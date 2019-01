Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Widerstand weiter ungebrochen"

Am kommenden Dienstag soll das britische Parlament über den von Theresa May ausgehandelten Brexit-Deal abstimmen. Der Ausgang ist offen. "Der Widerstand gegen May ist weiter ungebrochen", so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann aus London.