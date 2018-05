Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Vorbereitung auf neue Datenschutzrichtlinie

Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutzgrundordnung in Kraft. Während in großen Konzernen wie Google oder Facebook ganze Abteilungen damit beschäftigt sind, fühlen sich viele Start-Ups und Online-Shops überfordert.