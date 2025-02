"Klartext"-Wahlsendung im ZDF

von Patricia Wiedemeyer 14.02.2025 | 12:10 |

Etwa anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl sind am Abend in der ZDF-Sendung „Klartext“ Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel zu Gast gewesen. Die Spitzenkandidaten stellten sich in der Sendung den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.