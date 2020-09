Der Olympia-Traum lebt weiter

Bundestrainer Andrea Giani konnte bei der Abschlusseinheit am Freitagvormittag auf seinem kompletten 14er Kader um Superstar Georg Grozer zurückgreifen. Der 35 Jahre alte Diagonalangreifer ist trotz einer Blessur an der rechten Wade fit für das Endspiel am Freitagabend (20.10 Uhr/Sport1). Grozer machte weite Teile des einstündigen Trainings mit, ließ sich sonst am Spielfeldrand in der Max-Schmeling-Halle behandeln.