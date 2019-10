Wirtschaftsinstitute legen Konjunkturprognose vor

Weltweite Handelskonflikte und der drohende Brexit bremsen die Wirtschaft in Deutschland weiter aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent zulegen, so die führenden Wirtschaftsinstitute.

