Seehofer, Bsirske und der Tarifdurchbruch

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich am frühen Mittwochmorgen in Potsdam geeinigt: Die Entgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden in den kommenden zwei Jahren in drei Stufen angehoben.