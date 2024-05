"Lokal kann es erneut Überschwemmungen geben"

21.05.2024 | 12:10 |

Nach einem Pfingstwochenende voller Regen und Hochwasser ist für die Menschen im Saarland am Dienstag offenbar keine Entspannung in Sicht. "Lokal kann es erneut Überschwemmungen geben", so ZDF-Reporterin Claudia Oberst.