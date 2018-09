Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Demenz: Dabei und mittendrin"

In der Woche der Demenz stellen Bundesgesundheitsminister Spahn und Bundesfamilienministerin Giffey heute eine "Nationale Demenzstrategie" vor. ZDF-Reporterin Sylvia Blessmann hat in Berlin in einem Pflegeheim mit Demenzkranken und Pflegern gesprochen.