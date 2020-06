Großdemonstrationen gegen Rassismus

In zahlreichen Ländern der Welt haben am Wochenende hunderttausende Menschen trotz der Corona-Pandemie gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert – in München demonstrierten 25.000 Menschen auf dem Marienplatz.

