hinten herum zu spielen.

90 Gelbe Karte für Alan Judge (Irland)

An der Seitenlinie holt er Zakaria von den Beinen und stoppt auf diese Weise einen Schweizer Angriff.

90 Einwechslung bei Schweiz: Admir Mehmedi

90 Auswechslung bei Schweiz: Remo Freuler

88 Die Iberer halten die Kugel nun lange in den eigenen Reihen und wollen den knappen Vorsprung irgendwie über die Zeit retten.

89 Die letzten Minuten laufen. Mbabu versucht es noch einmal mit einer Flanke von der rechten Seite, die aber von Stevens geblockt wird.

85 Roberto Moreno reagiert auf den Platzverweis und bringt für Paco Alcácer mit Mario Hermoso einen frischen Innenverteidiger.

84 Einwechslung bei Spanien: Mario Hermoso

84 Auswechslung bei Spanien: Paco Alcácer

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Hatem Abd Elhamed (Israel)

90 Auswechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

90 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Evangelos Pavlidis (Griechenland)

90 Spielende

90 Spielende

84 Die Gäste drehen jetzt bei der Ausführung einer Ecke an der Uhr. Sie wissen: Es kann nochmal eng werden!

86 Einwechslung bei Schweiz: Albian Ajeti

86 Auswechslung bei Schweiz: Breel Embolo

89 Gelbe Karte für Manor Solomon (Israel)

89 Tor für Bosnien-Herzegowina, 5:0 durch Amer Gojak

85 Tooor für Irland, 1:1 durch David McGoldrick

Irland gleicht aus! McCleans Flanke von der linken Seite wird von Mbabu abgefälscht und gerät so zu einer Bogenlampe, die sich in den Sechzehner senkt. David McGoldrick behauptet sich im Luftduell gegen Akanji und drückt den Ball wuchtig in die Maschen.

84 Nach einer irisichen Ecke ist Embolo mal wieder derjenige, der den Konter anführt. Er legt sich den Ball an zwei Spielern vorbei und will hinterhersprinten. Einer von den beiden ist mit McClean aber der schnellste Ire, der den Angriff unterbindet.

81 Die Spanier verstehen die Welt nicht mehr, aber es gibt den Freistoß aus zentraler Position. Ianis Hagi übernimmt Verantwortung, haut das Leder aber in die Mauer.

87 Auswechslung bei Finnland -> Jasse Tuominen

87 Einwechslung bei Finnland -> Fredrik Jensen

87 Tor für Bosnien-Herzegowina, 4:0 durch Edin Višća

82 Einwechslung bei Irland: Scott Hogan

82 Auswechslung bei Irland: Conor Hourihane

85 Auswechslung bei Finnland -> Teemu Pukki

85 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Karjalainen

85 Tor für Bosnien-Herzegowina, 3:0 durch Edin Džeko

85 Auswechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wieser

85 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

79 Rote Karte für Llorente (Spanien)

Llorente muss den Platz verlassen, weil er George Pușcaș als letzter Mann, kurz vor dem eigenen Strafraum, zu Fall bringt. Eine harte Entscheidung vom Referee, weil Llorente vor allem den Ball trifft.

79 Es hat sehr lange gedauert, aber die Eidgenossen haben es nun geschafft, das irische Bollwerk zu durchbrechen. Damit verbuchen sie momentan drei Punkte und können den Abstand auf die Boys in Green verkürzen.

77 Zweiter Wechsel bei den Spaniern: Der starke Dani Ceballos wird im Mittelfeld ersetzt von Pablo Sarabia.

83 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Enis Bardhi

83 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Stefan Spirovski

83 Auswechslung bei Gibraltar -> Jack Sergeant

83 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Jolley

83 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Miralem Pjanić

83 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Stjepan Lončar

77 Einwechslung bei Spanien: Pablo Sarabia

77 Auswechslung bei Spanien: Dani Ceballos

76 Gelbe Karte für Saúl (Spanien)



75 Das Team von Trainer Robert Moreno hat alles unter Kontrolle und lässt in der Offensive das Spielgerät geschickt laufen.

80 Tor für Bosnien-Herzegowina, 2:0 durch Andreas Malin (Eigentor)

76 Gelbe Karte für Kevin Mbabu (Schweiz)

Der Wolfsburger trifft McClean am Knie und holt sich die Verwarnung ab.

72 Beide Trainer wechseln jeweils ein Mal: Rumäniens Coach bringt den Mainzer Alexandru Maxim, während bei Spanien Flügelspieler Mikel Oyarzabal das Grün betritt.

78 Tor für Dänemark, 0:6 durch Christian Gytkjær

74 Tooor für Schweiz, 0:1 durch Fabian Schär

Da ist das Tor! Embolo fungiert am Elfmeterpunkt als Wandspieler und legt den Ball ab für den aus der Tiefe kommenden Schär. Der Verteidiger von Newcastle United nimmt die Vorlage direkt und legt die Kugel platziert und mit Druck unten rechts ins Netz.

72 Einwechslung bei Rumänien: Alexandru Maxim

77 Auswechslung bei Dänemark -> Thomas Delaney

77 Einwechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

77 Auswechslung bei Malta -> Jake Grech

77 Einwechslung bei Malta -> Alfred Effiong

72 Auswechslung bei Rumänien: Ciprian Deac

71 Einwechslung bei Spanien: Mikel Oyarzabal

71 Auswechslung bei Spanien: Rodrigo

76 Auswechslung bei Griechenland -> Efthimios Koulouris

76 Einwechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

76 Auswechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

76 Einwechslung bei Norwegen -> Mathias Normann

76 Gelbe Karte für Aron Sele (Liechtenstein)

76 Auswechslung bei Färöer -> Brandur Hendriksson

76 Einwechslung bei Färöer -> Meinhard Olsen

71 Embolo jagt einem Einwurf nach und geht an Duffy vorbei. Dabei trifft er den Iren unglücklich und schickt ihn zu Boden. Zum Abschluss kommt die Aktion nicht, Keeper Randolph kommt entgegen und schlägt das Leder weg.

75 Auswechslung bei Israel -> Munas Dabbur

75 Einwechslung bei Israel -> Tomer Hemed

75 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

75 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Aleksandar Trajkovski

69 Die Gäste wollen den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellen und holt den nächsten Eckball heraus. Die Hereingabe von Fabián Ruiz wird nicht gefährlich.

74 Auswechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

74 Einwechslung bei Liechtenstein -> Aron Sele

73 Tor für Dänemark, 0:5 durch Christian Gytkjær

73 Auswechslung bei Schweden -> Sam Larsson

73 Einwechslung bei Schweden -> Jimmy Durmaz

68 Von den Iren kommt in der zweiten Hälfte bisher noch weniger als vor dem Seitenwechsel. Die Boys in Green sind noch kein einziges Mal vor Sommer aufgetaucht.

72 Gelbe Karte für Glen Kamara (Finnland)

65 Florin Andone macht weiterhin Alarm und holt einen Eckball heraus. Ianis Hagi flankt das Leder hoch in die Mitte, wo George Pușcaș sich durchsetzt und den Ball aber mit dem Kopf nicht mehr drücken kann. Der spanische Torwart Kepa kann ihn sicher aufnehmen.

64 Können die Hausherren den Schwung des Anschlusstreffers in die letzte halbe Stunde mitnehmen?

70 Auswechslung bei Griechenland -> Vasilios Torosidis

70 Einwechslung bei Griechenland -> Michalis Bakakis

65 Nächster Abschluss, aber wieder nicht aufs Tor. Haris Seferović legt durch den kompletten Strafraum quer zum aufgerückten Mbabu. Der Neu-Wolfsburger trifft den Ball nicht richtig und drischt ihn meilenweit über das Gehäuse.

69 Tor für Dänemark, 0:4 durch Thomas Delaney

69 Gelbe Karte für Martin Büchel (Liechtenstein)

69 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

69 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Goran Pandev

63 Einwechslung bei Rumänien: Ianis Hagi

63 Auswechslung bei Rumänien: Nicolae Stanciu

62 Die beste Chance der bisherigen Partie endet mit einem wegrutschenden Embolo: Nach mehreren Pässen steckt Seferović im Sechzehner in den freien Raum und Embolo kann aus neun Metern zum Schuss ausholen. Dann verlässt ihn aber die Balance und er stolpert das Leder ins Aus.

66 Auswechslung bei Norwegen -> Erling Håland

66 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

66 Gelbe Karte für Dimitrios Pelkas (Griechenland)

60 Tooor für Rumänien, 1:2 durch Florin Andone

Aus dem Nichts erzielt Rumänien den Anschlusstreffer! George Pușcaș macht eine hohe Flanke nochmal gefährlich, weil er per Kopf ablegt auf den in der Mitte stehenden Florin Andone. Der gerade eingewechselte Stürmer köpft das Leder per Aufsetzer ins rechte untere Eck ein.

64 Tor für Nordmazedonien, 1:1 durch Arijan Ademi

64 Auswechslung bei Malta -> Paul Fenech

64 Einwechslung bei Malta -> Jean Farrugia

64 Auswechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

64 Einwechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wolfinger

63 Auswechslung bei Dänemark -> Yussuf Poulsen

63 Einwechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

63 Auswechslung bei Dänemark -> Simon Kjær

63 Einwechslung bei Dänemark -> Mathias Jørgensen

63 Auswechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

63 Einwechslung bei Färöer -> Jóannes Bjartalíð

63 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

63 Einwechslung bei Schweden -> Gustav Svensson

59 Erster Wechsel des Spiels: Irlands Robinson konnte nicht viel bewirken und geht runter. Neu dabei ist Alan Judge vom englischen Drittligisten Ipswich Town.

57 Genau deshalb kommt jetzt für den unauffälligen Claudiu Keșerü der Stürmer Florin Andone neu auf den Platz.

58 Einwechslung bei Irland: Alan Judge

58 Auswechslung bei Irland: Callum Robinson

56 Einwechslung bei Rumänien: Florin Andone

56 Auswechslung bei Rumänien: Claudiu Keșerü

56 Pure Dominanz der Iberer. Gerade in der Defensive werden die Gäste von den Rumänen kaum geprüft.

56 Xhaka sucht Akanji mit einem Freistoß, erreicht den Dortmunder Verteidiger aber nicht. Dieser wird im Sechzehner von mehreren Gegenspieler bearbeitet und beschwert sich im Nachhinein über ein Halten.

60 Auswechslung bei Griechenland -> Dimitrios Kolovos

60 Einwechslung bei Griechenland -> Dimitrios Pelkas

60 Auswechslung bei Israel -> Omri Ben Harush

60 Einwechslung bei Israel -> Biram Kayal

53 Jesús Navas weiterhin mit viel Offensivdrang auf seiner rechten Außenbahn. Diesmal probiert er es selbst, indem er aus 15 Metern auf den Kasten schießt. Der Ball verfehlt sein Ziel.

58 Auswechslung bei Norwegen -> Joshua King

58 Einwechslung bei Norwegen -> Bjørn Johnsen

53 Breel Embolo läuft im Konter allen davon und will dann nach links rüberlegen zu Seferović. Dabei gerät der Gladbacher aber ins Stolpern und verliert den Ball. So wird das nichts bei der Schweiz, wenn selbst solche Chancen nicht zu Ende gebracht werden.

57 Gelbe Karte für Tim Sparv (Finnland)

50 Kommt Rumänien nach diesem herben Rückschlag noch zurück? Im Moment ist Spanien dem dritten Tor näher, als die Heimelf dem Ersten.

51 Wenn es im Zusammenspiel nicht klappt, dann halt allein: Schär marschiert durch die Mitte und kommt bei 20 Metern Torentfernung zum Schuss. Er trifft den Ball nicht richtig und er zieht mit Drall vom Kasten weg auf die Tribüne.

55 Tor für Israel, 1:0 durch Eran Zahavy

55 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Deni Milošević

55 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

49 Die Boys in Green machen damit weiter, dass sie kompakt hinter dem Ball stehen, jetzt allerdings etwas höher im Feld. Auch so findet die Schweiz keinen effektiven Weg in die gefährliche Zone.

47 Tooor für Spanien, 0:2 durch Paco Alcácer

Eiskalt schlagen die Gäste zu: Dani Ceballos wird am gegnerischen 16-er nicht angegriffen und kann deshalb einen genialen Steckpass auf den startenden Jordi Alba spielen. Der aufgerückte Linksverteidiger spielt direkt weiter in die Mitte zu Paco Alcácer, der aus ein paar Metern nur noch den Ball über die Linie schieben muss. Super gespielt!

52 Tor für Finnland, 1:0 durch Teemu Pukki

46 Es geht weiter im Nationalstadion von Bukarest!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

50 Tor für Dänemark, 0:3 durch Christian Eriksen

50 Gelbe Karte für Andrew Hernandez (Gibraltar)

46 Weiter geht's! Irland stößt zur zweiten Hälfte an.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Gibraltar -> Ethan Britto

46 Einwechslung bei Gibraltar -> Alain Pons

46 Auswechslung bei Gibraltar -> Louie Annesley

46 Einwechslung bei Gibraltar -> Erin Barnett

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Schweden -> Mikael Lustig

46 Einwechslung bei Schweden -> Emil Krafth

46 Auswechslung bei Färöer -> René Joensen

46 Einwechslung bei Färöer -> Heini Vatnsdal

45 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Deniz Aytekin pfeift die erste Halbzeit ab! Spanien führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Rumänien. Die "Furia Roja" stand sehr offensiv, übte viel Druck auf den Gegner aus und erspielte sich dann durch schnelles und schnörkelloses Direktpassspiel viele gute Chancen heraus. Allein Paco Alcácer hatte gleich zu Beginn mehrere Chancen früh das 1:0 zu machen. Doch nicht nur er, auch viele seiner Mitspieler, scheiterten am herausragenden rumänischen Torwart Ciprian Tătăruşanu. Bezeichnend, dass die Spanier einen Elfmeter brauchten, um den Keeper zu bezwingen. Sergio Ramos erzielte in der 31. Minute vom Punkt sicher das verdiente 1:0. Rumänien wurde bis auf ein paar vereinzelte Konterchancen nicht vor dem Tor der Spanier aktiv.

45 Halbzeitfazit:

Ein aus Schweizer Sicht sehr zäher Durchgang geht zu Ende. Im Qualifikationsspiel gegen Irland sind noch keine Tore gefallen, was zwei Gründe hat: Einmal sind die Boys in Green unheimlich defensiv eingestellt und mauern den eigenen Sechzehner zu, auf der anderen Seite fehlt es der Nati an Präzision und Spielidee. Nicht nur einmal lief der Ball am Mitspieler vorbei. Höchstwahrscheinlich wird es in der zweiten Hälfte nicht anders laufen: Irland verteidigt und die Schweiz muss sich was einfallen lassen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 George Pușcaș startet einen Konter und ist auf links allein auf weiter Flur. Trotzdem bekommt er den Ball zum in der Mitte mitlaufenden Nicolae Stanciu. Dieser bleibt dann aber mit einem überhasteten Dribbling an der spanischen Viererkette hängen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Irland hat da deutlich mehr Platz. McGoldrick geht an Schär vorbei und legt den Ball von rechts in die Mitte. Dort verpasst Robinson nur knapp und rutscht an der Flanke vorbei.

43 Über links, über rechts oder durch die Mitte: Es gibt einfach kein Durchkommen für die Schweiz. Die Spieler schieben sich das Leder in Handball-Manier hin und her, ohne Raumgewinn und ohne eine Lücke zu finden.

41 Mutig: Nicolae Stanciu probiert es bei einem Freistoß aus der eigenen Hälfte mit einem Direktschuss auf das spanische Tor. Die Kugel fliegt fast auf Höhe der Eckfahne über die Grundlinie.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Dimitrios Kourbelis (Griechenland)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Norwegen, 2:0 durch Joshua King

45 Gelbe Karte für Kyrian Nwoko (Malta)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

38 Das Duell zwischen Spanien und Ciprian Tătăruşanu spitzt sich zu: Die Gäste spielen einen Angriff per One-Touch-Fußball schnell aus. Jesús Navas spielt den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Paco Alcácer so langsam am rumänischen Torwart verzweifelt. Dieser pariert wieder einen wuchtigen Schuss reflexartig und lenkt das Spielgerät über die Querlatte.

40 Zakaria fährt im Zweikampf den Arm nach hinten aus und trifft Robinson im Gesicht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß, aber Xhaka möchte mit ihm noch ein paar Wörtchen wechseln.

42 Gelbe Karte für Simon Kjær (Dänemark)

41 Tor für Schweden, 0:4 durch Robin Quaison

37 Fast die Führung! Eine Flanke von der linken Seite prallt von einem irischen Körper zu Seferović, der nun frei vor dem Tor ist. Er hat einen spitzen Winkel, bringt den Ball aber trotzdem aufs kurze Eck. Dort macht Randolph die Lücke zu und pariert.

35 Die Partie beruhigt sich wieder etwas. Spanien hat weiterhin alles unter Kontrolle und erzielt dann fast den zweiten Treffer! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld von Ceballos kann Rodrigo direkt aus zehn Metern auf den Kasten schießen. Doch Rumäniens Keeper wehrt das Leder zur Seite ab.

39 Gelbe Karte für Vasilios Torosidis (Griechenland)

35 David McGoldrick kommt nach einer Kombination aus 16 Metern zum Schuss. Er zieht aber zu überhastet ab, trifft den Ball nicht richtig und Yann Sommer kann ihn sicher aufnehmen.

33 Sergio Ramos wird lautstark von weiten Teilen des Stadions ausgebuht. Ob das den abgebrühten Verteidiger noch beeinflusst?

32 Das Angriffsspiel der Eidgenossen ist viel zu ungenau. Nicht zum ersten Mal scheitert ein Konter daran, dass Pässe nicht ankommen und im Rücken des in die Tiefe startenden Stürmers landen.

31 Gelbe Karte für Răzvan Marin (Rumänien)

Der Mittelfeldmann bringt Dani Ceballos zu Fall und sieht die nächste Verwarnung.

34 Tor für Dänemark, 0:2 durch Christian Eriksen

33 Tor für Norwegen, 1:0 durch Sander Berge

30 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Spanien)

Direkt nach dem Tor sieht Ramos den Gelben Karton. Wahrscheinlich aufgrund des provokanten Jubels nach dem Elfmetertreffer.

32 Gelbe Karte für Joshua King (Norwegen)

29 Bei der folgenden Ecke zeigt Keeper Randolph Schwächen und lässt den Ball aus den Handschuhen rutschen. Die Schweiz kann davon aber nicht profitieren und Schär haut den Nachschuss drüber.

29 Tooor für Spanien, 0:1 durch Sergio Ramos

Spanien geht in Führung! Der Kapitän verzögert kurz und schließt dann souverän ins rechte untere Eck ab.

27 Fabian Schär marschiert aus der Abwehr mit nach vorne und wird etwa 30 Meter vor dem Tor von Whelan gelegt. Es gibt Freistoß für die Schweiz, den Xhaka direkt schießt. Der Ball zieht nach rechts, aber aufgrund eines irischen Kontaktes am Kasten vorbei.

27 Elfmeter für Spanien! Ciprian Deac tritt Dani Ceballos ungeschickt auf die Füße.

26 Ciprian Deac und Nicolae Stanciu wirbeln auf der rechten Seite. Stanciu verliert am Ende den Ball, weil die Spanier dem Dribbler eng auf den Füßen stehen.

28 Gelbe Karte für Atli Gregersen (Färöer)

24 Irland zieht sich ganz tief in die eigene Hälfte zurück und riegelt so den Strafraum ab. Der Weg durch die Mitte ist zu für die Schweiz, es bleiben nur die Außenbahnen.

25 Fast alle Feldspieler stehen in der Hälfte Rumäniens. Noch steht die Fünferkette der Tricolorii einigermaßen sicher.

23 Auffällig bei den Spaniern: Die Außenverteidiger der Viererkette schieben sehr hoch und spielen eher als Außenstürmer, sodass sich Fabián Ruiz und Saúl auf die Halbpositionen fallen lassen. Diese bedienen dann die Offensivkräfte mit geschickten Steilpässen.

25 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Toni Šunjić

25 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Marko Mihojević

21 Freuler hat im Konter die Chance, zu Embolo durchzustecken. Er bekommt den Pass von der rechten Seite, aber zu ungenau. Der Ball kommt nicht beim startenden Gladbacher an.

23 Tor für Schweden, 0:3 durch Victor Lindelöf

20 Die Furia Roja ist in der Anfangsphase meistens den einen Schritt schneller in den Zweikämpfen und kann sich so immer wieder gefährliche Chancen herausspielen. Die Heimelf kann sich beim eigenen Keeper bedanken, dass es noch 0:0 steht.

18 Wieder ist Embolo der Zielspieler der Schweizer, aber erneut steht ihm ein Ire auf den Füßen. Er kann die Flanke aus dem linken Halbfeld nicht verarbeiten und sich zum Schuss aufdrehen.

17 Nicolae Stanciu tritt an, schlenzt die Kugel allerdings gute zehn Meter über den Kasten.

20 Auswechslung bei Malta -> Zach Muscat

20 Einwechslung bei Malta -> Ferdinando Apap

16 Entlastung für die Hausherren: George Pușcaș holt einen Freistoß heraus - ca. 30 Meter vor dem gegnerischen Tor.

13 Spanien macht offensiv Druck! Jesús Navas zieht locker an Alin Toşca vorbei und flankt dann hoch auf den zweiten Pfosten. Dort kommt sein Kollege Jordi Alba angerauscht, der das Leder per Volley aus spitzem Winkel ins kurze Eck schiebt. Torwart Ciprian Tătăruşanu pariert diesmal mit dem Fuß.

15 Gelbe Karte für Enda Stevens (Irland)

Der Außenverteidiger von Sheffield United geht mit hohem Bein in den Zweikampf. Er trifft Mbabu an der Schulter und ist nun für die nächste Partie gesperrt.

13 Erste Chance für die Hausherren: McClean zieht von links in die Mitte, kann den Ball jedoch nicht aufs Tor bringen. Beim Ausholen zum Schuss setzt Mbabu das Tackling und verteidigt so die Szene.

11 Der immer noch flinke Jesús Navas holt den Eckball für die Gäste heraus. Fabián Ruiz bringt diesen hoch auf den zweiten Pfosten, wo Sergio Ramos frei aus wenigen Metern auf das Tor köpfen kann. Und wieder ist es Ciprian Tătăruşanu, der mit einer guten Parade das 0:1 verhindert.

15 Tor für Schweden, 0:2 durch Alexander Isak

12 Nach einem langen Einwurf nimmt Embolo den Ball auf und will im Alleingang zum Tor ziehen. Dafür muss er zwischen zwei Iren hindurchschlüpfen und bleibt hängen.

10 Schon wieder werden die Grünen überlaufen, schaffen es aber dennoch, zu verteidigen. Ricardo Rodríguez sieht keine Anspielstation und muss selbst schießen. Es gibt Ecke für die Schweiz.

9 Noch kommt Rumänien kaum durch die aggressiv pressende Hintermannschaft Spaniens. Vlad Chiricheş probiert es mit einem Fernschuss aus über 30 Metern, doch der Versuch geht weit über den Querbalken.

12 Tor für Schweden, 0:1 durch Alexander Isak

6 Wieder ist Paco Alcácer frei durch! Den super Steilpass von Fabián Ruiz über das halbe Spielfeld kann Paco Alcácer unter Kontrolle bringen und dann wuchtig flach in Richtung unteres Eck schießen. Keeper Ciprian Tătăruşanu verhindert aber mit einer Glanzparade die Gäste-Führung und fischt den Ball aus dem Eck.

11 Tor für Bosnien-Herzegowina, 1:0 durch Amer Gojak

7 Irland presst läuft relativ früh an, aber die Schweizer Abwehr kann sich gut befreien. Dann ist im Mittelfeld und auf der Außenbahn viel Platz. Mbabu nutzt ihn, geht nach vorne und flankt zur Mitte. Dort wird Embolo von Duffy am Abschluss gehindert.

5 George Pușcaș initiiert einen solchen Konter, indem er auf rechts außen gleich mehrere Gegenspieler stehenlässt. Von der Grundlinie aus legt er quer in den Rückraum, doch er findet keinen Mitspieler.

4 Nach der dicken Chance in der ersten Minute spielen die Spanier ihren klassischen Ballbesitzfußball. Rumänien steht tief und wartet auf Konter.

7 Gelbe Karte für Boban Nikolov (Nordmazedonien)

4 Der erste Schwall an Aktionen nach vorne gehört den Gästen. Embolo verspielt aber an der Sechzehnerkante den Ball beim Doppelpass.

6 Tor für Dänemark, 0:1 durch Robert Skov

1 Fast das Blitz-Tor für Spanien! Jesús Navas steckt klasse durch auf den startenden Paco Alcácer. Der Stürmer läuft frei auf das gegnerische Tor zu, scheitert dann aber mit einem Flachschuss aus wenigen Metern am Keeper.

1 Mit etwas Verspätung geht es los! Die Rumänen sind in gelben Trikots unterwegs, während die Gäste aus Spanien in Rot gekleidet sind.

1 Spielbeginn

1 Jetzt aber! Die Schweiz in weißen Trikots und roten Hosen hat den Anstoß. Irland spielt in grünen Shirts.

1 Spielbeginn

Bevor der Ball dann nun wirklich rollt, gibt es noch eine Gedenkminute im Stadion. Sie gilt drei verstorbenen irischen Fans, unter anderem dem 15-jährigen Jungspieler Mikey Leddy, der bei einem Unfall auf Lanzarote ums Leben kam.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Das Spiel im gut besuchten Nationalstadion von Bukarest leitet ein Bekannter aus der Bundesliga: Deniz Aytekin, der seit 2011 FIFA-Schiedsrichter ist, wird heute von seinen Assistenten Eduard Beitinger und Rafael Foltyn an den Seitenlinien unterstützt.

Angeführt vom spanischen Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande kommen die Mannschaften auf den Rasen und stellen sich für die Nationalhymnen auf. Bevor die Musik losgeht, schüttelt der irische Präsident Michael D. Higgins allen Spielern und Einlaufkindern die Hand. Als er durch ist, ertönt erst der Schweizerpsalm und dann das irische Soldatenlied, "Amhrán na bhFiann" in der Landessprache.

Bei den Spaniern kommt der Dortmunder Paco Alcácer zu seiner langersehnten Rückkehr in die Nationalmannschaft und darf gleich mal von Beginn an spielen. Seinen Bundesliga-Kollegen Thiago vom FC Bayern lässt Coach Robert Moreno erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Etwas überraschend besetzt Routinier Jesus Navas anstelle von Dani Carvajal die rechte Abwehrposition.

Rumäniens Trainer Cosmin Contra kann im Gegensatz zum letzten Quali-Spiel im Juni wieder auf seinen Kapitän Vlad Chiricheş vom SSC Neapel bauen. Auch Routinier und Knipser Claudio Keseru ist von Beginn an dabei. In fünf Qualifikationsspielen netzte der 32-Jährige fünf Mal ein. Gemeinsam mit dem 23-jährigen George Puscas, der auch schon drei Tore erzielen konnte, soll er die Defensive der Spanier beschäftigen.

Die Nati feiert heute ein Jubiläum: Zum 800. Mal wird die Schweiz ein Fußball-Länderspiel bestreiten. Das allererste fand vor vor 114 Jahren im Februar 1905 gegen Frankreich statt. Es endete vor 500 Zuschauern im Pariser Prinzenpark mit einem 1:0-Sieg für Les Bleus. Seitdem gab es 278 Siege für den SFV und 1163 Mal traf ein Schweizer Stürmer ins gegnerische Netz. Gibt es heute einen Erfolg zum Jubeltag?

Bei den Rumänen sind die Aussichten, trotz eines zweiten Platzes in der Gruppe, auf dem zweiten Blick nicht ganz so rosig. Denn mit den punktgleichen Schweden und den zwei Punkte dahinter liegenden Norwegern stehen der "Tricolorii" gleich zwei Konkurrenten im Nacken. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Contra erkämpfte sich im Juni in Norwegen nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 und gewann ein paar Tage später souverän mit 4:0 gegen Malta. Dadurch konnten sich die Rumänen ihre beeindruckende Statistik am Leben erhalten: Nur eines der vergangenen 14 Länderspiele haben die Südost-Europäer verloren.

Bislang gab es 18 Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Irland gewann davon acht und die Schweiz fünf Stück. Das letzte Duell fand vor drei Jahren statt, ebenfalls im Aviva Stadium von Dublin. Irland gewann mit 1:0 durch einen Kopfballtreffer in der zweiten Minute. Insgesamt muss man Sagen, dass der Rasen der Hauptstadt kein guter Untergrund für die Schweiz ist: Erst einmal konnten die Eidgenossen hier gewinnen.

Einen Schritt näher an dieses große Ziel würden die Spanier gehen, wenn sie die heutige Partie in Rumänien für sich entscheiden. Dann würden die Iberer ihre bisher makellose Bilanz in der Gruppe ausbauen und den Abstand auf die zweitplatzierten Rumänen auf acht Punkte ausbauen. Mitwirken in dieser Partie dürfen womöglich seit langer Zeit auch wieder die beiden Bundesliga-Legionäre Paco Alcácer und Thiago. Gerade Alcácer musste fast ein Jahr auf eine erneute Berufung für die Furia Roja warten. Nach dem guten Saisonstart beim BVB und seinen sechs Toren, ist es nun mal wieder soweit.

Bei den Iren läuft es bisher nahezu perfekt: Zwar ist man keine Offensivmacht, aber die Ergebnisse stimmen. Gegen die eher als "Zwerge" einzustufenden Teams von Georgien und Gibraltar gab es jeweils ein knappes 1:0, aber im Endeffekt drei Punkte. Beim Gastspiel in Dänemark kam man zu einem 1:1 und kassierte dort das bisher einzige Gegentor in der Qualifikation. Das letzte Länderspiel war dann das Rückspiel gegen Gibraltar, das mit 2:0 gewonnen wurde. Irland wird heute zum Knackpunkt-Gegner für die Schweiz, die gewinnen sollte, um Anschluss zur Spitze zu halten.

Heutiger Debütant als Cheftrainer ist der noch unerfahrene Robert Moreno. Für den 41-Jährigen ist die Rolle als Cheftrainer völlig neu, da er zuvor immer nur als Co-Trainer unter Luis Enrique arbeitete. Allerdings hat Moreno bereits im März seinen damaligen Trainerkollegen vertreten und konnte dort in drei Qualifikationsspielen erste Erfahrungen in vorderster Front sammeln. Generell scheint es dem neuen Coach nicht an Selbstbewusstsein zu mangeln. Schon bei seiner Vorstellung im Juni sagte er: "Wenn möglich, wollen wir Luis ehren, in dem wir die EM gewinnen."

Dass die Schweiz im Rückstand ist, was die Anzahl der Spiele angeht, liegt daran, dass sie am Final Four der Nations League beteiligt war. Nach Niederlagen gegen Portugal und England blieb am Ende aber nur der vierte Platz. Die beiden Qualipartien wurden vor diesem kleinen Miniturnier ausgetragen: Gegen Georgien gab es einen 0:2-Sieg und gegen Dänemark ein im Fazit unglückliches 3:3 gegen die Dänen. Die Schweiz lag dort bis zur 84. Minute mit drei Tore vorne, kassierte bis zum Abpfiff aber noch die restlichen Treffer.

Trotz des großen sportlichen Stellenwertes, steht die Partie im Schatten der Trauer - vor allem auf spanischer Seite. Denn letzte Woche wurde bekannt, dass die neunjährige Tochter von Luis Enrique, dem ehemaligen Nationaltrainer der "Furia Roja", nach einer Krebserkrankung verstorben ist. Die Erkrankung war auch im Juni dieses Jahres schon der Grund, warum Enrique den Trainerposten aufgegeben hatte. In Spanien löste die Nachricht vom Tod der Tochter Trauer und Bestürzung aus. Pressekonferenzen wurden abgesagt und die Zeitung "El Mundo" schrieb von der "traurigsten Auswahl" Spaniens.

In der Gruppe D sieht es wie folgt aus: Irland hat schon vier Spiele absolviert und ist mit zehn Punkten Erster. Die Boys in Green haben dreimal gewonnen. Dahinter folgen mit einem schon recht großen Abstand von fünf, beziehungsweise sechs Punkten die Teams aus Dänemark und der Schweiz. Auch sie sind noch ohne Niederlage in der Quali. Die Nati hat allerdings auch erst zwei Partien absolviert. Vierter der Gruppe ist Georgien, auf dem letzten Platz steht Gibraltar.

Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der EM-Qualifikation! Im Spitzenduell der Gruppe F trifft Rumänien auf die spanische Nationalmannschaft. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Guten Abend! Die neue Saison ist erst ein paar Wochen alt und schon stehen die Länderspiele wieder an. In der EM-Qualifikation zum Turnier 2020 stehen sich Irland und die Schweiz gegenüber. Los geht es um 20:45 Uhr im Aviva Stadium der irischen Hauptstadt Dublin.

90 Spielende

83 Auswechslung bei Italien -> Federico Bernardeschi

83 Einwechslung bei Italien -> Kevin Lasagna

82 Auswechslung bei Armenien -> Gevorg Ghazaryan

82 Einwechslung bei Armenien -> Edgar Babayan

80 Tor für Italien, 1:3 durch Andrea Belotti

77 Tor für Italien, 1:2 durch Lorenzo Pellegrini

69 Auswechslung bei Italien -> Nicolò Barella

69 Einwechslung bei Italien -> Stefano Sensi

61 Auswechslung bei Italien -> Federico Chiesa

61 Einwechslung bei Italien -> Lorenzo Pellegrini

59 Gelbe Karte für Nicolò Barella (Italien)

57 Auswechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

57 Einwechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

57 Auswechslung bei Armenien -> Tigran Barseghyan

57 Einwechslung bei Armenien -> Sargis Adamyan

48 Gelbe Karte für Tigran Barseghyan (Armenien)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe-Rote Karte für Alexander Karapetyan (Armenien)

28 Tor für Italien, 1:1 durch Andrea Belotti

26 Gelbe Karte für Alexander Karapetyan (Armenien)

26 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (Armenien)

26 Gelbe Karte für Marco Verratti (Italien)

11 Tor für Armenien, 1:0 durch Alexander Karapetyan