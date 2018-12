Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Winter um jeden Preis

In vielen Skigebieten beginnt in diesen Tagen die Saison. Da in vielen Regionen aber der Schnee fehlt, wurden kilometerlange Wasserleitungen verlegt und erste Schneekanonen per Helikopter auf die Berge geflogen – zum Unmut vieler Umweltschützer.