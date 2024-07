Kassel: Die Waschbären sind los

von Inken Klinge 16.07.2024 | 12:10 |

1934 wurden erstmals Waschbären in Deutschland ausgesetzt. Heute sind sie weit verbreitet und vielerorts ein Problem, so auch in Kassel. Mima-Reporterin Inken Klinge hat sich in der nordhessischen Stadt umgesehen.