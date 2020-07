ZDF in Rüdesheim: Osteuropäische Servicekräfte

Für das Format „ZDF in“ lebt ZDF-Reporter Peter Theisen derzeit in Rüdesheim am Rhein. In der Region arbeiten in den Restaurants viele Saisonkräfte aus Osteuropa arbeiten. Doch dieses Jahr haben sie es schwer: Denn Corona wirkt sich auch auf ihre Jobs a...

something 4 min something 23.07.2020 Video verfügbar bis 23.07.2021