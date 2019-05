Die Pflegeklasse

“Ich möchte die Pflege besser machen, menschlicher.”

Auch Brit Zirnite bringt viel Erfahrung mit in die Ausbildung: Sie hat bereits sechs Jahre als Altenpflegehelferin gearbeitet. In dieser Zeit hat sie viel erlebt - nicht nur Gutes. Brit wurde von ihrem früheren Arbeitgeber gekündigt und entschließt sich mit Mitte 40 auf eigenen Beinen stehen zu wollen: “Ich möchte die Leute gerne so pflegen, wie ich auch gepflegt werden will” Weil das in vielen EInrichtungen nicht möglich ist, will Brit sich nach der Ausbildung selbstständig machen und so ihre Ideen eines würdevollen Alterns umzusetzen. Bis dahin muss Brit erst einmal die 3-jährige Ausbildung schaffen - ein ZIel, bei dem sie von ihrem Mann unterstützt wird.