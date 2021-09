"Klartext": Baerbock verteidigt Klimapläne

von Lars Bohnsack

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat in der ZDF-Sendung "Klartext" die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen für den Klimaschutz betont. In der 90-minütigen Sendung warb sie am Donnerstagabend zudem für Windkraft und E-Autos.