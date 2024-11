Eine der kostbarsten Delikatessen der Welt

von Barbara Lueg 19.11.2024

In Alba im Piemont findet die berühmte Messe rund um den Weißen Trüffel statt. Ein Paradies für Gourmets weltweit, denn der weiße Albatrüffel ist die edelste Trüffelsorte und sündhaft teuer. Was macht den Pilz so besonders?