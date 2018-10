Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Wahlkampfendspurt in Hessen

Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Am Mittwochabend fand das TV-Duell zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel statt.