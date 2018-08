Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Viele sind unzufrieden"

Die Vereinigten Staaten haben einseitig Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. "Viele Iraner sagen: Die Schuld der Eskalation liegt bei der eigenen Regierung", so Jörg Brase, ZDF-Korrespondent in Teheran.