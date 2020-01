In der Qualifikation für das abschließende Springen in Bischofshofen belegte Karl Geiger am Sonntag nur Rang 16 und war damit schwächster Springer des Top-Quartetts des DSV. "Das war nicht so der Hit", sagte Geiger, der in der Gesamtwertung als Dritter weiter voll im Rennen ist.



Im Wettkampf wird Geiger am Abend somit wohl wirklich nur volles Risiko helfen - und zusätzlich eine Mischung aus Glück und Wunder. 817,4 Punkte hat Geiger vor dem Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze gesammelt, dort muss er sowohl Polens Weltmeister Dawid Kubacki (830,7) als auch Senkrechtstarter Marius Lindvik aus Norwegen (821,6) schlucken. "Ich weiß: Es ist möglich, die Form stimmt. Und das nehme ich mit", sagte der Vizeweltmeister. Die Aussichten der vier Siegkandidaten im Überblick