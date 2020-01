Wie die Familie von Hans Tilkowski am Montag bestätigte, ist der Vizeweltmeister von 1966 nach langer Krebs-Erkrankung verstorben. Hans Tilkowski kassierte im Endspiel der WM 1966 gegen Gastgeber England das legendäre "Wembley-Tor" und ist damit einer der Hauptdarsteller in einem Stück Fußballgeschichte. Obwohl der Ball nicht in vollem Umfang die Linie überschritt, entschied der Schweizer Referee Gottfried Dienst auf Tor. Das ebnete den Engländern den Weg zum 4:2-Erfolg über Deutschland und brachte den Keeper des BVB um den größten Erfolg seiner Karriere.