Wahlkampf in Hamburg: Die Regierungsparteien

Am Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. In den Umfragen liegt derzeit die SPD vor den Grünen. Gestern Abend trafen die Spitzenkandidaten der beiden Parteien in einem TV-Duell aufeinander.

