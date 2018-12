Voss-Tecklenburg schaut gerne über den Tellerrand hinaus. Für ihren Schweizer Verbandsjob nahm sie sich eine Wohnung in Aargau, die sie kürzlich erst aufgelöst hat. Ihr neuer (und alter) Lebensmittelpunkt wird Straelen am Niederrhein sein, nahe an der Grenze zu den Niederlanden. Seit einigen Tagen hält sie sich in Frankfurt auf, um sich den DFB-Mitarbeitern vorzustellen. Auch an der internen Trainertagung mit Verantwortlichen aus dem Männer- und Frauen-, Junioren und Juniorinnenbereich nahm sie teil.



Wenn die administrativen Dinge erledigt sind, geht es darum, sich der eigentlichen Aufgabe zu widmen: einen schlagkräftigen Kader für die WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) zu formen. Das erste direkte Zusammentreffen mit ihren Spielerinnen soll es dann vom 14. bis 22. Januar 2019 geben, wenn ein Trainingslager in Marbella anberaumt ist. Der weitere Fahrplan für die WM muss dann in Details noch festgezurrt werden.