Der Virologe Alexander Kekulé plädiert schnellstmöglich für zweiwöchige "Coronaferien" an allen Schule und Kitas. Nur so lasse die Ausbreitung des Virus begrenzen und kontrollieren: "Die Übertragungskette muss unterbrochen werden", so Kekulé.

