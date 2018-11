Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Werden das aufklären"

Alice Weidel gerät nach der Spendenaffäre weiter unter Druck. Die Staatsanwaltschaft kündigt ein Ermittlungsverfahren gegen sie an. "Wir werden das so aufklären, dass nichts zurück bleibt", so der stv. AfD-Bundessprecher Georg Pazderski.