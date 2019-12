"mima vor ort" in Magdeburg

Bereits am Vorabend stellt sich das ZDF im "Bürgerdialog" der Diskussion und den Fragen der Magdeburger. Bürgerinnen und Bürger sind zu beiden kostenlosen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Mittwoch, 11. Dezember 2019, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr: Bürgerdialog in der Ratsdiele, Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg Was gefällt am ZDF-Programm, was könnte besser werden? Erfassen die Medien die Lebenswirklichkeit der Menschen? Einblicke in die Berichterstattung des ZDF geben ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin"-Moderatorin Jana Pareigis, sowie Annegret Oster, Studioleiterin ZDF Sachsen-Anhalt. Sie stellen sich Fragen und Kritik der Magdeburger und laden zur offenen Diskussion ein. Moderation: Tilo Vogelsang, Chefredakteur radio SAW (Sachsen-Anhalt-Welle)