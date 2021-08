Mima-Menschen: Roland Pröh

Als 18-Jähriger hat Roland Pröh im Palast der Republik als Kellner begonnen. Heute steht an gleicher Stelle in Berlin das Humboldt-Forum. Nach vielen Arbeitsjahren in Hotels und Kreuzfahrtschiffen überall auf der Welt ist er an diesen Ort zurückgekehrt.

