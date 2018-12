Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Vorwurf der Geldwäsche"

Auf der Suche nach Beweisen zu Geldwäschevorwürfen haben Ermittler am Donnerstagmorgen Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. "Die Deutsche Bank ist schon länger im Fadenkreuz der Ermittler", so ZDF-Reporter Dominik Lessmeister in Frankfurt/Main.